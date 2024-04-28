Цветение в Калмыкии: тур в мини-группе
Индивидуальный тур в Элисте

Приглашаем вас в путешествие по цветущей Калмыкии, где каждый уголок наполнен удивительной красотой и спокойствием

Представьте себе бескрайние степи, окутанные волнующими ароматами душистых трав и украшенные яркими красками ирисов и тамарикса.

В этом туре вы не только насладитесь великолепием южной весны в Калмыкии, но и получите уникальный шанс увидеть редкое цветение тюльпанов, если природа будет на вашей стороне.

Мы отправимся в заповедник, где через бинокль можно будет наблюдать за розовыми пеликанами, посетим знаменитый "Одинокий тополь", послушаем шепот барханов и увидим горящую воду.

Кульминацией нашего путешествия станет посещение "Золотой обители Будды Шакьямуни" - крупнейшего буддийского храма в Европе.

Этот тур - идеальная возможность погрузиться в мир природы и духовности, оставив позади суету повседневной жизни
Цветение в Калмыкии: тур в мини-группе
Цветение в Калмыкии: тур в мини-группе
Цветение в Калмыкии: тур в мини-группе
Ближайшие даты:
28
апр
9
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет34 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Путешествие проходит в группе от 4 до 8 человек. Параллельно может быть ещё одна группа с гидом, возможны пересечения.

Цветение тюльпанов и ирисов длится около двух недель, но сроки каждый год — разные. Ботаникам не удаётся предсказать точные сроки из-за множества влияющих факторов. Нет 100% вероятности увидеть именно тюльпаны. Но цветущая степь гарантирована. Вы увидите ирисовые поля, ковыль и душистые травы, заросли тамарикса продемонстрируют все оттенки розового. Яркий сезон продлится до первой летней жары.

Программа тура по дням

1 день

Элиста и крупнейший буддийский храм Европы

Встречаемся в Элисте в 15:00, заселяемся в отель.

После обеда отправимся на обзорную экскурсию по колоритной Элисте. Город располагается в стороне от основных дорог и сохраняет свою культуру. Увидим скульптуры, посвящённые азиатской мифологии и астрологии, буддийские ступы, пагоды и храмы.

Посетим огромное сооружение, которое видно почти из любой части города — «Золотую обитель Будды Шакьямуни». Это крупнейший буддийский храм Европы. Здесь у нас будет достаточно времени на осмотр как внутренней части, так и внешней территории. Зайдём в центральный зал хурула, прокрутим барабаны, оставим своих «коней ветра». Вы научитесь правильно заходить в хурул, полюбуетесь статуями Будды и Белого старца.

Поужинаем в ресторане национальной кухни.

Элиста и крупнейший буддийский храм ЕвропыЭлиста и крупнейший буддийский храм ЕвропыЭлиста и крупнейший буддийский храм ЕвропыЭлиста и крупнейший буддийский храм ЕвропыЭлиста и крупнейший буддийский храм ЕвропыЭлиста и крупнейший буддийский храм Европы
2 день

Наблюдение за птицами в заповеднике и тополь посреди степи

Сегодня отправимся в заповедник «Чёрные земли», где посетим орнитологический участок и увидим места скопления птиц. Нас ждут просторы со всех сторон и розовые пеликаны, на которых посмотрим через профессиональный бинокль. Есть вероятность встретить диких животных.

Навестим «Одинокий тополь» — природный памятник Калмыкии. Дереву около 150 лет, кормят его минеральные источники рядом. По одной из версий, тополь посадил монах. А семя было завезено из Тибета. Место является священным — стоят ступы, проводятся молебны на благо Калмыкии.

Каждую весну начинается период цветения тюльпанов, но пока не удаётся предсказать точные сроки. На это влияют и осадки, и температура, и ветер. Наиболее вероятно застать цветение тюльпанов в середине апреля. Но в любом случае вы увидите цветущую степь — ирисовые поля, ковыль, розовый тамариск, душистые травы. Яркая южная весна продолжается до конца мая.

Наблюдение за птицами в заповеднике и тополь посреди степиНаблюдение за птицами в заповеднике и тополь посреди степиНаблюдение за птицами в заповеднике и тополь посреди степиНаблюдение за птицами в заповеднике и тополь посреди степиНаблюдение за птицами в заповеднике и тополь посреди степиНаблюдение за птицами в заповеднике и тополь посреди степиНаблюдение за птицами в заповеднике и тополь посреди степиНаблюдение за птицами в заповеднике и тополь посреди степиНаблюдение за птицами в заповеднике и тополь посреди степиНаблюдение за птицами в заповеднике и тополь посреди степиНаблюдение за птицами в заповеднике и тополь посреди степиНаблюдение за птицами в заповеднике и тополь посреди степиНаблюдение за птицами в заповеднике и тополь посреди степиНаблюдение за птицами в заповеднике и тополь посреди степиНаблюдение за птицами в заповеднике и тополь посреди степи
3 день

Поющий бархан, розовое озеро, горящая вода и цветущая степь

После завтрака выезжаем в заказник «Меклетинский», который известен контрастными ландшафтами. Увидим песчаные барханы, полупустыню, розовое озеро и бескрайнюю степь. Найдём метановый источник и устроим фотосессии с цветущими полями и марсианскими пейзажами. Послушаем пение бархана и подожжём воду.

Поющий бархан, розовое озеро, горящая вода и цветущая степьПоющий бархан, розовое озеро, горящая вода и цветущая степьПоющий бархан, розовое озеро, горящая вода и цветущая степьПоющий бархан, розовое озеро, горящая вода и цветущая степьПоющий бархан, розовое озеро, горящая вода и цветущая степьПоющий бархан, розовое озеро, горящая вода и цветущая степьПоющий бархан, розовое озеро, горящая вода и цветущая степьПоющий бархан, розовое озеро, горящая вода и цветущая степьПоющий бархан, розовое озеро, горящая вода и цветущая степьПоющий бархан, розовое озеро, горящая вода и цветущая степьПоющий бархан, розовое озеро, горящая вода и цветущая степь
4 день

Отъезд

Утром у вас будет свободное время для покупки сувениров. Рекомендуем присмотреться к травяному чаю, изделиям из верблюжьей шерсти, амулетам, благовониям, калмыцкому чаю и головоломкам кочевников.

Путешествие завершится в 12:00.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Элиста, 15:00
Завершение: г. Элиста, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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