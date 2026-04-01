поехали к Шабровским палаткам, полазили по ним, после этого заехали на заброшенный мраморный карьер, после чего поехали на Старую Линзу, где нашли хорошие образцы талька, турмалина и магнетита. Сыну особенно приятно было искать магнетит, а меня впечатлил тальк своим бирюзовым цветом и мыльным тактильным ощущением. Там все покрыто тонким слоем талька, даже почва немного скользкая и блестит. И там же, на карьере, мы познакомились с очень интересным местным жителем, Сергеем, охотником за красивыми минералами. Он нас даже пригласил к себе домой, где у него все усыпано геологическими находками. Интересно, как в музее! Еще и приобрести можно то, что понравилось. Я выбрала кристалл горного хрусталя, а дочка - кварцевую жеоду. В общем, все остались довольны путешествием. Единственное, что тревожило, это машина. Что-то у нее там поломалось, и она все время капризничала. Но до дома нас довезла все-таки!

Александр очень много рассказывал и про историю городов и горного дела, про минералы, очень интересный собеседник. С заботой относится к своему родному краю, пытается его улучшить. В общем, рекомендую тур любителям поискать минералы. Точно пополните свои коллекции. И приятно, что за один день можно насобирать разные образцы.