Ежедневно в 07:00

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Экологического маршрут — Птицы озера Маныч-Гудило

Протяженность маршрута — 11 км. На Чёрных землях, а также по берегу озера Маныч-Гудило, около солончаков произрастают четыре вида этого рода: кермек Гмелина, к. Сарептский, к. Кустарниковый, к. Каспийский. Кермек Гмелина (L. gmelinii) высотой 30—80 см. Его толстый узловатый корень уходит в почву очень глубоко. Продолговато-обратнояйцевидные или широкоэллиптические сизовато-зеленые листья расположены в прикорневой розетке.

Заповедный остров

Экомаршрут «Птицы озера Маныч-Гудило» извилистой дорогой проходит по берегу восточной части о. Левый (к нему путь лежит через мост), далее по берегу самого озера Маныч-Гудило, с которого можно наблюдать бурную жизнь птиц на других островках: особое внимание гостей обращают на себя колонии больших бакланов, чаек-хохотуней, розовых и кудрявых пеликанов. Одним из обязательных пунктов экскурсии является остановка на косе озера, окруженной зарослями тростника, с которой с помощью биноклей и подзорных труб можно наблюдать многочисленных водоплавающих и околоводных птиц.

Важность и уникальность оз. Маныч-Гудило в том, что здесь находится самая большая в России колония розовых пеликанов, а также места миграционных остановок многих видов водоплавающих и околоводных птиц, в том числе таких редких, как краснозобая казарка, гусь- пискулька, савка. На части маршрута, проходящем по пастбищам и сенокосным угодьям, встречаются зайцы, лисицы, ежи, 5 видов жаворонков, просянки, трясогузки, каменки, стрепет, журавль-красавка, а также хищные виды птиц – орлан-белохвост, кобчик, пустельга и др. Вдоль береговой линии на открытых пляжах можно повстречать до 18 видов гусеобразных и более 30 видов куликов.

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