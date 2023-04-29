Природный парк «Бажовские места»: индивидуальный трансфер из Екатеринбурга
Вы посетите уникальный Природный парк «Бажовские места», здесь вас ждёт большое количество объектов истории, природы и культуры и популярный природный объект в Свердловской области — озеро «Тальков Камень».
Ближайшие даты:
29
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30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Природный парк «Бажовские места» назван в честь знаменитого уральского писателя Павла Петровича Бажова. Родители писателя жили в Сысерти, в Полевском и в Верхней Сысерти. Образы Сысерти и Урала запечатлены во многих его сказах и повестях. Тальков камень — живописное озеро и одно из красивейших мест окрестностей Екатеринбурга.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
По выходным дням с 9-17
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Услуги гида
- Место начала и завершения?
- метро Площадь 1905 года, Екатеринбург
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выходным дням с 9-17Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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