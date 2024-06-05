Одинокий тополь – экскурсии в Элисте

Найдено 3 экскурсии в категории «Одинокий тополь» в Элисте, цены от 5 335 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Элиста - дочь калмыцких степей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
83 отзыва
Популярное предложение
Элиста - дочь калмыцких степей: путешествие по святыням и истории
Вас ждет незабываемое путешествие по Элисте, где восточная культура и буддизм встречаются с калмыцким гостеприимством
Начало: Культурный комплекс «Пагода Семи дней»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 335 за всё до 5 чел.
Подношение даров степным духам
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Подношение даров степным духам в Элисте: погружение в калмыцкую культуру
Приглашаем вас стать частью уникального ритуала подношения даров степным духам в Элисте и открыть для себя глубины калмыцкой культуры
Начало: У буддийского храма Золотая обитель Будды Шакьямун...
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
8 000 за всё до 4 чел.
В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
13 отзывов
В гости к покорителям степей: уникальное путешествие по Калмыкии
За два дня вы познакомитесь с духовной культурой и природными красотами Калмыкии, увидите статую Будды и посетите степи
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
59 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Все отработано, без лишней воды.
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Экскурсия с Александром длилась менее 2 часов,прошла легко и непринужденно,посмотрели старые фотографии,послушали песни на калмыцком. У Александра отличное чувство юмора. Рекомендуем
    Экскурсия с Александром длилась менее 2 часов,прошла легко и непринужденно,посмотрели старые фотографии,послушали песни на калмыцком. УЭкскурсия с Александром длилась менее 2 часов,прошла легко и непринужденно,посмотрели старые фотографии,послушали песни на калмыцком. УЭкскурсия с Александром длилась менее 2 часов,прошла легко и непринужденно,посмотрели старые фотографии,послушали песни на калмыцком. УЭкскурсия с Александром длилась менее 2 часов,прошла легко и непринужденно,посмотрели старые фотографии,послушали песни на калмыцком. У
  • М
    Мария
    29 мая 2024
    В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
    Константин, спасибо за поездку в Калмыкию. Вы - молодец! Нам с дочкой понравилось. Особенно стрельба из лука, рассказ про Колесо
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    Сансары, конечно же, прекрасные степи с запахом полыни и, главное, доброжелательность и коммуникабельность! Отель у Вас замечательный, всё необходимое есть, тихо и удобно. Отдельно благодарю за ночевку в степи, отличный и незабываемый опыт. Будьте счастливы и здоровы

  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    Подношение даров степным духам
    Отлично провели время. Полюбовались степными красотами. С удовольствием постреляли из лука и поискали клады. Узнали интересные факты о обряде подношениядаров. Надеюсь духи исполнят наши желания
  • М
    Мария
    18 мая 2024
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Спасибо большое Александру за прекрасную прогулку по Элисте. 🙏Александр - очень опытный гид с большим запасом знаний и отличной подготовкой
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    к экскурсии. 🤗 Прогулка сопровождалась показом интересных фотографий, изображений, чтением стихотворений (что всегда добавляет душевности). Было и музыкальное сопровождение, что очень подняло настроение! 💕Но особенно наша группа оценила прекрасное чувство юмора Александра! 😂👍👍👍 Александр - профессионал своего дела! С удовольствием рекомендуем экскурсии с ним!

    Спасибо большое Александру за прекрасную прогулку по Элисте. 🙏Александр - очень опытный гид с большим запасомСпасибо большое Александру за прекрасную прогулку по Элисте. 🙏Александр - очень опытный гид с большим запасомСпасибо большое Александру за прекрасную прогулку по Элисте. 🙏Александр - очень опытный гид с большим запасом
  • Е
    Евгения
    7 мая 2024
    В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
    Прекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальное взял на себя Константин.
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    Маршрут очень грамотно спланирован, с нами была 7ми летняя дочь и мы очень переживали, что ребенок будет уставать, но этого не произошло. Вся семья в восторге, никак не ожидали, что за два дня удастся получить столько разных эмоций. Красивейшие храмы, умиротворяющая степь, необыкновенное розовое озеро и горящий источник, барханы с нежнейшим песком, одинокий тополь, катание на верблюдах, стрельба из лука и все это под увлекательные рассказы Константина. При такой насыщенной программе мы всегда были отдохнувшие и хорошо накормленные, ощущение что отдохнули не 2 дня, а минимум 2 недели. Время пролетело незаметно. Калмыкия прекрасна. Всем рекомендую посетить данную экскурсию. А мы, надеюсь, еще вернемся. ❤️

    Прекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальноеПрекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальноеПрекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальноеПрекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальноеПрекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальноеПрекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальноеПрекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальноеПрекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальноеПрекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальноеПрекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальное
  • Е
    Елена
    1 мая 2024
    В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
    В целом, мы остались довольны экскурсией. Что было замечательно: 1) погружение в тему буддизма; мы узнали много нового, увидели замечательные
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    храмы и особенные места; 2) попробовали калмыцкую кухню (спасибо гиду, который нам рассказал о блюдах и помог с выбором); 3) вечер в степи (на ночевку мы не рискнули так как было прохладно) был просто шикарен! Константин сварил для нас берики (вид калмыцких пельменей) и сделал вкусный чай; а стрельба из лука вызвала массу восторга! А сам по себе пейзаж был просто фантастический: море серебристой ковыли под лучами заходящего солнца и затем при свете луны! 4) мы посетили самые знаковые места - Меклетинское розовое озеро, барханы,"горящий" источник…. Что можно было бы улучшить: 1) основное, чего не хватило - хотелось более детальной информации именно об этом регионе (национальные и природные особенности, флора и фауна), нежели обще исторической сводки. 2) не совсем была понятна тема с предоставлением жилья - мы так и не поняли, на сколько ночевок это было рассчитано; 3) оплата питания в ресторанах за счет гида - на наш взгляд, это несколько лишнее. Мы желаем Константину успехов и дальнейшего развития!

    В целом, мы остались довольны экскурсией. Что было замечательно: 1) погружение в тему буддизма; мы узналиВ целом, мы остались довольны экскурсией. Что было замечательно: 1) погружение в тему буддизма; мы узналиВ целом, мы остались довольны экскурсией. Что было замечательно: 1) погружение в тему буддизма; мы узналиВ целом, мы остались довольны экскурсией. Что было замечательно: 1) погружение в тему буддизма; мы узналиВ целом, мы остались довольны экскурсией. Что было замечательно: 1) погружение в тему буддизма; мы узналиВ целом, мы остались довольны экскурсией. Что было замечательно: 1) погружение в тему буддизма; мы узнали
  • Е
    Елена
    29 апреля 2024
    Подношение даров степным духам
    Отличная экскурсия, на которой глубоко погрузитесь в глубинный смысл буддизма и его ритуалы. Знания и донесение информации на 10 баллов
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    (великолепно!) А уж ночная степь в месте силы точно не оставит равнодушным никого))) Выделяю эту экскурсию как одну из лучших, что я посещала когда либо.

  • И
    Ирина
    10 апреля 2024
    Подношение даров степным духам
    Мы провели с Константином прекрасный день 7 апреля 2024г! Наша семейная компания: бабушка (59 лет), мама (34 года) и девочка (7
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    лет) в полном восторге от увиденного и услышанного! Константин адаптировал поездку под наши интересы с легкостью. Мы были в Элисте в буддийских храмах, у Одинокого тополя (как иначе!). Константин прекрасный знающий рассказчик. Потом мы отправились в степь, к барханам, Розовому озеру и насладились тем, ради чего и ехали. Без Константина нам этого не найти и не знать, точно! В результате: мы узнали много нового об истории калмыцкого народа, его вере, его церкви, обычаях. Очень интересно. Мы насладились степной вольницей и простором. Очень рекомендуем поездку с Константином всем приезжающим в Калмыкию с визитом. И семьям с детьми!

Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Одинокий тополь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Элисте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Элиста - дочь калмыцких степей
  2. Подношение даров степным духам
  3. В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
Какие места ещё посмотреть в Элисте
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Храм Будды Шакьямуни
  2. Одинокий тополь
  3. Пагода Семи Дней
  4. Курганная группа «Элистинская»
Сколько стоит экскурсия по Элисте в июне 2024
Сейчас в Элисте в категории "Одинокий тополь" можно забронировать 3 экскурсии от 5 335 до 59 000. Туристы уже оставили гидам 118 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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