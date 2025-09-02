Найдено 3 экскурсии в категории « Самое главное » в Элисте, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 1.5 часа Индивидуальная до 5 чел. Знакомство с тибетским буддизмом в Элисте Побывать в крупнейшем буддийском храме Европы и сделать первый шаг к знакомству с религией Начало: На ул. Клыкова 4000 ₽ за всё до 5 чел. На автобусе 3 часа Групповая до 15 чел. Тайны буддийских храмов Элисты Посетить три священных места и открыть красоту калмыцкой культуры Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 09:00 6000 ₽ за человека На автобусе 3 часа Индивидуальная до 15 чел. Обзорная экскурсия по Элисте с посещением хурула Побывать в самом крупном буддийском храме Европы и увидеть самого высокого в России Будду Шакьямуни Начало: У вашего отеля 6000 ₽ за всё до 15 чел. Другие экскурсии Элисты

