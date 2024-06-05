Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки

Пройти через живописный лес к необычным скалам и узнать о происхождении этих пейзажей
Место, куда мы едем, спрятано в густом живописном лесу, где то и дело встречаются старые лиственницы в два-три обхвата.

Пройдя меж вековых деревьев наверх, мы окажемся среди скальных останцев причудливых форм, самый известный из которых — Соколиный камень.

Спустимся, полюбуемся рекой Северка и отправимся в ещё одно красивое место — Северские скалы: с них открывается отличный вид.
5
1 отзыв
Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

09:00 — выезд

10:00–14:00 — прогулка до Соколиного камня и спуск к речке Северка:

  • Дорога на Соколиный камень идёт по смешанному лесу с мощными лиственницами, которым уже несколько веков. Тут же — скальные останцы, похожие на Аракульский шихан в миниатюре, на них даже есть такие же «жертвенные чаши» — круглые углубления. Вам предстоит небольшой подъём на вершину Сокол, у которого на «шее» можно будет посидеть. Это мегалиты Урала, здесь были древние стоянки человека, и исследователи до сих пор спорят о их происхождении.
  • Налюбовавшись Соколиным камнем, мы спустимся к речке Северке. Она здесь невероятно красива: течёт среди округлых каменных глыб, покрытых мхом. Вы почувствуете себя Алёнушкой из сказки, уж очень волшебное это место. Кстати, раньше на речке добывали россыпное золото, мы расскажем об этом.

14:00–14:30 — переезд на Каменные палатки

14:30 — 16:30 — прогулка по Каменным палаткам, или Северским скалам. Их максимальная высота — 20–25 м. Около основной вершины есть место, напоминающее каменный дворик, над которым нависает огромная каменная глыба. Сверху открывается прекрасный вид на посёлок Северку и железную дорогу.

17:30 — возвращение в Екатеринбург

Тайминг носит ознакомительный характер и может корректироваться в зависимости от скорости группы, погодных условий и прочих обстоятельств.

Организационные детали

  • Пеший трек — 3 км, он несложный и подойдёт для путешествия с детьми
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле (пример на фото в галерее). Возможно проведение экскурсии на минивэне (до 6 человек) или автобусе (без ограничений по количеству) за дополнительную плату, детали уточняйте в переписке.
  • Экскурсия на весь день, поэтому возьмите с собой перекус и всё необходимое
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от станции метро Геологическая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
5 июня 2024
Для нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любит свою работу и Урал. Ольга с энтузиазмом рассказывала историю и отвечала на наши воспрсы.
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Что мотивирует приехать ещё раз, чтобы посмотреть все красоты. Маршрут построен легко, не требует физической подготовки, трек небольшой, но интересный, так как рельеф разнообразный. На всех локациях было достаточно времени, чтобы насладиться природой. А большой плбс индивидуальных туров- отсутствие большого количества людей на локации, приятный бонус для красивых фото

Для нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любит

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