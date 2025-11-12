Впереди — настоящее погружение в старину! Вы увидите уральские деревни с их укладом жизни, старинный храм с потемневшими от времени росписями и «ятями» в надписях. Полюбуетесь наклонной башней — она не хуже, чем в Италии! Побываете в аутентичной избе и сделаете глиняный сувенир под руководством гончара в пятом поколении.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Евгения Ваш гид в Екатеринбурге

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Невьянская наклонная башня со старинными часами, чей механизм стоил дороже самой башни, и удивительной слуховой комнатой (после её закрытия на реконструкцию осмотр возможен только снаружи).

Храм Николая Чудотворца 18 века в деревне Быньги.

Гончарный мастер-класс в деревне Таволги. В него входит:

рассказ о производстве, показ станков и инструментов

демонстрация изготовления изделий на гончарном круге

два вида работ: на гончарном круге (только пробуете поработать с кусочком глины, без помощи мастера) и ручная лепка (лепите вместе с мастером небольшую статуэтку и забираете её с собой)

При желании вы отведаете в избе при мастерской вкусный сельский обед: жаркое в горшочке, салат, блинчики со сгущёнкой, чай, хлеб.

По пути услышите интересные истории об Урале и местах, которые мы проезжаем.

Примерный тайминг:

Переезд Екатеринбург-Невьянск — 1,5 ч

Осмотр башни (только снаружи — 20 мин., с посещением — 1 ч)

Посещение храма в дер. Быньги — 30 мин.

Переезд в дер. Таволги — 30 мин.

Гончарный мастер-класс — 1,5 ч

Обед — 40 мин.

Переезд обратно в Екатеринбург — 1,5-2 ч

Едем на автомобиле Seat Altea, детских кресел нет, только бустер

Ваша одежда должна быть простая, чтобы не жалко было испачкать глиной. Фартуки на мастер-классе выдаются бесплатно

