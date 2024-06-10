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Существовала ли на Уралмаше элита и в чём её отличия? Где квартировались «хозяева жизни», что ели, как выглядели? И чем же они лучше других? Вот вопросы, на которые мы отыщем ответы во время экскурсии по историческому ядру Уралмаша.



Гулять будем по самым красивым местам соцгорода — улице Ильича, бульвару Культуры и улице Орджоникидзе, где разместилась советская элитная застройка.