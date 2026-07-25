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информации про эти чудесные края, про жизнь пернатых, про растения, про знаменитую полынь. Да и Организатору ДестиноТур особая благодарность! Нам есть с чем сравнить! Ребята вы лучшие, спасибо большое вам задание впечатления! Очень надеемся вернуться сюда ещё!