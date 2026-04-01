Трансфер в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер» в Екатеринбурге, цены от 7900 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
На машине
Трансфер в/из аэропорта
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Познакомьтесь с Екатеринбургом во время трансфера: от аэропорта до отеля через центр города с интересными историями и советами местных жителей
«Этот обзорный трансфер создан, чтобы познакомить вас с Екатеринбургом без скучных «лекций» классических экскурсий»
13 мая в 08:00
14 мая в 08:00
7900 ₽ за всё до 3 чел.
Неземной Урал
8 часов
15 отзывов
до 4 чел.
Путешествие на Уральский Марс и порог Ревун - уникальная возможность увидеть неземные пейзажи и насладиться природой без долгих поездок
Начало: Из удобного вам места
«Трансфер — из любой точки Екатеринбурга на комфортабельном авто (Kia, Cherry, Haval или другое аналогичное по классу)»
27 апр в 09:00
28 апр в 09:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия по Самоцветной чаше Сысерти
6 часов
11 отзывов
до 3 чел.
Начало: Город Сысерть. По договоренности: Екатеринбург, ос...
«трансфер с точки старта и обратно»
Расписание: Выехать можно практически в любое время по предварительному согласованию
Завтра в 09:00
27 апр в 09:00
15 500 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Екатерина
Очень удобная экскурсия такого формата, нас встретили и сразу же мы посмотрели город.
Н
Мне экскурсия очень понравилась! Я люблю ездить, слушать рассказы, собирать камни. И это все было, было классно! Спасибо огромное Александру! Он и хороший рассказчик, путеводитель по минералам. Все было здорово!
О
Если хотите увидеть Средний Урал, найти самостоятельно самоцветы, то вам сюда
В
Ездили с Александром на экскурсию по поиску минералов в июле 2025. Ездила с детьми. Нам очень понравилось! Заехали сначала в место, где добывали родонит, нашли хороший экземпляр для коллекции, потом
поехали к Шабровским палаткам, полазили по ним, после этого заехали на заброшенный мраморный карьер, после чего поехали на Старую Линзу, где нашли хорошие образцы талька, турмалина и магнетита. Сыну особенно приятно было искать магнетит, а меня впечатлил тальк своим бирюзовым цветом и мыльным тактильным ощущением. Там все покрыто тонким слоем талька, даже почва немного скользкая и блестит. И там же, на карьере, мы познакомились с очень интересным местным жителем, Сергеем, охотником за красивыми минералами. Он нас даже пригласил к себе домой, где у него все усыпано геологическими находками. Интересно, как в музее! Еще и приобрести можно то, что понравилось. Я выбрала кристалл горного хрусталя, а дочка - кварцевую жеоду. В общем, все остались довольны путешествием. Единственное, что тревожило, это машина. Что-то у нее там поломалось, и она все время капризничала. Но до дома нас довезла все-таки!
Александр очень много рассказывал и про историю городов и горного дела, про минералы, очень интересный собеседник. С заботой относится к своему родному краю, пытается его улучшить. В общем, рекомендую тур любителям поискать минералы. Точно пополните свои коллекции. И приятно, что за один день можно насобирать разные образцы.

В
Экскурсия выше всяких похвал! Мы полностью удовлетворили желание будущего геолога 10 классника самому найти разные Уральские минералы. Посетили несколько заброшенных карьеров. Получили массу впечатлений проезжая на Ниве по разбитым лесным дорогам. Александр много и интересно рассказывал про свой родной край, людей и природу. Чудесный день! Спасибо!
Н
Понравилось все. В том числе хорошо продуман маршрут, хороший гид, все было интересно и познавательно.
А
Поехал на экскурсию с сыном (10 лет). Благодаря программе Александра отлично провели время, остались приятные впечатления. Лазали по заброшенным шахтам, спускались в карьеры, молотили минералы. Нашли магнетит, родонит, много талька,
змеевика, других минералов. Через пару дней уже были в Эрмитаже. Там увидели большую вазу из родонита. Совсем другое ощущение от того, что видели родонит в натуре и вот теперь ваза из этого красивого минерала. Спасибо Александру за отличный маршрут и интересные рассказы.

М
И
Все прошло очень интересно, услышали много историй, посетили много интересных мест, умудрились даже искупаться после того как забрались на Змеиную горку, так как гид подстроил маршрут под наши пожелания). Отличная экскурсия)
А
Экскурсия очень понравилась, несмотря на то что погода немного подвела. Особенно хочется отметить индивидуальный подход и информационную подкованность Александра на экскурсии, а также способность легко подстроиться под ситуацию. Спасибо за приятно проведенное время.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Трансфер»

