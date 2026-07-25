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Индивидуальная
до 4 чел.
Экологический маршрут «Страна Бумба» - из Элисты
Отправиться к розовому озеру и поющим барханам (всё включено)
Начало: У вашего отеля
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
«Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
3 авг в 07:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Тур к Розовому озеру, «Поющим» барханам и горящему артезиану
Начало: УЛ.А.С. Пушкина, 5, парковка у госфилармонии
Расписание: В определённые дни (смотрите расписание), время выезда на экскурсию - 13:00.
14 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
Потрясающее озеро, удивительные птицы, роскошные пеликана! Поездка супер! Огромная благодарность старшему инспектору заповедника Юрию! Очень грамотный и профессиональный подход. Столько
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А
Хочется сказать спасибо за организацию — всё прошло хорошо. Сами локации и впечатления от поездки действительно потрясающие. В процессе возникли некоторые недопонимания, которые были позже решены
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О
Все прошло хорошо,- пунктуальность, вежливые гиды, инспектор и водитель.
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Г
Все прошло хорошо,- пунктуальность, вежливые гиды, инспектор и водитель.
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Д
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И
Мне очень понравилась, хотя я всё по-другому себе представляла (исходя из рекламы). Видела тюльпановые поля. Маршрут длился около пяти часов.
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Всего 14 отзывов в Элисте в категории "Водные развлечения"
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Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Элисте в августе 2026
Сейчас в Элисте в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 14 000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Водные экскурсии в Элисте на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026