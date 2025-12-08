Эта экскурсия для тех, кто увлекается восточной культурой и буддийской философией. Вы окажетесь в центре европейского буддизма и увидите частичку Тибета в Европе. Прикоснётесь к глубокой мудрости древнейшей религии мира.
Посетите удивительный буддийский храм, послушаете ветер в степи, мантру богини Зелёной Тары и наполнитесь ароматами полыни.
Описание экскурсии
- «Золотая обитель Будды Шакьямуни» — вы увидите самую высокую в Европе статую Будды. Место для строительства храма освятил сам Далай-лама XIV.
- Статуи 17 пандитов Наланды — взглянете на единственные в мире изображения великих учёных древности.
- Молитвенные барабаны (кюрде) — прокрутите барабаны с мантрами и отправите во вселенную пожелания мира и счастья.
- Богиня Зелёная Тара — посреди калмыцкой степи рассмотрите 6,5-метровую бронзовую статую, символ женской мудрости и сострадания, послушаете мантру Зелёной Тары и ощутите гармонию и спокойствие.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на вашем авто.
- Дополнительно по желанию оплачивается подношение в храме — 100 ₽ за взрослого, 50 ₽ за ребёнка.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Клыкова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гилян — ваша команда гидов в Элисте
Провели экскурсии для 2016 туристов
Мы — команда гидов в Элисте, энтузиасты, знатоки истории, культуры, традиций и обычаев. Проводим индивидуальные и групповые экскурсии с 2014 года. Все гиды имеют высшее образование, есть даже степень кандидата наук. У нас есть разрешение-аккредитация, позволяющая проводить самостоятельные экскурсии по «Золотой обители Будды Шакьямуни» и Сякюсн-Сюме. Будем рады показать вам красоты нашего региона!
