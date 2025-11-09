2 день

Казань

Завтрак в поезде.

07:00 Прибытие туристического поезда в г. Казань, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Обзорная экскурсия «Казань тысячелетняя».

Автобусно-пешеходная экскурсия по самым интересным достопримечательностям Казани, которая покажет вам Казань со всех сторон.

Вы увидите старинные улочки, где у каждого камня своя история, и современный мегаполис, живущий в бешенном ритме столицы.

Вы побываете:

в Старо-Татарской слободе, расположенной на живописной набережной оз. Кабан, где сохранились дома татарских купцов, и мечети XVIII в.;

на улицах старой Казани, с ее соборами, монастырями и храмами, чудом уцелевшими в советские годы (с посещением монастыря, где хранится чудотворный список Казанской иконы Божией Матери);

на Площади Свободы – административном сердце Татарстана, где находится Городская Ратуша (бывшее Дворянское Собрание), Театр оперы и балета им. М. Джалиля, Концертный зал им. С. Сайдашева, Кабинет Министров РТ и т. д.;

Вы увидите:

Дворец Земледельцев на Дворцовой площади и новую набережную (панорамный показ);

спортивные объекты, построенные к Универсиаде – 2013 (панорамный показ).

Пешеходная экскурсия в музей-заповедник «Казанский кремль» – живое сердце древнего города, пережившее не одно волнительное событие многовековой истории!

Возникший как Булгарская крепость на рубеже 10-11 вв., наравне со своими могучими владыками не один раз менял облик и сегодня является уникальным комплексом архитектурных, археологических и исторических памятников, раскрывающих многовековую историю города.

На территории музея-заповедника, входящего в список Всемирного наследия Юнеско, вы увидите:

мечеть Кул Шариф и Благовещенский Собор;

Спасскую башню, возведенную Постником Яковлевым и Иваном Ширяем, строителями Собора Василия Блаженного;

Президентский Дворец и падающую Башню Сююмбике.

Обед с мастер-классом «Секреты татарской кухни». Шеф-повар ресторана продемонстрирует технику приготовления национальных блюд и научит вас готовить их дома.

Свободное время в центре города для покупки сувениров.

Трансфер на ж/д вокзал.

16:05 Отправление туристического поезда в г. Екатеринбург.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160