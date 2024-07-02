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храмы и особенные места; 2) попробовали калмыцкую кухню (спасибо гиду, который нам рассказал о блюдах и помог с выбором); 3) вечер в степи (на ночевку мы не рискнули так как было прохладно) был просто шикарен! Константин сварил для нас берики (вид калмыцких пельменей) и сделал вкусный чай; а стрельба из лука вызвала массу восторга! А сам по себе пейзаж был просто фантастический: море серебристой ковыли под лучами заходящего солнца и затем при свете луны! 4) мы посетили самые знаковые места - Меклетинское розовое озеро, барханы,"горящий" источник…. Что можно было бы улучшить: 1) основное, чего не хватило - хотелось более детальной информации именно об этом регионе (национальные и природные особенности, флора и фауна), нежели обще исторической сводки. 2) не совсем была понятна тема с предоставлением жилья - мы так и не поняли, на сколько ночевок это было рассчитано; 3) оплата питания в ресторанах за счет гида - на наш взгляд, это несколько лишнее. Мы желаем Константину успехов и дальнейшего развития!