Это путешествие — отличное сочетание природы, легенд и расслабления.
Наша первая точка — живописные тропы парка «Бажовские места», наполненного уральскими легендами, свежим воздухом и спокойствием. А затем — отдых на курорте, где горячие бассейны и лаунж-зоны помогут восстановить силы и гармонию.
Наша первая точка — живописные тропы парка «Бажовские места», наполненного уральскими легендами, свежим воздухом и спокойствием. А затем — отдых на курорте, где горячие бассейны и лаунж-зоны помогут восстановить силы и гармонию.
Описание экскурсии
Парк «Бажовские места»
- Вы погрузитесь в атмосферу уральских сказов и легенд
- Прогуляетесь по тенистым тропам среди вековых сосен и каменных глыб
- Услышите истории о Хозяйке Медной горы и местных самоцветах
- Полюбуетесь живописными панорамами и почувствуете единение с природой
Термальный курорт
После активной прогулки — заслуженное расслабление:
- горячие бассейны под открытым небом
- целебная минеральная вода
- паровые зоны
- спа-процедуры
- уютные лаунж-зоны
В путешествии вы познакомитесь:
- с легендами и сказаниями Павла Бажова
- философией отдыха и восстановления через природу
- уральской флорой и фауной
- целебными свойствами термальных источников
- геологией и природными особенностями региона
Примерный тайминг
- Дорога от Екатеринбурга до парка — 1 ч
- Пребывание в парке — 3–3,5 ч
- Обед — 30 мин
- Термальный курорт — от 2 ч
- Дорога в Екатеринбург — 1 ч
Организационные детали
- Едем на легковом автомобиле, детское кресло или бустер по запросу
- Интересно будет взрослым и детям от 1 года
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билет в парк «Бажовские места» — 100–250 ₽ за чел.
- Посещение термального комплекса «Баден Фабрика Отдыха» — 1100–1700 ₽ за чел. Возьмите с собой купальные принадлежности
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Провели экскурсии для 2628 туристов
Я родилась и выросла в Екатеринбурге. Очень люблю путешествовать, объехала более 30 стран. В туризме работаю с 2010 года. С радостью покажу вам родной город и сделаю всё, чтобы вы провели
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
Индивидуальная
до 6 чел.
Екатеринбург: самое интересное
Погрузитесь в историю Екатеринбурга: от заводов XVIII века до современных небоскрёбов. Узнайте легенды и факты о городе
Начало: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 18:00
11 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк
Посетите родину Бажова, прогуляйтесь по Сысерти и насладитесь природой парка. Узнайте о жизни рабочих и полюбуйтесь уральскими пейзажами
24 дек в 08:00
27 дек в 08:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова
Прогулка по старинным кварталам Екатеринбурга, посещение дома-музея Бажова и живописного озера Тальков Камень. Узнайте больше о писателе и его творчестве
Начало: В районе станции метро площадь 1905 года
Сегодня в 09:00
20 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.