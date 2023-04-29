Трансфер: природный парк «Бажовские места» и Тальков камень

Природный парк «Бажовские места»: индивидуальный трансфер из Екатеринбурга

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Вы посетите уникальный Природный парк «Бажовские места», здесь вас ждёт большое количество объектов истории, природы и культуры и популярный природный объект в Свердловской области — озеро «Тальков Камень».
Трансфер: природный парк «Бажовские места» и Тальков камень
Трансфер: природный парк «Бажовские места» и Тальков камень
Трансфер: природный парк «Бажовские места» и Тальков камень
Трансфер: природный парк «Бажовские места» и Тальков камень
Трансфер: природный парк «Бажовские места» и Тальков камень
Трансфер: природный парк «Бажовские места» и Тальков камень
Ближайшие даты:
29
апр
30
апр
6
мая
7
мая
13
мая
14
мая
20
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Природный парк «Бажовские места» назван в честь знаменитого уральского писателя Павла Петровича Бажова. Родители писателя жили в Сысерти, в Полевском и в Верхней Сысерти. Образы Сысерти и Урала запечатлены во многих его сказах и повестях. Тальков камень — живописное озеро и одно из красивейших мест окрестностей Екатеринбурга.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

По выходным дням с 9-17

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
метро Площадь 1905 года, Екатеринбург
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным дням с 9-17
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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