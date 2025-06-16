Е Евгения Элиста - степной оазис и буддийский центр Дата посещения: 13 июня 2025 Все понравилось. Наян очень хорошо все рассказал, ответил на все наши вопросы. Спасибо огромное за экскурсию. Наши рекомендации.

М Мария Элиста - степной оазис и буддийский центр читать дальше рассказал нам про буддизм. Прекрасный экскурсовод, слушать его было легко и интересно, время пролетело незаметно. Если вы так же как и мы впервые в Калмыкии, рекомендую вам посетить эту экскурсию! И вы всего за два часа узнаете очень много интересного про этот замечательный и необычный край! 14 августа 2025 года были на экскурсии, нашим экскурсоводом был Наян. Он прекрасно знает историю своей республики, много и подробно

А Анастасия Элиста - степной оазис и буддийский центр читать дальше которое нам удобно

У нас был экскурсовод Бадма,ребята,мы много путешествуем,в том числе по России и в каждом городе берем экскурсии,поэтому сравнить есть с чем. Этот экскурсовод просто клад! Дети 13 и 10 дет тоже слушали его затаив дыхание,очень много интересной информации,но в легком для восприятия формате,не заунывно заученные текста. Вообщем экскурсия с Бадмой просто супер,от души рекомендую. И побольше бы таких экскурсоводов,путешествовать было бы интереснее

Спасибо,Бадма❤️ Бронировала вчера экскурсию за 8 часов до начала,особо не надеялась на успех. Но организатор нашла нам экскурсовода и согласовала время

С СВЕТЛАНА Элиста - степной оазис и буддийский центр читать дальше вопросы. Гилят в доступной форме излагала всю информацию. Всем рекомендую посетить эту экскурсию. Есть желание вернуться в Калмыкию и узнавать ещё ещё про историю и традиции этого края и народа 15.08.2025г были на экскурсии. За два часа получили обширную информацию о Калмыкии, храме Будды. Поручили ответы на все интересующие нас

И Ирина Элиста - степной оазис и буддийский центр читать дальше Проводила в сувенирный магазин,дала советы по посещению интересных мест! Очень приятный собеседник и человек! Спасибо большое! Наша семья осталась довольна экскурсией! Желаю удачи и процветания! Чудесно организовано! Гид Байн доступно и интересно организовала наше знакомство с Элитой и буддизмом! На все вопросы дала доступные ответы.

О Ольга Элиста - степной оазис и буддийский центр

Посетили с детьми и друзьями загадочную республику Калмыкию. Нашим гидом была Баян. Хорошая и интересная речь, знаковые места Элисты. читать дальше На все вопросы получили ответы. Особая благодарность Баяне за терпение и ответы на назойливые вопросы детей, особенно внутри буддийского храма.

Спасибо за прекрасное время в вашем городе!



Возможно на будущее стоит разработать программу для детей + взрослые (квест, карты, наклейки). Материал тот же, но подумать над подачей для детей. Если будут вопросы, пишите.



В Вероника Элиста - степной оазис и буддийский центр Очень удобный формат организации и заказа экскурсии) Экскурсовод Гилян располагает к себе туристов знаниями, тактичностью и любовью к родному краю. Познавательно и незаметно пролетели два часа))

Н Наталья Элиста - степной оазис и буддийский центр читать дальше о культуре, быте, истории калмыков. Отмечу грамотные, глубокие и исчерпывающие ответы на наши вопросы. По нашему пожеланию гид был на своём автомобиле с кондиционером, приятно, когда тебя возят по незнакомому городу. Под впечатлением от посещения крупнейшего в Европе буддийского храма, энергетика покоя и радости. Ещё раз спасибо, рекомендую обратиться к нашим организаторам и гиду Наяну! Хочу выразить огромную благодарность гиду Наяну! Экскурсия насыщенная, интересная, с элементами развлечений (поиграли в национальные калмыкские игры), достаточное количество информации

Е Елена Элиста - степной оазис и буддийский центр Наян-отличный эксурсовод! Пооностью погрузил нас в историю! Огромное спасибо! Все прошло просто отлично!

Д Дарья Элиста - степной оазис и буддийский центр Были двумя семьями, 4 взрослых, 5 разновозрастных детей. Всем понравилось, мы задавали много вопросов, на прекрасный гид Наян всем на всё ответил, нам было интересно

К Катерина Элиста - степной оазис и буддийский центр Прекрасный экскурсовод. Познавательная индивидуальная экскурсия.

Е Елена Элиста - степной оазис и буддийский центр Огромная благодарность гиду Наяну. Прекрасно проведанная экскурсия, материал преподносится интересно, понятно. Наян приятный в общении, любящий Калмыкию и увлекающий интересными рассказами о ней гид. Побольше бы таких специалистов!

А Анна Элиста - степной оазис и буддийский центр читать дальше Элисты, посетили знаменитый буддийский храм. экскурсия была очень увлекательной, и наполненной интересными фактами.

Если планируете путешествие в Элисту — обязательно выбирайте гида Наян!

Рекомендуем. Экскурсия с гидом Наян была очень интересной и познавательной! Мы познакомились с культурой и традициями Калмыкии, с уникальной архитектурой города

Ю Юлия Элиста - степной оазис и буддийский центр Нам очень понравилась экскурсия. Вел ее молодой человек Наян.

Очень много интересного рассказал про традиции, отвечал на все наши вопросы, сам задавал вопросы-загадки. Было познавательно.

О Ольга Элиста - степной оазис и буддийский центр читать дальше к своему народу, городу и религии, с юмором, чутко и с терпением реагировал на наши пожелания и отвечал на все вопросы. Дополнительно дал информацию о других интересных местах города, куда можно сходить, где вкусно поесть и купить сувениры. Мы очень довольны, спасибо🙏💕 Замечательная экскурсия, многое узнали про буддизм, про калмыков и про Элисту. Наян очень приятный человек, рассказывал и показывал с любовью

н надежда Элиста - степной оазис и буддийский центр Отличная экскурсия, грамотный гид, очень интересно Гилян провела!

С Светлана Элиста - степной оазис и буддийский центр Очень интересно и содержательно провел экскурсию,отвечая на все интересующиеся нас вопросы,мы в восторге. Наян-лучший!👍

Р Роман Элиста - степной оазис и буддийский центр читать дальше простым и доступным языком (были с детьми 7 и 9 лет) рассказал об основных достопримечательностях Элисты и основах буддийской религии. Глубокие знания Наяна об истории калмыцкого народа, его традициях, обычаях, о городе и республики в целом позволили двум часам пролететь как миг. Наян ответил на все интересующие и взрослых, и детей вопросы. Очень рекомендую эту экскурсии вне зависимости от возраста! Спасибо. Хочу выразить огромную благодарность Наяну за проведенную экскурсию (были в Элисте в мае 2025 года). В течение 2-ух часов Наян

Д Диана Элиста - степной оазис и буддийский центр Спасибо Наяну за прекрасную экскурсию по Элисте! Гид продемонстрировал не только отличное знание материала, но и разбавил рассказ песнями и плясками)) Рекомендуем!