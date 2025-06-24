Елена — ваш гид в Екатеринбурге

Провела экскурсии для 163 туристов

читать дальше отправляться в путь. Эти ощущения бесценны. Наш край суров, но благодарен. Если вы полюбите его, Урал ответит вам взаимностью. Так мы с ним и живём — уже 25 лет в туризме.

Я не просто организую путешествия по Уралу, а предлагаю впечатления, которые останутся с вами навсегда. Вам захочется хранить их где-то в самом секретном месте, возвращаться, заряжаться от воспоминаний и снова