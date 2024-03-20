Туры по воде в Екатеринбурге

Найдено 6 туров в категории «Водные развлечения» в Екатеринбурге, цены от 65 840 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
Начало: Россия, Москва
14 июня в 10:00
от 92 100 за человека
Малахит: железнодорожный круиз с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Малахит: железнодорожный круиз с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода
Начало: Россия, Москва
13 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 65 840 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
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    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Водные развлечения»

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  1. В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
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Сколько стоит тур в Екатеринбурге в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Водные развлечения" можно забронировать 6 авторских туров от 65 840 до 92 100. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные туры в Екатеринбурге на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам