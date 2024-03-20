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Авторский тур
6 дней
В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
Начало: Россия, Москва
14 июня в 10:00
от 92 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Малахит: железнодорожный круиз с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода
Начало: Россия, Москва
13 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 65 840₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
- ММарина14 марта 2024Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит тур в Екатеринбурге в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Водные развлечения" можно забронировать 6 авторских туров от 65 840 до 92 100. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные туры в Екатеринбурге на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024