Река Чусовая славится своими живописными видами и уникальной историей.
На экскурсии можно увидеть скалы Слободской, Собачьи рёбра и другие, пройтись по подвесному мосту и узнать о знаменитых фильмах, снятых здесь. Это путешествие подходит для всех и проходит на комфортабельном автомобиле. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу Урала и открыть для себя его тайны
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Великолепные виды на реку Чусовую
- 🎬 Посещение мест съемок известных фильмов
- 🚶♂️ Прогулка по подвесному мосту
- 🗺️ Увлекательные истории о реке и её окрестностях
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Слободской
- Собачьи рёбра
- Часовой
- Каменский
Описание экскурсии
- Мы посетим несколько смотровых площадок с великолепными видами на Чусовую.
- Увидим камни: Слободской, Собачьи рёбра, Часовой и Каменский.
- Погуляем по подвесному мосту и спустимся по эко-тропе до реки.
- Остановимся у декораций Свердловской киностудии, где снимали фильмы про регион, золото и Демидовых.
Я расскажу:
- о реке, Ермаке и уральском железе.
- плотбищах, барках и ремесле сплавщиков.
- скалах-бойцах Чусовой.
- знаменитых фильмах, которые здесь снимали.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Volkswagen Passat.
- Маршрут безопасен и подойдёт всем.
- Вам понадобится удобная обувь.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 163 туристов
Я не просто организую путешествия по Уралу, а предлагаю впечатления, которые останутся с вами навсегда. Вам захочется хранить их где-то в самом секретном месте, возвращаться, заряжаться от воспоминаний и снова
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
24 июн 2025
Очень рекомендую эту экскурсию. Гид Елена рассказала много интересного. Посмотрели красивые скальники вдоль реки Чусовой. Все четко организовано.
Входит в следующие категории Екатеринбурга
