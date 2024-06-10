Существовала ли на Уралмаше элита и в чём её отличия? Где квартировались «хозяева жизни», что ели, как выглядели? И чем же они лучше других? Вот вопросы, на которые мы отыщем ответы во время экскурсии по историческому ядру Уралмаша.
Гулять будем по самым красивым местам соцгорода — улице Ильича, бульвару Культуры и улице Орджоникидзе, где разместилась советская элитная застройка.
Гулять будем по самым красивым местам соцгорода — улице Ильича, бульвару Культуры и улице Орджоникидзе, где разместилась советская элитная застройка.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите
- Яркие образцы элитной застройки соцгорода Уралмаш.
- Квартал кирпичной застройки по улице Ильича в стиле конструктивизм с уникальными z-образными домами.
- Квартал домов для инженерно-технической интеллигенции — «Дворянское гнездо» в стиле «неоклассика».
- Шедевры улицы Орджоникидзе — «стоквартирный» дом и дом № 10.
Вы узнаете
- Как менялось представление об элитном жилье на протяжении всей истории Уралмаша.
- В каких архитектурных стилях оно находило воплощение.
- Кто был инициатором элитной застройки на Уралмаше?
- Чем отличалась повседневная жизнь элиты (начальников цехов, руководителей завода, иностранных специалистов, директоров, заместителей) от жизни остальных заводчан.
- Как ладили между собой жители элитных кварталов и бараков.
- Кто был самый известный стиляга на Уралмаше.
- В какие игры играли «дети Дворянского гнезда» и зачем им нужны были бамбуковые палки.
- В каком доме проживала «элита 90-х».
И попробуете сойти за местного
- Прошагаете маршем по улице Ильича под музыку, которая звучала с заводского репродуктора «после гудка ТЭЦ».
- Станцуете рок-н-ролл под знаменитую песню уралмашевских стиляг 1950-х годов.
- Сыграете в любимую игру уралмашевской шпаны.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов.
- К месту начала можно добраться на метро или автомобиле.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Кузнецова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 23 туристов
Меня зовут Анастасия. Я историк и культуролог по профессии, а также исследователь района Уралмаш. Более 15 лет вожу экскурсии по району Уралмаш, а также Уралу – по Свердловской, Челябинской иЗадать вопрос
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