1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Элиста - степной оазис и буддийский центр: путешествие по духовным святыням
Погрузитесь в атмосферу азиатской культуры и буддизма в сердце Европы, исследуя Элисту с профессиональным гидом
Начало: На площади «Пагоды 7 дней»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
5 335₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Подношение даров степным духам в Элисте: погружение в калмыцкую культуру
Приглашаем вас стать частью уникального ритуала подношения даров степным духам в Элисте и открыть для себя глубины калмыцкой культуры
Начало: У буддийского храма Золотая обитель Будды Шакьямун...
Завтра в 19:00
9 июля в 19:00
80007 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
В гости к покорителям степей: уникальное путешествие по Калмыкии
За два дня вы познакомитесь с духовной культурой и природными красотами Калмыкии, увидите статую Будды и посетите степи
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
59 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана2 июля 2024Огромное спасибо замечательному экскурсоводу Наяну за потрясающий рассказ о солнечной Калмыкии, её удивительных жителях и крайне интересной истории! Открыли для
- ЕЕлена1 июля 2024Огромное спасибо Наяну за экскурсию. Очень приятно, когда гид любит свой город, свою работу и грамотно говорит. Мы узнали много нового про Калмыкию, Элисту и буддизм.
- ММария26 июня 2024Очень понравилась экскурсия с Наяном. Мы к сожалению опоздали, а после нас время уже было забронировано, Наян немного перестроил экскурсию
- ММария29 мая 2024Константин, спасибо за поездку в Калмыкию. Вы - молодец! Нам с дочкой понравилось. Особенно стрельба из лука, рассказ про Колесо
- ТТатьяна21 мая 2024Отлично провели время. Полюбовались степными красотами. С удовольствием постреляли из лука и поискали клады. Узнали интересные факты о обряде подношениядаров. Надеюсь духи исполнят наши желания
- ЕЕвгения7 мая 2024Прекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальное взял на себя Константин.
- ЕЕлена1 мая 2024В целом, мы остались довольны экскурсией. Что было замечательно: 1) погружение в тему буддизма; мы узнали много нового, увидели замечательные
- ЕЕлена29 апреля 2024Отличная экскурсия, на которой глубоко погрузитесь в глубинный смысл буддизма и его ритуалы. Знания и донесение информации на 10 баллов
- ИИрина10 апреля 2024Мы провели с Константином прекрасный день 7 апреля 2024г! Наша семейная компания: бабушка (59 лет), мама (34 года) и девочка (7
Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «На выходные»
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