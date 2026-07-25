Ежедневно в 07:00

Экологическая экскурсия в единственный в России полигон для изучения степных, полупустынных и пустынных ландшафтов, к озеру, являющемуся важным центром гнездования и миграции многих видов птиц
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Экологического маршрут — Птицы озера Маныч-Гудило Протяженность маршрута — 11 км. На Чёрных землях, а также по берегу озера Маныч-Гудило, около солончаков произрастают четыре вида этого рода: кермек Гмелина, к. Сарептский, к. Кустарниковый, к. Каспийский. Кермек Гмелина (L. gmelinii) высотой 30—80 см. Его толстый узловатый корень уходит в почву очень глубоко. Продолговато-обратнояйцевидные или широкоэллиптические сизовато-зеленые листья расположены в прикорневой розетке. Заповедный остров Экомаршрут «Птицы озера Маныч-Гудило» извилистой дорогой проходит по берегу восточной части о. Левый (к нему путь лежит через мост), далее по берегу самого озера Маныч-Гудило, с которого можно наблюдать бурную жизнь птиц на других островках: особое внимание гостей обращают на себя колонии больших бакланов, чаек-хохотуней, розовых и кудрявых пеликанов. Одним из обязательных пунктов экскурсии является остановка на косе озера, окруженной зарослями тростника, с которой с помощью биноклей и подзорных труб можно наблюдать многочисленных водоплавающих и околоводных птиц. Важность и уникальность оз. Маныч-Гудило в том, что здесь находится самая большая в России колония розовых пеликанов, а также места миграционных остановок многих видов водоплавающих и околоводных птиц, в том числе таких редких, как краснозобая казарка, гусь- пискулька, савка. На части маршрута, проходящем по пастбищам и сенокосным угодьям, встречаются зайцы, лисицы, ежи, 5 видов жаворонков, просянки, трясогузки, каменки, стрепет, журавль-красавка, а также хищные виды птиц – орлан-белохвост, кобчик, пустельга и др. Вдоль береговой линии на открытых пляжах можно повстречать до 18 видов гусеобразных и более 30 видов куликов. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
- Посещение других заповедных островов, на которых расположены колонии птиц, не предусмотрено. Наблюдения за ними ведутся с берега озера с помощью специальных оптических приборов для наблюдения.
Ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экологический сбор
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Потрясающее озеро, удивительные птицы, роскошные пеликана! Поездка супер! Огромная благодарность старшему инспектору заповедника Юрию! Очень грамотный и профессиональный подход. Столько информации про эти чудесные края, про жизнь пернатых, про растения, про знаменитую полынь. Да и Организатору ДестиноТур особая благодарность! Нам есть с чем сравнить! Ребята вы лучшие, спасибо большое вам задание впечатления! Очень надеемся вернуться сюда ещё!
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И
Мне очень понравилась, хотя я всё по-другому себе представляла (исходя из рекламы). Видела тюльпановые поля. Маршрут длился около пяти часов. Я видела вблизи семью серых журавлей. На водоёме были лебеди,
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О
Все прошло хорошо,- пунктуальность, вежливые гиды, инспектор и водитель.
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Г
Все прошло хорошо,- пунктуальность, вежливые гиды, инспектор и водитель.
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Д
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Входит в следующие категории Элисты
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