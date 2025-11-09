янв
Программа тура по дням
Отправление поезда
Самостоятельная посадка в туристический поезд (номера поезда, вагона, места указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
15:15 Отправление туристического поезда «Малахит» с Ярославского вокзала г. Москвы в г. Казань.
Казань
Завтрак в поезде.
07:00 Прибытие туристического поезда в г. Казань, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Обзорная экскурсия «Казань тысячелетняя».
Автобусно-пешеходная экскурсия по самым интересным достопримечательностям Казани, которая покажет вам Казань со всех сторон.
Вы увидите старинные улочки, где у каждого камня своя история, и современный мегаполис, живущий в бешенном ритме столицы.
Вы побываете:
- в Старо-Татарской слободе, расположенной на живописной набережной оз. Кабан, где сохранились дома татарских купцов, и мечети XVIII в.;
- на улицах старой Казани, с ее соборами, монастырями и храмами, чудом уцелевшими в советские годы (с посещением монастыря, где хранится чудотворный список Казанской иконы Божией Матери);
- на Площади Свободы – административном сердце Татарстана, где находится Городская Ратуша (бывшее Дворянское Собрание), Театр оперы и балета им. М. Джалиля, Концертный зал им. С. Сайдашева, Кабинет Министров РТ и т. д.;
Вы увидите:
- Дворец Земледельцев на Дворцовой площади и новую набережную (панорамный показ);
- спортивные объекты, построенные к Универсиаде – 2013 (панорамный показ).
Пешеходная экскурсия в музей-заповедник «Казанский кремль» – живое сердце древнего города, пережившее не одно волнительное событие многовековой истории!
Возникший как Булгарская крепость на рубеже 10-11 вв., наравне со своими могучими владыками не один раз менял облик и сегодня является уникальным комплексом архитектурных, археологических и исторических памятников, раскрывающих многовековую историю города.
На территории музея-заповедника, входящего в список Всемирного наследия Юнеско, вы увидите:
- мечеть Кул Шариф и Благовещенский Собор;
- Спасскую башню, возведенную Постником Яковлевым и Иваном Ширяем, строителями Собора Василия Блаженного;
- Президентский Дворец и падающую Башню Сююмбике.
Обед с мастер-классом «Секреты татарской кухни». Шеф-повар ресторана продемонстрирует технику приготовления национальных блюд и научит вас готовить их дома.
Свободное время в центре города для покупки сувениров.
Трансфер на ж/д вокзал.
16:05 Отправление туристического поезда в г. Екатеринбург.
Екатеринбург, Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, мастер-класс
Завтрак в поезде.
09:50 Прибытие туристического поезда в г. Екатеринбург, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу.
В течение экскурсии посетите плотинку – одно из символических мест города, где вы сможете насладиться прекрасным видом на реку Исеть, прогуляетесь по саду камней (выставка огромных минералов, которые были свезены сюда из всех уголков Урала), загадаете желание у «сердца» города камня Родонит, узнаете кто был основателями города.
Пройдете по подземному переходу, посвященному многим людям, чья жизнь и музыка стали частью легендарного свердловского рок-клуба! Выйдете к самому красивому зданию города – дому Севастьянова, вместившему в себя почти все архитектурные стили!
Посещение музея истории камнерезного и ювелирного искусства.
Вы познакомитесь с историей обработки камня, малахитовыми изделиями и современным авторским камнерезным и ювелирным искусством.
Предметом гордости являются всемирно известные изделия К. Фаберже.
Увидите своими глазами удивительные произведения из металла и камня мира бажовских сказов, ведь Урал – родина Бажова.
Мастер-класс по изготовлению украшения.
Обед в кафе города.
Трансфер на ж/д вокзал г. Екатеринбурга.
16:30 Отправление туристического поезда в г. Нижний Новгород.
Нижний Новгород, прибытие в Москву
Завтрак в поезде.
10:00 Прибытие туристического поезда в г. Нижний Новгород. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей: Нижегородская ярмарка, собор Александра Невского, новый стадион «Нижний Новгород», где проходили матчи Чемпионата мира по футболу, Рождественская ул., Рождественская церковь, Большая Покровская ул., пл. Народного Единства, Нижне-Волжская набережная и многое другое.
Пешеходная экскурсия по Нижегородскому кремлю.
Безусловно, главная достопримечательность города, уникальный ансамбль, возведенный в начале XVI века в соответствии с высшими достижениями военно-оборонительного искусства.
При многочисленных осадах он ни разу не был захвачен врагом.
Прогулка по территории, осмотр внутреннего пространства – стены, башни, здание бывшего губернаторского дворца, выставка военной техники, мемориальный комплекс и Вечный огонь, смотровая площадка – вид на «Стрелку», Зачатскую и Борисоглебскую башни, собор Михаила-Архангела: древнейший каменный храм, ведёт историю со времени основания города.
Пешеходная экскурсия по главной пешеходной улице города – Большая Покровская. Нижегородский Арбат.
Одна из самых старинных улиц Нижнего Новгорода и до 1917 года считалась дворянской. На улице находится большое количество памятников архитектуры.
Сейчас улица изобилует бутиками, уютными ресторанами, кафе, также здесь можно приобрести изделия нижегородских мастеров художественных промыслов. Гости Нижнего Новгорода невольно сравнивают улицу Большую Покровскую с Арбатом.
Трансфер на ж/д вокзал.
15:20 Отправление туристического поезда в г. Москву.
23:29 Прибытие туристического поезда на Ярославский вокзал г. Москвы.
Время в программе указано ориентировочно.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории вагона, руб:
|Категория
|Четырехместное купе
|Двухместное купе
|Одноместное размещение в двухместном купе
|Для взрослых
|68 500
|Нет мест
|161 400
|Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|67 400
|Нет мест
|-
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места и завтраков)
|27 500
|Нет мест
|-
Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе – 34 500 руб. (на заезд: 03.01.2026).
Обратите внимание! Размещение в четырёхместном купе смешанное.
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены купейные вагоны.
|4-местное купе
2 нижние + 2 верхние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел., смена белья (за доп. плату), уборка купе - каждый день, набор путешественника (тапочки, щетка + зубная паста, мыло).
При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек.
|2-местное купе
2 нижние (горизонтальное двухместное купе) либо комплектация (1 нижняя + 1 верхняя полки – вертикальное двухместное купе), 1 среднее полотенце на 1 чел., смена белья (за доп. плату), уборка каждый день, набор путешественника (тапочки, щетка + зубная паста, мыло).
При полной загрузке в вагоне порядка 18 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагоне выбранной категории
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе, включая входные билеты на экскурсионные объекты
- Питание, указанное в программе тура: 3 завтрака, 2 обеда
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: ужины
- Личные расходы
- Выкуп дополнительного места в четырехместном купе - 34 500 руб. (на заезд 03.01.2026)
Место начала и завершения?
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе тура?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.
Есть ли возрастные ограничения на тур?
Возраст туристов не ограничен. Главное, держать темп экскурсионного обслуживания в группе.
Какая есть важная информация в туре?
- Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
- Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
- В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
- Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
- В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
- Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
- Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.