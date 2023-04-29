Что вас ожидает:

Природный парк «Бажовские места» назван в честь знаменитого уральского писателя Павла Петровича Бажова. Родители писателя жили в Сысерти, в Полевском и в Верхней Сысерти. Образы Сысерти и Урала запечатлены во многих его сказах и повестях. Тальков камень — живописное озеро и одно из красивейших мест окрестностей Екатеринбурга.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.