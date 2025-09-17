Мои заказы

В Демидовском царстве и не только: экскурсия по Невьянску

Узнаем тайны Демидовых, которые еще не разгаданы, попытаемся понять как расположены подземные ходы и галереи, рассмотрев старые карты. Узнаем секреты старообрядцев, а еще побываем в одном из купеческих домов старого города.
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Невьянск — это старинный город Среднего Урала с богатейшей историей, который расположен на берегу реки Нейва. История Невьянска началась задолго до появления Демидовых на Урале. Во время нашего путешествия мы познакомимся с вами не только с Невьянском и знаменитой наклонной башней, но и по ходу маршрута увидим несколько поселков, где Демидовы построили свои заводы. Мы с вами побываем в центре, прогуляемся по набережной, увидим знаменитую наклонную башню и поймем почему она наклонилась, узнаем тайны Демидовых, разберем по старинным картам подземные ходы и галереи, расположенные рядом. Услышим легенды, пересказанные рудознатцами и золотоискателями, побываем в купеческом доме, рассмотрим его убранство и увидим невьянские сундуки и вышивки. Рассмотрим старинные дома Невьянска со ставнями и наличниками, увидим старообрядческую церковь и узнаем их историю.

Ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Центр Невьянска
  • Наклонная башня
  • Деревянные дома XIX века с о ставнями и наличниками
  • Купеческий дом с внутренним убранством
  • Плотина и набережная пруда
  • Две реки
  • Старообрядческая церковь
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Место начала и завершения?
Екатеринбург, станция метро Площадь 1905, выход №1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Ю
Юлия
17 сен 2025

Входит в следующие категории Екатеринбурга

