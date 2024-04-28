Представьте себе бескрайние степи, окутанные волнующими ароматами душистых трав и украшенные яркими красками ирисов и тамарикса. В этом туре вы не только насладитесь великолепием южной весны в Калмыкии, но и получите уникальный шанс увидеть редкое цветение тюльпанов, если природа будет на вашей стороне. Мы отправимся в заповедник, где через бинокль можно будет наблюдать за розовыми пеликанами, посетим знаменитый "Одинокий тополь", послушаем шепот барханов и увидим горящую воду. Кульминацией нашего путешествия станет посещение "Золотой обители Будды Шакьямуни" - крупнейшего буддийского храма в Европе. Этот тур - идеальная возможность погрузиться в мир природы и духовности, оставив позади суету повседневной жизни

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать

Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Организационные детали

Путешествие проходит в группе от 4 до 8 человек. Параллельно может быть ещё одна группа с гидом, возможны пересечения.

Цветение тюльпанов и ирисов длится около двух недель, но сроки каждый год — разные. Ботаникам не удаётся предсказать точные сроки из-за множества влияющих факторов. Нет 100% вероятности увидеть именно тюльпаны. Но цветущая степь гарантирована. Вы увидите ирисовые поля, ковыль и душистые травы, заросли тамарикса продемонстрируют все оттенки розового. Яркий сезон продлится до первой летней жары.