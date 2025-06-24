Мои заказы

Вдоль скал реки Чусовой - из Екатеринбурга

Насладитесь уникальными видами реки Чусовой, узнайте о её истории и побывайте на местах съемок известных фильмов. Это незабываемое приключение
Река Чусовая славится своими живописными видами и уникальной историей.

На экскурсии можно увидеть скалы Слободской, Собачьи рёбра и другие, пройтись по подвесному мосту и узнать о знаменитых фильмах, снятых здесь. Это путешествие подходит для всех и проходит на комфортабельном автомобиле. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу Урала и открыть для себя его тайны
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Великолепные виды на реку Чусовую
  • 🎬 Посещение мест съемок известных фильмов
  • 🚶‍♂️ Прогулка по подвесному мосту
  • 🗺️ Увлекательные истории о реке и её окрестностях
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Слободской
  • Собачьи рёбра
  • Часовой
  • Каменский

Описание экскурсии

  • Мы посетим несколько смотровых площадок с великолепными видами на Чусовую.
  • Увидим камни: Слободской, Собачьи рёбра, Часовой и Каменский.
  • Погуляем по подвесному мосту и спустимся по эко-тропе до реки.
  • Остановимся у декораций Свердловской киностудии, где снимали фильмы про регион, золото и Демидовых.

Я расскажу:

  • о реке, Ермаке и уральском железе.
  • плотбищах, барках и ремесле сплавщиков.
  • скалах-бойцах Чусовой.
  • знаменитых фильмах, которые здесь снимали.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Volkswagen Passat.
  • Маршрут безопасен и подойдёт всем.
  • Вам понадобится удобная обувь.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 163 туристов
Я не просто организую путешествия по Уралу, а предлагаю впечатления, которые останутся с вами навсегда. Вам захочется хранить их где-то в самом секретном месте, возвращаться, заряжаться от воспоминаний и снова
отправляться в путь. Эти ощущения бесценны. Наш край суров, но благодарен. Если вы полюбите его, Урал ответит вам взаимностью. Так мы с ним и живём — уже 25 лет в туризме.

Отзывы и рейтинг

Елена
24 июн 2025
Очень рекомендую эту экскурсию. Гид Елена рассказала много интересного. Посмотрели красивые скальники вдоль реки Чусовой. Все четко организовано.

