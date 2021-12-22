Ежедневно в 07:00

«Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия

Экологическая экскурсия в единственный в России полигон для изучения степных, полупустынных

Индивидуально
для 4 чел.
Экологическая экскурсия в единственный в России полигон для изучения степных, полупустынных и пустынных ландшафтов, к озеру, являющемуся важным центром гнездования и миграции многих видов птиц
«Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия
«Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия
«Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия
«Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия
«Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия
«Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия
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Что вас ожидает:

    Экологического маршрут — Птицы озера Маныч-Гудило
    Протяженность маршрута — 11 км. На Чёрных землях, а также по берегу озера Маныч-Гудило, около солончаков произрастают четыре вида этого рода: кермек Гмелина, к. Сарептский, к. Кустарниковый, к. Каспийский. Кермек Гмелина (L. gmelinii) высотой 30—80 см. Его толстый узловатый корень уходит в почву очень глубоко. Продолговато-обратнояйцевидные или широкоэллиптические сизовато-зеленые листья расположены в прикорневой розетке.

    Заповедный остров

    Экомаршрут «Птицы озера Маныч-Гудило» извилистой дорогой проходит по берегу восточной части о. Левый (к нему путь лежит через мост), далее по берегу самого озера Маныч-Гудило, с которого можно наблюдать бурную жизнь птиц на других островках: особое внимание гостей обращают на себя колонии больших бакланов, чаек-хохотуней, розовых и кудрявых пеликанов. Одним из обязательных пунктов экскурсии является остановка на косе озера, окруженной зарослями тростника, с которой с помощью биноклей и подзорных труб можно наблюдать многочисленных водоплавающих и околоводных птиц.
    Важность и уникальность оз. Маныч-Гудило в том, что здесь находится самая большая в России колония розовых пеликанов, а также места миграционных остановок многих видов водоплавающих и околоводных птиц, в том числе таких редких, как краснозобая казарка, гусь- пискулька, савка. На части маршрута, проходящем по пастбищам и сенокосным угодьям, встречаются зайцы, лисицы, ежи, 5 видов жаворонков, просянки, трясогузки, каменки, стрепет, журавль-красавка, а также хищные виды птиц – орлан-белохвост, кобчик, пустельга и др. Вдоль береговой линии на открытых пляжах можно повстречать до 18 видов гусеобразных и более 30 видов куликов.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
    • Посещение других заповедных островов, на которых расположены колонии птиц, не предусмотрено. Наблюдения за ними ведутся с берега озера с помощью специальных оптических приборов для наблюдения.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • транспортное обслуживание
    • экологический сбор
    • обед
    Что не входит
    • личные расходы
    Место начала и завершения?
    Ваш отель
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно в 07:00
    Экскурсия длится около 7 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно в 07:00

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