Храмы и соборы Элисты с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Элисте, цены от 5334 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Элиста - степной оазис и буддийский центр
Пешая
2 часа
225 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Элиста - степной оазис и буддийский центр
Погрузитесь в атмосферу азиатской культуры и буддизма в сердце Европы, исследуя Элисту с профессиональным гидом
Начало: На площади «Пагоды 7 дней»
««Золотая обитель Будды Шакьямуни» — крупнейший буддийский храм в Европе, но это ещё не всё»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5334 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Элисте с посещением хурула
На автобусе
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Элисте с посещением хурула
Побывать в самом крупном буддийском храме Европы и увидеть самого высокого в России Будду Шакьямуни
Начало: У вашего отеля
«Входные билеты в храм входят в стоимость, подношение 100 ₽ за взрослого и 50 ₽ за ребёнка — по желанию»
Завтра в 09:00
1 сен в 09:00
6000 ₽ за всё до 15 чел.
Тайны буддийских храмов Элисты
На автобусе
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Тайны буддийских храмов Элисты
Посетить три священных места и открыть красоту калмыцкой культуры
Начало: У вашего отеля
«Храм Золотая обитель Будды Шакьямуни»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    16 июня 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Дата посещения: 13 июня 2025
    Все понравилось. Наян очень хорошо все рассказал, ответил на все наши вопросы. Спасибо огромное за экскурсию. Наши рекомендации.
  • М
    Мария
    16 августа 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    14 августа 2025 года были на экскурсии, нашим экскурсоводом был Наян. Он прекрасно знает историю своей республики, много и подробно
    читать дальше

    рассказал нам про буддизм. Прекрасный экскурсовод, слушать его было легко и интересно, время пролетело незаметно. Если вы так же как и мы впервые в Калмыкии, рекомендую вам посетить эту экскурсию! И вы всего за два часа узнаете очень много интересного про этот замечательный и необычный край!

  • А
    Анастасия
    16 августа 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Бронировала вчера экскурсию за 8 часов до начала,особо не надеялась на успех. Но организатор нашла нам экскурсовода и согласовала время
    читать дальше

    которое нам удобно
    У нас был экскурсовод Бадма,ребята,мы много путешествуем,в том числе по России и в каждом городе берем экскурсии,поэтому сравнить есть с чем. Этот экскурсовод просто клад! Дети 13 и 10 дет тоже слушали его затаив дыхание,очень много интересной информации,но в легком для восприятия формате,не заунывно заученные текста. Вообщем экскурсия с Бадмой просто супер,от души рекомендую. И побольше бы таких экскурсоводов,путешествовать было бы интереснее
    Спасибо,Бадма❤️

  • С
    СВЕТЛАНА
    15 августа 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    15.08.2025г были на экскурсии. За два часа получили обширную информацию о Калмыкии, храме Будды. Поручили ответы на все интересующие нас
    читать дальше

    вопросы. Гилят в доступной форме излагала всю информацию. Всем рекомендую посетить эту экскурсию. Есть желание вернуться в Калмыкию и узнавать ещё ещё про историю и традиции этого края и народа

  • И
    Ирина
    14 августа 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Чудесно организовано! Гид Байн доступно и интересно организовала наше знакомство с Элитой и буддизмом! На все вопросы дала доступные ответы.
    читать дальше

    Проводила в сувенирный магазин,дала советы по посещению интересных мест! Очень приятный собеседник и человек! Спасибо большое! Наша семья осталась довольна экскурсией! Желаю удачи и процветания!

  • О
    Ольга
    12 августа 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Добрый вечер!
    Посетили с детьми и друзьями загадочную республику Калмыкию. Нашим гидом была Баян. Хорошая и интересная речь, знаковые места Элисты.
    читать дальше

    На все вопросы получили ответы. Особая благодарность Баяне за терпение и ответы на назойливые вопросы детей, особенно внутри буддийского храма.
    Спасибо за прекрасное время в вашем городе!

    Возможно на будущее стоит разработать программу для детей + взрослые (квест, карты, наклейки). Материал тот же, но подумать над подачей для детей. Если будут вопросы, пишите.

    Еще раз спасибо!

  • В
    Вероника
    10 августа 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Очень удобный формат организации и заказа экскурсии) Экскурсовод Гилян располагает к себе туристов знаниями, тактичностью и любовью к родному краю. Познавательно и незаметно пролетели два часа))
  • Н
    Наталья
    6 августа 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Хочу выразить огромную благодарность гиду Наяну! Экскурсия насыщенная, интересная, с элементами развлечений (поиграли в национальные калмыкские игры), достаточное количество информации
    читать дальше

    о культуре, быте, истории калмыков. Отмечу грамотные, глубокие и исчерпывающие ответы на наши вопросы. По нашему пожеланию гид был на своём автомобиле с кондиционером, приятно, когда тебя возят по незнакомому городу. Под впечатлением от посещения крупнейшего в Европе буддийского храма, энергетика покоя и радости. Ещё раз спасибо, рекомендую обратиться к нашим организаторам и гиду Наяну!

  • Е
    Елена
    29 июля 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Наян-отличный эксурсовод! Пооностью погрузил нас в историю! Огромное спасибо! Все прошло просто отлично!
  • Д
    Дарья
    17 июля 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Были двумя семьями, 4 взрослых, 5 разновозрастных детей. Всем понравилось, мы задавали много вопросов, на прекрасный гид Наян всем на всё ответил, нам было интересно
  • К
    Катерина
    12 июля 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Прекрасный экскурсовод. Познавательная индивидуальная экскурсия.
  • Е
    Елена
    9 июля 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Огромная благодарность гиду Наяну. Прекрасно проведанная экскурсия, материал преподносится интересно, понятно. Наян приятный в общении, любящий Калмыкию и увлекающий интересными рассказами о ней гид. Побольше бы таких специалистов!
  • А
    Анна
    21 июня 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Экскурсия с гидом Наян была очень интересной и познавательной! Мы познакомились с культурой и традициями Калмыкии, с уникальной архитектурой города
    читать дальше

    Элисты, посетили знаменитый буддийский храм. экскурсия была очень увлекательной, и наполненной интересными фактами.
    Если планируете путешествие в Элисту — обязательно выбирайте гида Наян!
    Рекомендуем.

  • Ю
    Юлия
    18 июня 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Нам очень понравилась экскурсия. Вел ее молодой человек Наян.
    Очень много интересного рассказал про традиции, отвечал на все наши вопросы, сам задавал вопросы-загадки. Было познавательно.
  • О
    Ольга
    18 июня 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Замечательная экскурсия, многое узнали про буддизм, про калмыков и про Элисту. Наян очень приятный человек, рассказывал и показывал с любовью
    читать дальше

    к своему народу, городу и религии, с юмором, чутко и с терпением реагировал на наши пожелания и отвечал на все вопросы. Дополнительно дал информацию о других интересных местах города, куда можно сходить, где вкусно поесть и купить сувениры. Мы очень довольны, спасибо🙏💕

  • н
    надежда
    14 июня 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Отличная экскурсия, грамотный гид, очень интересно Гилян провела!
  • С
    Светлана
    29 мая 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Очень интересно и содержательно провел экскурсию,отвечая на все интересующиеся нас вопросы,мы в восторге. Наян-лучший!👍
  • Р
    Роман
    29 мая 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Хочу выразить огромную благодарность Наяну за проведенную экскурсию (были в Элисте в мае 2025 года). В течение 2-ух часов Наян
    читать дальше

    простым и доступным языком (были с детьми 7 и 9 лет) рассказал об основных достопримечательностях Элисты и основах буддийской религии. Глубокие знания Наяна об истории калмыцкого народа, его традициях, обычаях, о городе и республики в целом позволили двум часам пролететь как миг. Наян ответил на все интересующие и взрослых, и детей вопросы. Очень рекомендую эту экскурсии вне зависимости от возраста! Спасибо.

  • Д
    Диана
    18 мая 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Спасибо Наяну за прекрасную экскурсию по Элисте! Гид продемонстрировал не только отличное знание материала, но и разбавил рассказ песнями и плясками)) Рекомендуем!
  • М
    Мария
    13 мая 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Калмыкия в целом и сама Элиста - очень яркие и самобытные! Экскурсию рекомендую, прекрасно подходит для первого знакомства с городом,
    читать дальше

    культурой, регионом.
    Нашим гидом был Наян - очень вежливый, образованный, живой и весёлый, с большим уважением рассказывающий о традициях и быте своего народа.
    Один минус, о котором все же хочу сказать (ни в коем случае не в упрек) - довольно сильно заметен акцент, своеобразное произношение, из-за которого, в сочетании с высокой скоростью речи, нам приходилось его максимально внимательно слушать, чтобы все понять, а например, 10-летний ребенок не понял практически ничего. Но экскурсию все равно рекомендую, как и гида.

