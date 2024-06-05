Место, куда мы едем, спрятано в густом живописном лесу, где то и дело встречаются старые лиственницы в два-три обхвата.
Пройдя меж вековых деревьев наверх, мы окажемся среди скальных останцев причудливых форм, самый известный из которых — Соколиный камень.
Спустимся, полюбуемся рекой Северка и отправимся в ещё одно красивое место — Северские скалы: с них открывается отличный вид.
Пройдя меж вековых деревьев наверх, мы окажемся среди скальных останцев причудливых форм, самый известный из которых — Соколиный камень.
Спустимся, полюбуемся рекой Северка и отправимся в ещё одно красивое место — Северские скалы: с них открывается отличный вид.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
09:00 — выезд
10:00–14:00 — прогулка до Соколиного камня и спуск к речке Северка:
- Дорога на Соколиный камень идёт по смешанному лесу с мощными лиственницами, которым уже несколько веков. Тут же — скальные останцы, похожие на Аракульский шихан в миниатюре, на них даже есть такие же «жертвенные чаши» — круглые углубления. Вам предстоит небольшой подъём на вершину Сокол, у которого на «шее» можно будет посидеть. Это мегалиты Урала, здесь были древние стоянки человека, и исследователи до сих пор спорят о их происхождении.
- Налюбовавшись Соколиным камнем, мы спустимся к речке Северке. Она здесь невероятно красива: течёт среди округлых каменных глыб, покрытых мхом. Вы почувствуете себя Алёнушкой из сказки, уж очень волшебное это место. Кстати, раньше на речке добывали россыпное золото, мы расскажем об этом.
14:00–14:30 — переезд на Каменные палатки
14:30 — 16:30 — прогулка по Каменным палаткам, или Северским скалам. Их максимальная высота — 20–25 м. Около основной вершины есть место, напоминающее каменный дворик, над которым нависает огромная каменная глыба. Сверху открывается прекрасный вид на посёлок Северку и железную дорогу.
17:30 — возвращение в Екатеринбург
Тайминг носит ознакомительный характер и может корректироваться в зависимости от скорости группы, погодных условий и прочих обстоятельств.
Организационные детали
- Пеший трек — 3 км, он несложный и подойдёт для путешествия с детьми
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле (пример на фото в галерее). Возможно проведение экскурсии на минивэне (до 6 человек) или автобусе (без ограничений по количеству) за дополнительную плату, детали уточняйте в переписке.
- Экскурсия на весь день, поэтому возьмите с собой перекус и всё необходимое
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от станции метро Геологическая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лев — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Провели экскурсии для 548 туристов
У нас небольшая команда гидов с огромным сердцем и жаждой открытий. Отправляясь в путешествие с нами, с собой нужно взять непромокаемые куртки, термос с чаем и удобную обувь. Все остальное сделаетЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
5 июня 2024
Для нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любит свою работу и Урал. Ольга с энтузиазмом рассказывала историю и отвечала на наши воспрсы.
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