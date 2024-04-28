Приглашаем вас в путешествие по цветущей Калмыкии, где каждый уголок наполнен удивительной красотой и спокойствием
В этом туре вы не только насладитесь великолепием южной весны в Калмыкии, но и получите уникальный шанс увидеть редкое цветение тюльпанов, если природа будет на вашей стороне.
Мы отправимся в заповедник, где через бинокль можно будет наблюдать за розовыми пеликанами, посетим знаменитый "Одинокий тополь", послушаем шепот барханов и увидим горящую воду.
Кульминацией нашего путешествия станет посещение "Золотой обители Будды Шакьямуни" - крупнейшего буддийского храма в Европе.
Этот тур - идеальная возможность погрузиться в мир природы и духовности, оставив позади суету повседневной жизни
апр
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|34 900 ₽
Описание
Организационные детали
Путешествие проходит в группе от 4 до 8 человек. Параллельно может быть ещё одна группа с гидом, возможны пересечения.
Цветение тюльпанов и ирисов длится около двух недель, но сроки каждый год — разные. Ботаникам не удаётся предсказать точные сроки из-за множества влияющих факторов. Нет 100% вероятности увидеть именно тюльпаны. Но цветущая степь гарантирована. Вы увидите ирисовые поля, ковыль и душистые травы, заросли тамарикса продемонстрируют все оттенки розового. Яркий сезон продлится до первой летней жары.
Программа тура по дням
Элиста и крупнейший буддийский храм Европы
Встречаемся в Элисте в 15:00, заселяемся в отель.
После обеда отправимся на обзорную экскурсию по колоритной Элисте. Город располагается в стороне от основных дорог и сохраняет свою культуру. Увидим скульптуры, посвящённые азиатской мифологии и астрологии, буддийские ступы, пагоды и храмы.
Посетим огромное сооружение, которое видно почти из любой части города — «Золотую обитель Будды Шакьямуни». Это крупнейший буддийский храм Европы. Здесь у нас будет достаточно времени на осмотр как внутренней части, так и внешней территории. Зайдём в центральный зал хурула, прокрутим барабаны, оставим своих «коней ветра». Вы научитесь правильно заходить в хурул, полюбуетесь статуями Будды и Белого старца.
Поужинаем в ресторане национальной кухни.
Наблюдение за птицами в заповеднике и тополь посреди степи
Сегодня отправимся в заповедник «Чёрные земли», где посетим орнитологический участок и увидим места скопления птиц. Нас ждут просторы со всех сторон и розовые пеликаны, на которых посмотрим через профессиональный бинокль. Есть вероятность встретить диких животных.
Навестим «Одинокий тополь» — природный памятник Калмыкии. Дереву около 150 лет, кормят его минеральные источники рядом. По одной из версий, тополь посадил монах. А семя было завезено из Тибета. Место является священным — стоят ступы, проводятся молебны на благо Калмыкии.
Каждую весну начинается период цветения тюльпанов, но пока не удаётся предсказать точные сроки. На это влияют и осадки, и температура, и ветер. Наиболее вероятно застать цветение тюльпанов в середине апреля. Но в любом случае вы увидите цветущую степь — ирисовые поля, ковыль, розовый тамариск, душистые травы. Яркая южная весна продолжается до конца мая.
Поющий бархан, розовое озеро, горящая вода и цветущая степь
После завтрака выезжаем в заказник «Меклетинский», который известен контрастными ландшафтами. Увидим песчаные барханы, полупустыню, розовое озеро и бескрайнюю степь. Найдём метановый источник и устроим фотосессии с цветущими полями и марсианскими пейзажами. Послушаем пение бархана и подожжём воду.
Отъезд
Утром у вас будет свободное время для покупки сувениров. Рекомендуем присмотреться к травяному чаю, изделиям из верблюжьей шерсти, амулетам, благовониям, калмыцкому чаю и головоломкам кочевников.
Путешествие завершится в 12:00.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Элиста, 15:00Завершение: г. Элиста, 12:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.