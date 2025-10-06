Мои заказы

Групповые экскурсии Элисты

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Элисте, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
Пешая
1.5 часа
27 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
Пагода Семи дней, Золотые ворота, калмыцкие танцы и обряд у «Белого старца»
Начало: На Площади Ленина
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1600 ₽ за человека
Приключение в степи: покорить Калмыкию на мини-багги
Багги
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Приключение в степи: покорить Калмыкию на мини-багги
Сбежать из Элисты ради драйва и захватывающих видов
Начало: В километре от Элисты
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2500 ₽ за человека
Тайны буддийских храмов Элисты
На автобусе
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Тайны буддийских храмов Элисты
Посетить три священных места и открыть красоту калмыцкой культуры
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    6 октября 2025
    Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
    Отличная экскурсия! Интересный и знающий гид! Рекомендую)
  • С
    Светлана
    4 октября 2025
    Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
    Экскурсия проходит в НАУШИКАХ, текст читает ИИ,роль гида сведена к минимуму: перевести через дорогу, сделать фото участников. все это стало
    читать дальше

    для меня не совсем приятной неожиданностью 🤔.
    Главная достопримечательность города - Золотая обитель БУДДЫ 🛕 в маршрут не входит.
    Без живого общения экскурсия, сильно проигрывает. .

  • С
    Светлана
    29 сентября 2025
    Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
    Отличная экскурсия по Элисте. Спасибо за прекрасные впечатления! Экскурсия прошла на одном дыхании. Интересно погружение, информация в ненавязчивом формате. Для знакомства, самое то.
  • Е
    Елена
    23 сентября 2025
    Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
    Супер экскурсиия. Рекомендую всем.
  • А
    Анна
    19 сентября 2025
    Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
    Мне очень понравилась экскурсия! И водички дали, и чаем напоили, и через дорогу аккуратно перевели) Впервые сталкиваюсь с таким видом
    читать дальше

    экскурсий. С одной стороны материал записан, соответственно заранее тщательно продуман, ничего лишнего, приятная речь, не отвлекают другие туристы. С другой стороны, рядом заботливый «ассистент» (со слов ИИ), который сопровождает экскурсию и может ответить на вопросы. Теперь хочу посетить подобные экскурсии в моем и соседних городах. Отдельное спасибо Олегу! Благодаря ему мне кажется, что все жители Калмыкии позитивные и доброжелательные!

  • И
    Ирина
    18 сентября 2025
    Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
    Вперые была на такой экскурсии. Мне очень понравилось. Была и динамика и интерактив. Эмоции, полученные в ходе экскурсии, до сих пор не отпускают! Грандиозно!
  • И
    Ирина
    4 сентября 2025
    Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
    Экскурсия просто супер! Очень интересный формат! Огромнейшее спасибо, замечательно провели время!
  • Т
    Тимур
    30 августа 2025
    Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
    У меня получилось индивидуальная экскурсия с Олегом в сочетании а аудиогидом. Необычный формат, слушаешь в наушниках еще и с музыкальным
    читать дальше

    сопровождением, а вопросы можно задавать Олегу, а он - интереснейший собеседник, погруженный в историю и культуру Калмыкии и Калмыкского народа. Очень порадовали небольшие сувениры. Рекомендую эту экскурсию. Олег, желаю процветания!

  • Л
    Любовь
    21 августа 2025
    Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
    Экскурсия с Олегом прошла замечательно. Было очень интересно и весело. Необычный формат экскурсии очень понравился. Олег нас угощал чаем и леденцами. Мы хорошо прогулялись по городу и осмотрели все самые важные достопримечательности. В дороге даже танцевали. Всё супер 👍
  • Ю
    Юлия
    15 августа 2025
    Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
    Впечатляюще, спасибо
  • Н
    Наталья
    3 августа 2025
    Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
    Отличная экскурсия для первого знакомства с Элистой и культурой Калмыкии, интересная, легкая, много интерактива и фотолокаций. Подойдет и взрослым, и детям. Олег приятный, интересный собеседник. Рекомендую.
  • О
    Оксана
    16 июля 2025
    Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
    Экскурсия потрясающая. Была сильная жара и на экскурсию я пришла одна, но Олег, как настоящий профессионал отработал на все 100%.
    Информация подавалась легко и очень информативно. А сколько было сюрпризов)))
    Олег, спасибо большое.
    Рекомендую всем, кто хочет полезно и весело провести время.
  • С
    Сергей
    7 июля 2025
    Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Необычный формат использования наушников. Узнали много об истории народа, верования, традиции. Слушали горловое пение, стихи.
    читать дальше

    Приятное общение с гидом, протяжении всей экскурсии были приятные сюрпризы, вода, сладости, настоящий калмыкский чай и сувениры. Спасибо большое, будем рекомендовать однозначно!

  • И
    Ирина
    2 июля 2025
    Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
    Мы приехали в Волгоград из Нижнего Новгорода и решили посетить Элисту. Очень рады, что выбрали данный формат экскурсии, с гидом
    читать дальше

    и нейросетью. Наш гид Олег, отдельное спасибо, при встрече и окончании экскурсии мы получили сувениры, напоил нас местным чаем, мы и танцевали и изображали степных животных и пели, все не рассказать. В дополнении Олег на протяжении всей экскурсии делал фото и видео! Огромное спасибо нашему гиду!!!!

  • И
    Иван
    27 июня 2025
    Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
    Большое спасибо экскурсоводу Олегу! Живо, интересно,познавательно! Рекомендую приезжающим в Элисту!
  • А
    Алена
    22 июня 2025
    Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
    Динамичная, необычная экскурсия получилась. Маршрут был четко спланирован под аудиогид. Олег очень начитанный, хорошо знает историю своей республики. Но в классичнском варианте подачи информации все же было бы лучше.
  • Е
    Екатерина
    1 июня 2025
    Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
    Интересная экскурсия, красивые места, много нового, все понравилось, гид даже танцевала часть народного танца, единственное чего бы хотелось, чтобы рассказ
    читать дальше

    был не в записи (хотя маршрут был записан хорошо, даже переход через дорогу), а рассказывал сам гид, а так все прошло отлично, даже в жаркий день предусмотрела и воду, и национальный чай

  • А
    Алексей
    27 мая 2025
    Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
    Прекрасная экскурсия и гид Олег.
    Замечательный способ подачи материала с использованием наушников: ничто не отвлекает и ничто не мешает. Гид комфортно сопровождает и направляет.
    Есть идея экскурсии, заставляющая по особенному осмыслить посещение Элисты.
    Посоветую друзьям и всем остальным: попробуйте и не пожалеете))
  • Н
    Наташа
    11 мая 2025
    Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
    Отличная необычная экскурсия. Все проходит непринужденно и весело. Особенно порадовал калмыцкий чай))
  • С
    Светлана
    10 мая 2025
    Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
    Иммерсивная экскурсия хорошо организована, по маршруту были небольшие остановки где проводили небольшой интерактив. Не хватила времени на дополнительные вопросы и общения с экскурсоводом. Удобно что все слышат, необычно для туристов. Это было разнообразие в плотной туристической программе.
