и Елец. Первый день были в Липецке. На второй день на электричке прибыли в Елец. Город с потрясающей историей, который сражался с Тамерланом, родина Бунина, Пришвина, Хренникова, художника Жукова. Об этом обо всем мы узнали на экскурсии у гида Жанны. Экскурсия прошла на одном дыхании, не смотря на то, что к концу подмерзли, были первые заморозки. Жанна пела, читала стихи и даже станцевала для нас под матаню. Такой милый купеческий город, влюбил нас в себя, одни только Елецкие кружева чего стоят. Рассказы о жизни вышеперечисленных знаменитых уроженцев Ельца тоже впечатлили. Всем рекомендую эту экскурсию! Было интересно! И хочется вернуться летом, посетить фестивали, которых, оказывается, очень много проводят летом в Ельце.