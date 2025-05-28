Мои заказы

Дом купца Желудкова – экскурсии в Ельце

Найдено 4 экскурсии в категории «Дом купца Желудкова» в Ельце, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
Пешая
2.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
Погрузитесь в атмосферу древнего Ельца, где каждый уголок хранит свою историю. Узнайте о местных легендах и культурных сокровищах
Начало: На Красной площади
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Елец - прогулка по уездному городу
Пешая
2 часа
168 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Елец - прогулка по уездному городу
Узнайте о славном прошлом Ельца, его знаменитых жителях и скрытых сокровищах. Погрузитесь в атмосферу купеческого города с богатой историей
Начало: Красная площадь
Завтра в 15:00
11 дек в 15:00
5400 ₽ за всё до 4 чел.
Елец - место, где остановилось время
На машине
3 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Елец - место, где остановилось время
Елец - город легенд и талантов. Узнайте о его истории, знаменитых жителях и удивительных местах. Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Начало: У Вознесенского собора
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Елец - город Ивана Бунина
Пешая
3 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
Индивидуальная экскурсия по Ельцу раскроет перед вами уникальную историю города и его литературное наследие
Начало: В центре Ельца
14 дек в 10:00
21 дек в 10:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    28 мая 2025
    Елец - прогулка по уездному городу
    Дата посещения: 27 мая 2025
    Благодарим вас за незабываемую, наполненную теплом и искренней любовью экскурсию по древнему Ельцу. Ваш неподдельный интерес к родному городу и
    читать дальше

    стремление не просто познакомить гостей с его улицами и памятниками, но и оживить в их памяти судьбы замечательных соотечественников — Бунина, Пришвина, Хренникова — заслуживают самых высоких слов признательности. Вы щедро делились с нами удивительными фактами и историями, которые редко встретишь на страницах привычных путеводителей — именно такими сокровищами, извлечёнными из глубин архивов, по-настоящему богатеет душа путешественника. Двух часов оказалось ничтожно мало для столь захватывающего рассказа, время будто исчезло, растворившись в потоках воспоминаний и ярких образов. Мы невольно забывали даже взглянуть на часы — настолько живо и увлекательно вы вели нас по дорогам елецкого прошлого, открывая настоящие страницы истории одну за другой. Пусть крепкое здоровье будет вашим верным спутником, а вдохновение и далее ведёт вас по пути щедрого просветителя, позволяя вновь и вновь зажигать интерес к родному краю в сердцах слушателей. Спасибо вам за ваше мастерство, неутомимость и щедрость души.

  • Т
    Татьяна
    22 ноября 2025
    Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
    Мы четыре подруги, стараемся ежегодно пополнить копилку своих путешествий посещением нового российского города. В этом году выбор пал на Липецк
    читать дальше

    и Елец. Первый день были в Липецке. На второй день на электричке прибыли в Елец. Город с потрясающей историей, который сражался с Тамерланом, родина Бунина, Пришвина, Хренникова, художника Жукова. Об этом обо всем мы узнали на экскурсии у гида Жанны. Экскурсия прошла на одном дыхании, не смотря на то, что к концу подмерзли, были первые заморозки. Жанна пела, читала стихи и даже станцевала для нас под матаню. Такой милый купеческий город, влюбил нас в себя, одни только Елецкие кружева чего стоят. Рассказы о жизни вышеперечисленных знаменитых уроженцев Ельца тоже впечатлили. Всем рекомендую эту экскурсию! Было интересно! И хочется вернуться летом, посетить фестивали, которых, оказывается, очень много проводят летом в Ельце.

  • О
    Ольга
    20 ноября 2025
    Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
    Жанна очень позитивный человек!!! Интересный,увлекательный рассказ.
    Время экскурсии пролетело не заметно. Посмотрели исторические места, вспомнили советский период😉
    Нам всё очень понравилось.
    Рекомендуем однозначно. Жанна, спасибо❤️
  • Т
    Татьяна
    3 ноября 2025
    Елец - город Ивана Бунина
    Рекомендуем! История, судьбы, настроение!
  • В
    Виктория
    20 октября 2025
    Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
    Замечательная экскурсия от очень профессионального гида! Нас было двое взрослых. Экскурсия превзошла ожидания. Подача информации очень структурированная и последовательная, что
    читать дальше

    позволяет реально запомнить, а не просто послушать в моменте. Жанна рассказывает о городе с большой любовью и уважением, не дежурно, и это очень чувствуется. И в целом ее рассказ - это не просто перечисление фактов, а цельная и многогранная история, в которую она вплетает и стихи знаменитых ельчан, и даже частушки в своем исполнении. Мы получили большое удовольствие и искренне благодарны Жанне и за очень подробное и детальное знакомство с городом, и за теплую атмосферу нашей встречи!

  • Л
    Лидия
    17 октября 2025
    Елец - место, где остановилось время
    Замечательная экскурсия, милый город Елец. Захотелось перечитать Бунина.
  • Е
    Екатерина
    12 октября 2025
    Елец - прогулка по уездному городу
    Мы впервые приехали в Елец. Нас встретила экскурсовод и сразу же погрузила нас в атмосферу этого прекрасного, старинного, купеческого города.
    читать дальше

    Было очень интересно и взрослым и детям. Экскурсовод рассказала нам множество интересных и забавных фактов о своем родном городе и передала нам свою любовь к Ельцу.

  • Ю
    Юлия
    5 октября 2025
    Елец - прогулка по уездному городу
    Экскурсия очень понравилось. Юля очень добрый и терпеливый человек. Рассказывает интересно и захватывающе, в общении приятна. Мы посетили все те места, которые нам изначально хотелось увидеть в Ельце. Познакомились с историей города и знаменитыми ельчанами.
  • Т
    Татьяна
    21 сентября 2025
    Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
    Прекрасно проведённое время в приятной компании с интересным собеседником. Услышали не только интересный рассказ, но и вспомнили песни Хренникова, стихи Бунина,заинтересовали прохожих искрометными частушками.
  • Я
    Яна
    20 сентября 2025
    Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
    Благодарим нашего прекрасного гида Жанну за интересную и увлекательную экскурсию. Нам очень понравилось. 👍👍👍 Рекомендуем однозначно👍👍👍👍
  • И
    Ирина
    12 сентября 2025
    Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
    Все понравилось, увлекательно, познавательно. Рекомендуем экскурсовода всем гостям города Ельца.
  • М
    Марина
    31 августа 2025
    Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
    О как же нам повезло. Жанна, потрясающий гид. И рассказала все исторические вехи Ельца и поведала о великих людях, рождённых здесь и даже спела частушки и посоветовала интересные места!!! Лучшая экскурсия.
    Спасибо огромное за организацию.
  • Т
    Татьяна
    31 августа 2025
    Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
    Жанна замечательный экскурсовод, талантливый, любящий свой город и с душой относится к своему делу! Спасибо огромное Жанне!
  • Ю
    Юлия
    31 августа 2025
    Елец - прогулка по уездному городу
    Большое спасибо Юлии за то, что открыла для нас чудесный Елец. Потрясающая атмосфера купеческого города на фоне богатой истории и
    читать дальше

    городских легенд. Не ожидали, что рядом с нами (а мы из Воронежа) находится такое интересное место. Экскурсия проведена на высоком профессиональном уровне.

  • Т
    Татьяна
    23 августа 2025
    Елец - прогулка по уездному городу
    Великолепный город Елец и обворожительная Юлия, вот главный залог того, что вы в течение 2 часов проведете отлично время. Если вы в первые в городе, то как никогда рекомендую данную экскурсию.
  • В
    Владимир
    23 августа 2025
    Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
    Рекомендуем Жанну - она профессионал своего дела!
  • А
    Алексей
    22 августа 2025
    Елец - прогулка по уездному городу
    От всей души благодарим Елену! Ее речь, голос, подача информации, все великолепно! Ты будто оказываешься в сказке! Мы проехали на
    читать дальше

    авто с кондиционером, в сильную жару это было спасением, по самым знаковым местам, останавливались, прогуливались … Хотелось слушать и слушать, просто волшебство!!! Милый город, чудесная экскурсия! Всем советую от души!!!!

  • О
    Ольга
    20 августа 2025
    Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
    19 августа побывали на экскурсии "Елец - город чудес "и не пожалели. Экскурсию вела Жанна. Эмоциональный и творческий человек. Огромное ей спасибо. Было интересно и познавательно. Будете в Ельце, закажите это путешествие по городу.
  • Т
    Татьяна
    18 августа 2025
    Елец - прогулка по уездному городу
    Очень рада, что выбрала именно эту экскурсию. Елена замечательный рассказчик! Влюбленный в свой край! Плюс огромная эрудиция. Надеемся вернуться еще (город понравился) и обязательно обратимся еще к Елене. Узнавать с ней город и Елецкий край огромное удовольствие.
  • Л
    Людмила
    16 августа 2025
    Елец - прогулка по уездному городу
    Экскурсия по Ельцу с Жанной прошла великолепно. Жанна очень интересно, живо и увлечённо рассказала нам о городе, его истории, архитектуре, традициях и достопримечатнльностях. Мы с ребёнком 12 лет остались очень довольны. Рекомендуем.

