Узнаем тайны Демидовых, которые еще не разгаданы, попытаемся понять как расположены подземные ходы и галереи, рассмотрев старые карты. Узнаем секреты старообрядцев, а еще побываем в одном из купеческих домов старого города.
Описание экскурсииНевьянск — это старинный город Среднего Урала с богатейшей историей, который расположен на берегу реки Нейва. История Невьянска началась задолго до появления Демидовых на Урале. Во время нашего путешествия мы познакомимся с вами не только с Невьянском и знаменитой наклонной башней, но и по ходу маршрута увидим несколько поселков, где Демидовы построили свои заводы. Мы с вами побываем в центре, прогуляемся по набережной, увидим знаменитую наклонную башню и поймем почему она наклонилась, узнаем тайны Демидовых, разберем по старинным картам подземные ходы и галереи, расположенные рядом. Услышим легенды, пересказанные рудознатцами и золотоискателями, побываем в купеческом доме, рассмотрим его убранство и увидим невьянские сундуки и вышивки. Рассмотрим старинные дома Невьянска со ставнями и наличниками, увидим старообрядческую церковь и узнаем их историю.
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центр Невьянска
- Наклонная башня
- Деревянные дома XIX века с о ставнями и наличниками
- Купеческий дом с внутренним убранством
- Плотина и набережная пруда
- Две реки
- Старообрядческая церковь
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
Екатеринбург, станция метро Площадь 1905, выход №1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
17 сен 2025
