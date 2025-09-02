Индивидуальная
до 7 чел.
Главное в Элисте - с танцующим гидом-другом
Про кочевой народ, буддизм и гадания на костях
Начало: На улице Пушкина
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
5334 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Подношение даров степным духам
Уникальная возможность стать частью древнего обряда калмыков, совершив подношение духам у сакрального Одинокого тополя
Начало: У буддистского храма Золотая обитель Будды Шакьяму...
27 дек в 19:00
28 дек в 19:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Элиста - степной оазис и буддийский центр
Погрузитесь в атмосферу азиатской культуры и буддизма в сердце Европы, исследуя Элисту с профессиональным гидом
Начало: На площади «Пагоды 7 дней»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5334 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Степные курганы Калмыкии: экскурсия по древним землям
Путешествие в каменный век: археологические находки и легенды древних эпох. Узнайте о жизни предков, их украшениях и первых приручённых лошадях
Начало: На улице Илюмжинова
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга2 сентября 2025Хотим поблагодарить Зургана за проведённую экскурсию, приезжали на пару дней, хотели узнать как можно больше, наши пожелания были учтены. Заранее
- ААнна18 июля 2025Зурган - настоящий романтик, который покажет красоты природы Калмыкии, и при этом поможет их запечатлеть. Хороший рассказчик, опытный водитель, заботливый инструктор. Экскурсия оставила яркие и незабываемые впечатления!
Отмечу, что розовое озеро волшебно смотрится на закате, а горящие источники в сумерках.
- ГГалина15 июня 2025Были в Элисте проездом и специально задержалась на сутки, чтобы посмотреть город и окрестности. У Зургана забронировали экскурсию. Договорились о
- ДДарья17 апреля 2025Зурган - отличный гид и очень приятный в общении человек. Терпеливый и позитивный. Ответил на тонны вопросов) Подсказал кучу всего
- ССтанислав6 января 2025Замечательная поездка, Зурган молодец, умеет и любит рассказывать увлекательные истории, удалось распробовать и полюбить настоящую кочевую кухню, барханы, степи!
- ГГеоргий19 октября 2024Зурган отличный рассказчик, знает много о Калмыкии и местных традициях. Посетили курганы, метеостанцию в Утте, где зафиксировали самую высокую в России температуру в 2010 году. Походили по пустыне, всё очень понравилось!
