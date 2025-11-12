Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы
Впереди — настоящее погружение в старину! Вы увидите уральские деревни с их укладом жизни, старинный храм с потемневшими от времени росписями и «ятями» в надписях.
Полюбуетесь наклонной башней — она не хуже, чем в Италии! Побываете в аутентичной избе и сделаете глиняный сувенир под руководством гончара в пятом поколении.
Личный мастер-класс Длительность 7 часов Размер группы 1-4 человека На чём проводится На автомобиле Можно с детьми Да 12 000 ₽ за экскурсию
Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников
© Евгения © Евгения © Евгения Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 Описание мастер-класса Невьянская наклонная башня со старинными часами, чей механизм стоил дороже самой башни, и удивительной слуховой комнатой (после её закрытия на реконструкцию осмотр возможен только снаружи). Храм Николая Чудотворца 18 века в деревне Быньги. Гончарный мастер-класс в деревне Таволги. В него входит: рассказ о производстве, показ станков и инструментов демонстрация изготовления изделий на гончарном круге два вида работ: на гончарном круге (только пробуете поработать с кусочком глины, без помощи мастера) и ручная лепка (лепите вместе с мастером небольшую статуэтку и забираете её с собой) При желании вы отведаете в избе при мастерской вкусный сельский обед: жаркое в горшочке, салат, блинчики со сгущёнкой, чай, хлеб. По пути услышите интересные истории об Урале и местах, которые мы проезжаем. Примерный тайминг:
Переезд Екатеринбург-Невьянск — 1,5 ч
Осмотр башни (только снаружи — 20 мин., с посещением — 1 ч) Посещение храма в дер. Быньги — 30 мин. Переезд в дер. Таволги — 30 мин. Гончарный мастер-класс — 1,5 ч Обед — 40 мин. Переезд обратно в Екатеринбург — 1,5-2 ч Организационные детали Едем на автомобиле Seat Altea, детских кресел нет, только бустер Ваша одежда должна быть простая, чтобы не жалко было испачкать глиной. Фартуки на мастер-классе выдаются бесплатно Дополнительные расходы Посещение Невьянской наклонной башни с местным гидом — 1200 ₽ за чел. Дети до 14 лет не допускаются в целях безопасности Гончарный мастер-класс: 450 ₽ за чел. при группе свыше 7 человек или 2300 ₽ за группу, если меньше 5 человек Сельский обед в избе при гончарной мастерской — 500 ₽ за чел. Обед заказывается заранее, по 100% предоплате — по приезду оплатить его нельзя. Всё готовится именно под число заказавших Либо обед в кафе по меню Ответы на вопросы Место начала и завершения?
Возле отеля «Маринс-парк»
Когда и сколько длится?
Когда:
Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около
7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за
60 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Екатеринбурге Провела экскурсии для 422 туристов
Я профессиональный гид и фотограф. Помогаю влюбляться в Екатеринбург с 2002 года, когда впервые провела экскурсию и стала одним из первых аттестованных гидов города.
Покажу вам город таким, каким вижу его сама. Легко и непринуждённо мы пройдёмся или проедемся по интересным локациям, а при желании сделаем отличные снимки на фотопрогулках.
