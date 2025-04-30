Индивидуальная
до 5 чел.
Элиста - дочь калмыцких степей: путешествие по святыням и истории
Вас ждет незабываемое путешествие по Элисте, где восточная культура и буддизм встречаются с калмыцким гостеприимством
Начало: Культурный комплекс «Пагода Семи дней»
30 авг в 08:00
31 авг в 08:00
5334 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тропа буддиста - святые места Элисты
Начало: Общественная парковка гостиницы «Элиста»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Завтра в 09:00
30 авг в 09:00
11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Тайны буддийских храмов Элисты
Посетить три священных места и открыть красоту калмыцкой культуры
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
30 авг в 09:00
31 авг в 09:00
6000 ₽ за человека
- ААлександр30 апреля 2025Элиста - дочь калмыцких степейДата посещения: 30 апреля 2025Экскурсия понравилась, Александр культурный веселый гид, любящий свою республику и культуру. Смог заинтересовать детей и подростков. Самостоятельные прогулки не имели бы такого полезного эффекта…
- ССветлана12 августа 2025В путешествии по Элисте нам помог профессиональный гид Александр. Он очень внимательно относился к нам и нашим вопросам, очень интересно
- ДДарья11 августа 2025Экскурсия по Элисте с Александром — это настоящее погружение в культуру и атмосферу Калмыкии. Гид увлечённо и с душой рассказывает
- ООльга11 августа 2025Отличная экскурсия, всем очень рекомендую!
- ЮЮлия11 августа 2025Отличная экскурсия. Гид Александр хороший рассказчик, с юмором. Подача материала не обычная, интересная: присутствует и рассказ, и вопрос-ответ (причем вопросы
- ДДарья9 августа 2025Ни на секунду не пожалели, что доверились рейтингу и отзывам и взяли экскурсию именно у Александра. Когда мы, улыбающиеся, смеющиеся
- ААман8 августа 2025Спасибо Александру нашему гиду за его индивидуальный и многогранный стиль,как внешний, так и манеру вести мероприятие. За то время и условия (было немного тепловато) что мы провели на экскурсии нам было интересно и как возможно комфортно.
- ИИрина30 июля 2025Элиста - прекрасный степной город!
Жгучее солнце, сухой воздух и аромат степной полыни - это незабываемые впечатления!
Выбрали Александра по отзывам и
- ИИрина29 июля 2025Ну что ж, мы в Калмыкии. Чтобы составить более полное мнение о республике, решили подобрать для себя экскурсию. Выбор пал
- ЕЕвгения29 июля 2025Побывали на экскурсии по Элисте и остались под огромным впечатлением! Гид Александр – настоящий профессионал и интереснейший рассказчик, который с
- ННеля25 июля 2025Отличная экскурсия! 2 часа пролетели как 5 минут! Ходили с детьми 11 и 9 лет, тоже остались в восторге! Экскурсовод
- ООксана23 июля 2025Состав нашей группы: 3 взрослых и подросток 13 лет. Александр - увлекательный рассказчик) сама экскурсия не перегружена лишней информацией, но довольно насыщенная, Александр все преподносит легко и с юмором. Все получили огромное удовольствие, спасибо)
- ЕЕкатерина19 июля 2025Александр - замечательный рассказчик с прекрасным чувством юмора! Впечатления от экскурсии самые положительные! Однозначно рекомендую!
- ДДиана18 июля 2025Очень интересная и познавательная экскурсия! Гид Александр умело удерживает внимание неожиданными вопросами и интересными фактами. Мы в Элисте второй раз, но только сейчас разобрались в ее истории и религии. Рекомендую!
- ООльга16 июля 2025Спасибо Александру за проведенную экскурсию по Элисте! Познакомились с городом, с религией, узнали много нового о Калмыкии.
- ННадежда14 июля 2025Спасибо большое за увлекательный рассказ, с вашей помощью мы окунулись в новую для нас религию буддизм. Узнали очень много о гостеприимном калмыцком народе о их культуре, языке, кухни. Вся экскурсия прошла на высшем уровне. 👍
- ЕЕлена14 июля 2025Александр, гид по Элисте, покорил нашу небольшую группу (4чел) традиционным костюмом, хорошо поставленной речью, содержательным рассказом о городе и юмором. Вы гарантированно проникнитесь культурой и историей региона. Экскурсионные 2 часа прошли на одном дыхании, очень рекомендуем.
- аанна14 июля 2025Отличная экскурсия, нам с детьми очень понравилось. Александр даёт много материала в доступной форме, отвечает на любые вопросы, вовлекает в беседу детей, шутит, использует наглядный материал и даже угощает… Не буду раскрывать все моменты, рекомендую сходить! Александр, спасибо!
- ЕЕлена13 июля 2025Экскурсия понравилась и нам и детям. Время пролетело незаметно, в живом общении. В Калмыкии были первый раз, узнали много интересного.
- ЗЗлата9 июля 2025Александр прекрасный спикер!
Его методы и способы донесения информации просто потрясают(это не обычная экскурсия: здесь вы услышите музыку, увидите фото и
