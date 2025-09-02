Мои заказы

Курганная группа «Элистинская» – экскурсии в Элисте

Найдено 4 экскурсии в категории «Курганная группа «Элистинская»» в Элисте, цены от 5334 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Главное в Элисте - с танцующим гидом-другом
На машине
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Главное в Элисте - с танцующим гидом-другом
Про кочевой народ, буддизм и гадания на костях
Начало: На улице Пушкина
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
5334 ₽ за всё до 7 чел.
Подношение даров степным духам
На машине
3 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Подношение даров степным духам
Уникальная возможность стать частью древнего обряда калмыков, совершив подношение духам у сакрального Одинокого тополя
Начало: У буддистского храма Золотая обитель Будды Шакьяму...
27 дек в 19:00
28 дек в 19:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Элиста - степной оазис и буддийский центр
Пешая
2 часа
232 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Элиста - степной оазис и буддийский центр
Погрузитесь в атмосферу азиатской культуры и буддизма в сердце Европы, исследуя Элисту с профессиональным гидом
Начало: На площади «Пагоды 7 дней»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5334 ₽ за всё до 5 чел.
Степные курганы Калмыкии
На машине
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Степные курганы Калмыкии: экскурсия по древним землям
Путешествие в каменный век: археологические находки и легенды древних эпох. Узнайте о жизни предков, их украшениях и первых приручённых лошадях
Начало: На улице Илюмжинова
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    2 сентября 2025
    Степные курганы Калмыкии
    Хотим поблагодарить Зургана за проведённую экскурсию, приезжали на пару дней, хотели узнать как можно больше, наши пожелания были учтены. Заранее
    читать дальше

    обсудили с гидом маршрут и спланировали по времени, посетили розовое озеро, поющие барханы и горящий источник (розовое озеро и барханы очень красивы на закате). Зурган интересный экскурсовод, любящий свой народ и его историю. Ещё он очень хорошо фотографирует))

  • А
    Анна
    18 июля 2025
    Степные курганы Калмыкии
    Зурган - настоящий романтик, который покажет красоты природы Калмыкии, и при этом поможет их запечатлеть. Хороший рассказчик, опытный водитель, заботливый инструктор. Экскурсия оставила яркие и незабываемые впечатления!
    Отмечу, что розовое озеро волшебно смотрится на закате, а горящие источники в сумерках.
  • Г
    Галина
    15 июня 2025
    Степные курганы Калмыкии
    Были в Элисте проездом и специально задержалась на сутки, чтобы посмотреть город и окрестности. У Зургана забронировали экскурсию. Договорились о
    читать дальше

    маршруте и благодарны Зургану, что он учёл наши пожелания. Подробно показал и рассказал про город, отвез к Одинокому Тополю (по нашей просьбе).
    Экскурсия проходила на автомобиле Зургана, было очень комфортно. Мы рекомендуем этого экскурсовода

  • Д
    Дарья
    17 апреля 2025
    Степные курганы Калмыкии
    Зурган - отличный гид и очень приятный в общении человек. Терпеливый и позитивный. Ответил на тонны вопросов) Подсказал кучу всего
    читать дальше

    - от интересных мест до кафе/ресторанов и магазинов.

    Экскурсия всем безумно понравилась (нас было 4 человека), маршрут подобран отлично, места потрясающе красивые.
    Автомобиль комфортный.

    Однозначно рекомендую!

    Зурган - отличный гид и очень приятный в общении человек. Терпеливый и позитивный. Ответил на тонны
  • С
    Станислав
    6 января 2025
    Степные курганы Калмыкии
    Замечательная поездка, Зурган молодец, умеет и любит рассказывать увлекательные истории, удалось распробовать и полюбить настоящую кочевую кухню, барханы, степи!
  • Г
    Георгий
    19 октября 2024
    Степные курганы Калмыкии
    Зурган отличный рассказчик, знает много о Калмыкии и местных традициях. Посетили курганы, метеостанцию в Утте, где зафиксировали самую высокую в России температуру в 2010 году. Походили по пустыне, всё очень понравилось!

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Элисте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Главное в Элисте - с танцующим гидом-другом
  2. Подношение даров степным духам
  3. Элиста - степной оазис и буддийский центр
  4. Степные курганы Калмыкии
Какие места ещё посмотреть в Элисте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Храм Будды Шакьямуни
  2. Храм Сякюсн-Сюме
  3. Самое главное
  4. Пагода Семи Дней
  5. Ступа Просветления
  6. Одинокий тополь
  7. Город Шахмат
  8. Курганная группа «Элистинская»
  9. Памятник Остапу Бендер
  10. Золотые Ворота
Сколько стоит экскурсия по Элисте в декабре 2025
Сейчас в Элисте в категории "Курганная группа «Элистинская»" можно забронировать 4 экскурсии от 5334 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 289 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
