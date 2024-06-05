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Индивидуальная
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Популярное предложение
Элиста - дочь калмыцких степей: путешествие по святыням и истории
Вас ждет незабываемое путешествие по Элисте, где восточная культура и буддизм встречаются с калмыцким гостеприимством
Начало: Культурный комплекс «Пагода Семи дней»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 335₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Подношение даров степным духам в Элисте: погружение в калмыцкую культуру
Приглашаем вас стать частью уникального ритуала подношения даров степным духам в Элисте и открыть для себя глубины калмыцкой культуры
Начало: У буддийского храма Золотая обитель Будды Шакьямун...
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
В гости к покорителям степей: уникальное путешествие по Калмыкии
За два дня вы познакомитесь с духовной культурой и природными красотами Калмыкии, увидите статую Будды и посетите степи
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
59 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения5 июня 2024Все отработано, без лишней воды.
- ТТатьяна31 мая 2024Экскурсия с Александром длилась менее 2 часов,прошла легко и непринужденно,посмотрели старые фотографии,послушали песни на калмыцком. У Александра отличное чувство юмора. Рекомендуем
- ММария29 мая 2024Константин, спасибо за поездку в Калмыкию. Вы - молодец! Нам с дочкой понравилось. Особенно стрельба из лука, рассказ про Колесо
- ТТатьяна21 мая 2024Отлично провели время. Полюбовались степными красотами. С удовольствием постреляли из лука и поискали клады. Узнали интересные факты о обряде подношениядаров. Надеюсь духи исполнят наши желания
- ММария18 мая 2024Спасибо большое Александру за прекрасную прогулку по Элисте. 🙏Александр - очень опытный гид с большим запасом знаний и отличной подготовкой
- ЕЕвгения7 мая 2024Прекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальное взял на себя Константин.
- ЕЕлена1 мая 2024В целом, мы остались довольны экскурсией. Что было замечательно: 1) погружение в тему буддизма; мы узнали много нового, увидели замечательные
- ЕЕлена29 апреля 2024Отличная экскурсия, на которой глубоко погрузитесь в глубинный смысл буддизма и его ритуалы. Знания и донесение информации на 10 баллов
- ИИрина10 апреля 2024Мы провели с Константином прекрасный день 7 апреля 2024г! Наша семейная компания: бабушка (59 лет), мама (34 года) и девочка (7
Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Одинокий тополь»
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