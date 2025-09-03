Индивидуальная
Экологический маршрут «Страна Бумба» - из Элисты
Отправиться к розовому озеру и поющим барханам (всё включено)
Начало: Пагоды Семи Дней
Завтра в 09:00
4 сен в 09:00
18 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
По местам боевых действий времён ВОВ (из Элисты)
Побывать в калмыцком Сталинграде, узнать, как шли бои, и переночевать в полевом лагере
Начало: На улице Юрия Клыкова
Завтра в 09:00
5 сен в 09:00
69 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Элисте с посещением хурула
Побывать в самом крупном буддийском храме Европы и увидеть самого высокого в России Будду Шакьямуни
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
4 сен в 09:00
6000 ₽ за всё до 15 чел.
