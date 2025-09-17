Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Узнаем тайны Демидовых, которые еще не разгаданы, попытаемся понять как расположены подземные ходы и галереи, рассмотрев старые карты. Узнаем секреты старообрядцев, а еще побываем в одном из купеческих домов старого города. 4 1 оценка

Описание экскурсии Невьянск — это старинный город Среднего Урала с богатейшей историей, который расположен на берегу реки Нейва. История Невьянска началась задолго до появления Демидовых на Урале. Во время нашего путешествия мы познакомимся с вами не только с Невьянском и знаменитой наклонной башней, но и по ходу маршрута увидим несколько поселков, где Демидовы построили свои заводы. Мы с вами побываем в центре, прогуляемся по набережной, увидим знаменитую наклонную башню и поймем почему она наклонилась, узнаем тайны Демидовых, разберем по старинным картам подземные ходы и галереи, расположенные рядом. Услышим легенды, пересказанные рудознатцами и золотоискателями, побываем в купеческом доме, рассмотрим его убранство и увидим невьянские сундуки и вышивки. Рассмотрим старинные дома Невьянска со ставнями и наличниками, увидим старообрядческую церковь и узнаем их историю.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Центр Невьянска

Наклонная башня

Деревянные дома XIX века с о ставнями и наличниками

Купеческий дом с внутренним убранством

Плотина и набережная пруда

Две реки

Что включено Услуги гида

Транспорт.

