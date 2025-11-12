Мои заказы

Уральская глубинка: наклонная башня и гончарный круг

Из Екатеринбурга - к местной пизанской башне и на встречу с потомственным гончаром
Впереди — настоящее погружение в старину! Вы увидите уральские деревни с их укладом жизни, старинный храм с потемневшими от времени росписями и «ятями» в надписях.

Полюбуетесь наклонной башней — она не хуже, чем в Италии! Побываете в аутентичной избе и сделаете глиняный сувенир под руководством гончара в пятом поколении.
Уральская глубинка: наклонная башня и гончарный круг© Евгения
Уральская глубинка: наклонная башня и гончарный круг© Евгения
Уральская глубинка: наклонная башня и гончарный круг© Евгения
Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание мастер-класса

Невьянская наклонная башня со старинными часами, чей механизм стоил дороже самой башни, и удивительной слуховой комнатой (после её закрытия на реконструкцию осмотр возможен только снаружи).

Храм Николая Чудотворца 18 века в деревне Быньги.

Гончарный мастер-класс в деревне Таволги. В него входит:

  • рассказ о производстве, показ станков и инструментов
  • демонстрация изготовления изделий на гончарном круге
  • два вида работ: на гончарном круге (только пробуете поработать с кусочком глины, без помощи мастера) и ручная лепка (лепите вместе с мастером небольшую статуэтку и забираете её с собой)

При желании вы отведаете в избе при мастерской вкусный сельский обед: жаркое в горшочке, салат, блинчики со сгущёнкой, чай, хлеб.

По пути услышите интересные истории об Урале и местах, которые мы проезжаем.

Примерный тайминг:

Переезд Екатеринбург-Невьянск — 1,5 ч
Осмотр башни (только снаружи — 20 мин., с посещением — 1 ч)
Посещение храма в дер. Быньги — 30 мин.
Переезд в дер. Таволги — 30 мин.
Гончарный мастер-класс — 1,5 ч
Обед — 40 мин.
Переезд обратно в Екатеринбург — 1,5-2 ч

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Seat Altea, детских кресел нет, только бустер
  • Ваша одежда должна быть простая, чтобы не жалко было испачкать глиной. Фартуки на мастер-классе выдаются бесплатно

Дополнительные расходы

  • Посещение Невьянской наклонной башни с местным гидом — 1200 ₽ за чел. Дети до 14 лет не допускаются в целях безопасности
  • Гончарный мастер-класс: 450 ₽ за чел. при группе свыше 7 человек или 2300 ₽ за группу, если меньше 5 человек
  • Сельский обед в избе при гончарной мастерской — 500 ₽ за чел. Обед заказывается заранее, по 100% предоплате — по приезду оплатить его нельзя. Всё готовится именно под число заказавших
  • Либо обед в кафе по меню

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле отеля «Маринс-парк»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 422 туристов
Я профессиональный гид и фотограф. Помогаю влюбляться в Екатеринбург с 2002 года, когда впервые провела экскурсию и стала одним из первых аттестованных гидов города. Покажу вам город таким, каким вижу его сама. Легко и непринуждённо мы пройдёмся или проедемся по интересным локациям, а при желании сделаем отличные снимки на фотопрогулках.
Задать вопрос

Входит в следующие категории Екатеринбурга

Похожие экскурсии из Екатеринбурга

С Екатеринбургом на «ты»
Пешая
2 часа
139 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
С Екатеринбургом на «ты»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
Завтра в 16:00
13 ноя в 11:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Екатеринбург: самое интересное
На машине
3 часа
125 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Екатеринбург: самое интересное
Погрузитесь в историю Екатеринбурга: от заводов XVIII века до современных небоскрёбов. Узнайте легенды и факты о городе
Начало: По договоренности
16 ноя в 13:00
17 ноя в 09:00
11 000 ₽ за всё до 6 чел.
Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
Пешая
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Уральские специалитеты и прогулка
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга, попробуйте уральские деликатесы и насладитесь прогулкой по историческим местам города
Начало: Около ТЦ «Европа»
16 ноя в 13:00
17 ноя в 10:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Екатеринбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Екатеринбурге