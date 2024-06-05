Место, куда мы едем, спрятано в густом живописном лесу, где то и дело встречаются старые лиственницы в два-три обхвата. Пройдя меж вековых деревьев наверх, мы окажемся среди скальных останцев причудливых форм, самый известный из которых — Соколиный камень. Спустимся, полюбуемся рекой Северка и отправимся в ещё одно красивое место — Северские скалы: с них открывается отличный вид.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

09:00 — выезд

10:00–14:00 — прогулка до Соколиного камня и спуск к речке Северка:

Дорога на Соколиный камень идёт по смешанному лесу с мощными лиственницами, которым уже несколько веков. Тут же — скальные останцы, похожие на Аракульский шихан в миниатюре, на них даже есть такие же «жертвенные чаши» — круглые углубления. Вам предстоит небольшой подъём на вершину Сокол, у которого на «шее» можно будет посидеть. Это мегалиты Урала, здесь были древние стоянки человека, и исследователи до сих пор спорят о их происхождении.

Налюбовавшись Соколиным камнем, мы спустимся к речке Северке. Она здесь невероятно красива: течёт среди округлых каменных глыб, покрытых мхом. Вы почувствуете себя Алёнушкой из сказки, уж очень волшебное это место. Кстати, раньше на речке добывали россыпное золото, мы расскажем об этом.

14:00–14:30 — переезд на Каменные палатки

14:30 — 16:30 — прогулка по Каменным палаткам, или Северским скалам. Их максимальная высота — 20–25 м. Около основной вершины есть место, напоминающее каменный дворик, над которым нависает огромная каменная глыба. Сверху открывается прекрасный вид на посёлок Северку и железную дорогу.

17:30 — возвращение в Екатеринбург

Тайминг носит ознакомительный характер и может корректироваться в зависимости от скорости группы, погодных условий и прочих обстоятельств.

Организационные детали