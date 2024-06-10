Все в соцгороде равны?

О советской элитной застройке Уралмаша и её жителях
Существовала ли на Уралмаше элита и в чём её отличия? Где квартировались «хозяева жизни», что ели, как выглядели? И чем же они лучше других? Вот вопросы, на которые мы отыщем ответы во время экскурсии по историческому ядру Уралмаша.

Гулять будем по самым красивым местам соцгорода — улице Ильича, бульвару Культуры и улице Орджоникидзе, где разместилась советская элитная застройка.
Все в соцгороде равны?
Все в соцгороде равны?
Все в соцгороде равны?
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите

  • Яркие образцы элитной застройки соцгорода Уралмаш.
  • Квартал кирпичной застройки по улице Ильича в стиле конструктивизм с уникальными z-образными домами.
  • Квартал домов для инженерно-технической интеллигенции — «Дворянское гнездо» в стиле «неоклассика».
  • Шедевры улицы Орджоникидзе — «стоквартирный» дом и дом № 10.

Вы узнаете

  • Как менялось представление об элитном жилье на протяжении всей истории Уралмаша.
  • В каких архитектурных стилях оно находило воплощение.
  • Кто был инициатором элитной застройки на Уралмаше?
  • Чем отличалась повседневная жизнь элиты (начальников цехов, руководителей завода, иностранных специалистов, директоров, заместителей) от жизни остальных заводчан.
  • Как ладили между собой жители элитных кварталов и бараков.
  • Кто был самый известный стиляга на Уралмаше.
  • В какие игры играли «дети Дворянского гнезда» и зачем им нужны были бамбуковые палки.
  • В каком доме проживала «элита 90-х».

И попробуете сойти за местного

  • Прошагаете маршем по улице Ильича под музыку, которая звучала с заводского репродуктора «после гудка ТЭЦ».
  • Станцуете рок-н-ролл под знаменитую песню уралмашевских стиляг 1950-х годов.
  • Сыграете в любимую игру уралмашевской шпаны.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов.
  • К месту начала можно добраться на метро или автомобиле.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Кузнецова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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