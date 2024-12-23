После завтрака в 8:00 поедем в посёлок Яшкуль, чтобы увидеть стоянку ойратов. Расстояние — 100 км. Ойраты ведут кочевой образ жизни и разводят верблюдов. Мы познакомимся с бытом чабанов, полюбуемся величественными животными. Хозяйка проведёт для вас мастер-класс по приготовлению калмыцкого чая — традиционного напитка кочевников, который в жару утоляет жажду, в мороз согревает, а ещё хорошо насыщает. Затем вы сможете продегустировать национальную молочную водку, чай и борцоки — местное лакомство, напоминающее пончики.

В 11:00 поедем посёлок Адык. По пути пообедаем в кафе блюдами калмыцкой кухни, по запросу могут подать вегетарианские блюда. Обед входит в стоимость.

В 13:30 прибудем к началу экологического маршрута «Страна Бумба». Прогуляемся по берегу солёных Меклетинских озёр необычного розового цвета, в который водоём окрашивается из-за мелких рачков. А ещё благодаря им здесь образуется лечебная грязь.

Дальше побываем на Поющих барханах. В древности здесь устраивали стоянки кочевники, поэтому на склонах учёные до сих пор находят остатки глиняных сосудов и наконечники стрел. А ещё в песчаных дюнах можно увидеть ящериц и экзотических птиц. Желающие за доплату могут поучиться стрелять из калмыцкого лука.

Затем посетим горящий источник — горит здесь вода! Осмотрим необычное природное явление и поедем в кибиточный стан «Страна Бумба», где вас ждёт мастер-класс по игре на домбре и метанию аркана. А ещё покатаемся на верблюдах и поучимся стрелять из лука.

К 17:00 вернёмся в Элисту. Обратная дорога займёт около 2 часов. Вечером свободное время. Ужин — за доплату.