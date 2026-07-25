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Экскурсии к озерам из Элисты

Найдено 3 экскурсии в категории «Озера» в Элисте, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Экологический маршрут «Страна Бумба» - из Элисты
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экологический маршрут «Страна Бумба» - из Элисты
Отправиться к розовому озеру и поющим барханам (всё включено)
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите Меклетинское озеро с водой необычного оттенка, барханы с отголосками древних стоянок кочевников и этнокомплекс, где можно будет попробовать себя в роли настоящего степняка»
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.
«Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
«Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Экологического маршрут — Птицы озера Маныч-Гудило Протяженность маршрута — 11 км»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
3 авг в 07:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Тур к Розовому озеру, «Поющим» барханам и горящему артезиану
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Тур к Розовому озеру, «Поющим» барханам и горящему артезиану
Начало: УЛ.А.С. Пушкина, 5, парковка у госфилармонии
«Тур к Розовому озеру, Поющим барханам и горящему артезиану»
Расписание: В определённые дни (смотрите расписание), время выезда на экскурсию - 13:00.
14 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

С
«Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия
Потрясающее озеро, удивительные птицы, роскошные пеликана! Поездка супер! Огромная благодарность старшему инспектору заповедника Юрию! Очень грамотный и профессиональный подход. Столько
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информации про эти чудесные края, про жизнь пернатых, про растения, про знаменитую полынь. Да и Организатору ДестиноТур особая благодарность! Нам есть с чем сравнить! Ребята вы лучшие, спасибо большое вам задание впечатления! Очень надеемся вернуться сюда ещё!

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А
Тур к Розовому озеру, «Поющим» барханам и горящему артезиану
Хочется сказать спасибо за организацию — всё прошло хорошо. Сами локации и впечатления от поездки действительно потрясающие. В процессе возникли некоторые недопонимания, которые были позже решены
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О
«Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия
Все прошло хорошо,- пунктуальность, вежливые гиды, инспектор и водитель.
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Г
«Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия
Все прошло хорошо,- пунктуальность, вежливые гиды, инспектор и водитель.
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Д
«Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия
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И
«Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия
Мне очень понравилась, хотя я всё по-другому себе представляла (исходя из рекламы). Видела тюльпановые поля. Маршрут длился около пяти часов.
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Я видела вблизи семью серых журавлей. На водоёме были лебеди, чайки, разнообразные утки, кулики. Особый восторг вызвала колония пеликанов. Сфотографировала лису. Нас везде сопровождали жаворонки, желтые трясогузки и другие мелкие птички. Иногда вблизи дороги взлетали и хищные птицы.
Советую всем, кто любит природу, побывать здесь.

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Всего 14 отзывов в Элисте в категории "Озера"

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Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Озера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Элисте
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Экологический маршрут «Страна Бумба» - из Элисты;
  2. «Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия;
  3. Тур к Розовому озеру, «Поющим» барханам и горящему артезиану.
Какие места ещё посмотреть в Элисте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Храм Сякюсн-Сюме;
  2. Храм Будды Шакьямуни;
  3. Скульптура «Белый старец»;
  4. Пагода Семи Дней;
  5. Курганная группа «Элистинская»;
  6. Ступа Просветления;
  7. Фонтан «Три лотоса»;
  8. Одинокий тополь;
  9. Памятник Остапу Бендер;
  10. Город Шахмат.
Сколько стоит экскурсия по Элисте в августе 2026
Сейчас в Элисте в категории "Озера" можно забронировать 3 экскурсии от 14 000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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