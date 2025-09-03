Найдено 3 экскурсии в категории « Калмыкия » в Элисте, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов Индивидуальная Экологический маршрут «Страна Бумба» - из Элисты Отправиться к розовому озеру и поющим барханам (всё включено) Начало: Пагоды Семи Дней 18 000 ₽ за человека На машине 13 часов Индивидуальная до 2 чел. По местам боевых действий времён ВОВ (из Элисты) Побывать в калмыцком Сталинграде, узнать, как шли бои, и переночевать в полевом лагере Начало: На улице Юрия Клыкова 69 000 ₽ за всё до 2 чел. На автобусе 3 часа Индивидуальная до 15 чел. Обзорная экскурсия по Элисте с посещением хурула Побывать в самом крупном буддийском храме Европы и увидеть самого высокого в России Будду Шакьямуни Начало: У вашего отеля 6000 ₽ за всё до 15 чел. Другие экскурсии Элисты

Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Калмыкия»

Забронируйте экскурсию в Элисте на 2025 год по теме «Калмыкия», цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь