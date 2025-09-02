Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с тибетским буддизмом в Элисте
Побывать в крупнейшем буддийском храме Европы и сделать первый шаг к знакомству с религией
Начало: На ул. Клыкова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Тайны буддийских храмов Элисты
Посетить три священных места и открыть красоту калмыцкой культуры
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Элисте с посещением хурула
Побывать в самом крупном буддийском храме Европы и увидеть самого высокого в России Будду Шакьямуни
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
4 сен в 09:00
6000 ₽ за всё до 15 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Самое главное»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Элисте
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Элисте
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Элисте в сентябре 2025
Сейчас в Элисте в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 6000.
Забронируйте экскурсию в Элисте на 2025 год по теме «Самое главное», цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь