В Калмыкию на праздник Зул: мастер-классы, традиционная кухня и торжество в честь рождения Вселенной

Сделать и зажечь ладью жизни, отведать калмыцкие блюда и пройти обряд продления жизни
Приглашаем в Калмыкию в удивительное время, когда в республике зажигаются тысячи лампад и совершаются обряды поклонения звёздам — на праздник Зул.

Считается, что в этот день родилась Вселенная! Мы тоже приобщимся
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к торжеству: вы изготовите возрастные лампадки и послушаете благопожелания от солистов самодеятельного ансамбля «Зултурган» во время праздничного обеда.

Ещё вы поучитесь танцевать, приготовите калмыцкий чай и посетите мастер-класс по тодо-бичиг — вертикальной письменности.

А в кибиточном стане «Страна Бумба» вас будут обучать играть на домбре, метать аркан и стрелять из лука.

В Калмыкию на праздник Зул: мастер-классы, традиционная кухня и торжество в честь рождения Вселенной
В Калмыкию на праздник Зул: мастер-классы, традиционная кухня и торжество в честь рождения Вселенной
В Калмыкию на праздник Зул: мастер-классы, традиционная кухня и торжество в честь рождения Вселенной
Ближайшие даты:
Время начала: 14:30

Описание тура

Организационные детали

Зимой в степи холодный пронизывающий ветер! Обязательно возьмите:
- непродуваемую тёплую одежду
- удобную и непромокаемую обувь
- головной убор — обязательно!

Вход в хурул строго без обуви (иначе не пустят). Дополнительно возьмите носочки, босиком тоже нельзя в храм. Желательно взять пакеты для обуви (можно взять с собой в хурул, чтобы обувь не потерялась и долго не искать на выходе). Вход без головного убора.

Проживание. Стоимость указана за 2-местное размещение в отеле «Белый лотос» 3*. Вы можете выбрать другой отель: «Элиста» 3* и «Азия» 3*. За доплату возможно 1-местное проживание.

*Фото отеля взято с сайта hotel-belyy-lotos-elista.nochi.com.

Питание. В стоимость включены завтраки и обеды, также праздничный ужин в 3-й день. Вы сможете насладиться блюдами калмыцкой кухни и попробуете традиционный чай. Остальные ужины оплачиваются самостоятельно.

Транспорт. Mercedes-Benz Sprinter, Луидор Газель Next или Volkswagen Crafter.

Дети. Возможно участие с 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Хурул Сякюсн-Сюме, Национальный музей Республики Калмыкия и пагода Семи Дней

Встретим вас в Элисте. В 14:30 заселимся в отель, после чего пообедаем в кафе калмыцкой кухни. Затем отправимся в хурул Сякюсн-Сюме, в архитектуре которого сплелись калмыцкие и тибетские традиции. Осмотрим алтарь и статую Будды высотой 4 метра, покрытую золотом.

В 15:00 посетим Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова. Познакомимся с историей края и этнографией, увидим предметы буддийского культа и старинного калмыцкого искусства.

Осмотрим пагоду Семи Дней, где находится самый большой в Европе молитвенный барабан, статуя Будды Шакьямуни и золотые ворота «Алтн Босх». Осмотрим 28 картин, на которых художник Николай Борисов поведал историю калмыцкого народа.

Вечером у вас будет свободное время. Ужин — самостоятельно.

Хурул Сякюсн-Сюме, Национальный музей Республики Калмыкия и пагода Семи ДнейХурул Сякюсн-Сюме, Национальный музей Республики Калмыкия и пагода Семи ДнейХурул Сякюсн-Сюме, Национальный музей Республики Калмыкия и пагода Семи ДнейХурул Сякюсн-Сюме, Национальный музей Республики Калмыкия и пагода Семи ДнейХурул Сякюсн-Сюме, Национальный музей Республики Калмыкия и пагода Семи ДнейХурул Сякюсн-Сюме, Национальный музей Республики Калмыкия и пагода Семи ДнейХурул Сякюсн-Сюме, Национальный музей Республики Калмыкия и пагода Семи Дней
2 день

Стоянка ойратов, чайный мастер-класс и «Страна Бумба»

После завтрака в 8:00 поедем в посёлок Яшкуль, чтобы увидеть стоянку ойратов. Расстояние — 100 км. Ойраты ведут кочевой образ жизни и разводят верблюдов. Мы познакомимся с бытом чабанов, полюбуемся величественными животными. Хозяйка проведёт для вас мастер-класс по приготовлению калмыцкого чая — традиционного напитка кочевников, который в жару утоляет жажду, в мороз согревает, а ещё хорошо насыщает. Затем вы сможете продегустировать национальную молочную водку, чай и борцоки — местное лакомство, напоминающее пончики.

В 11:00 поедем посёлок Адык. По пути пообедаем в кафе блюдами калмыцкой кухни, по запросу могут подать вегетарианские блюда. Обед входит в стоимость.

В 13:30 прибудем к началу экологического маршрута «Страна Бумба». Прогуляемся по берегу солёных Меклетинских озёр необычного розового цвета, в который водоём окрашивается из-за мелких рачков. А ещё благодаря им здесь образуется лечебная грязь.

Дальше побываем на Поющих барханах. В древности здесь устраивали стоянки кочевники, поэтому на склонах учёные до сих пор находят остатки глиняных сосудов и наконечники стрел. А ещё в песчаных дюнах можно увидеть ящериц и экзотических птиц. Желающие за доплату могут поучиться стрелять из калмыцкого лука.

Затем посетим горящий источник — горит здесь вода! Осмотрим необычное природное явление и поедем в кибиточный стан «Страна Бумба», где вас ждёт мастер-класс по игре на домбре и метанию аркана. А ещё покатаемся на верблюдах и поучимся стрелять из лука.

К 17:00 вернёмся в Элисту. Обратная дорога займёт около 2 часов. Вечером свободное время. Ужин — за доплату.

Стоянка ойратов, чайный мастер-класс и «Страна Бумба»Стоянка ойратов, чайный мастер-класс и «Страна Бумба»Стоянка ойратов, чайный мастер-класс и «Страна Бумба»Стоянка ойратов, чайный мастер-класс и «Страна Бумба»Стоянка ойратов, чайный мастер-класс и «Страна Бумба»
3 день

Празднуем Зул: молебен, торжественный обед и изготовление ладьи жизни

После завтрака посетим молебен продления жизни и устранения препятствий. В этот день обязательно нужно надеть на себя что-то новое.

Посетим хурул Золотой обители Будды Шакьямуни, крупнейший в Калмыкии. Высота святыни 63 метра! Внутри находится самая большая в России и в Европе статуя Будды. Для вас проведут экскурсию по храму.

В 13:00 — праздничный обед в кафе «Калмыцкая кухня № 1» (входит в стоимость). Наслаждаться традиционной кухней будем под песни и йоряли (благопожелания) от солистов самодеятельного ансамбля «Зултурган».

В 15:00 заглянем в интерактивный музей кочевых народов, где вы примете участие в мастер-классе по тодо-бичиг — старинной калмыцкой вертикальной письменности. Музей располагается в юрте. Здесь вас ждёт экскурсия по монгольской и калмыцкой юртам, лекция по истории и культуре республики от кандидата наук и востоковеда, знакомство с музыкальной культурой края и игра на народных инструментах. Затем вы попробуете разгадать головоломки, поучитесь вязать калмыцкий узел и танцевать, сможете сфотографироваться в национальных костюмах, продегустируете чай с борцоками. Но и это ещё не всё! Вам проведут мастер-класс по изготовлению ладьи жизни — слепим лодочки и приготовим фитили долголетия. Это обязательные атрибуты праздника Зул.

Зул — семейное торжество. Традиционно хозяйка дома зажигает возрастную лампадку — ладью жизни —и совершает обряд поклонения звёздам. Это символизирует важную мысль: свою звезду имеет каждый человек.

В 20:00 — праздничный ужин в кафе «Времена года». Будем пить калмыцкий чай, есть борцоки и бёриги (пельмени).

Празднуем Зул: молебен, торжественный обед и изготовление ладьи жизниПразднуем Зул: молебен, торжественный обед и изготовление ладьи жизниПразднуем Зул: молебен, торжественный обед и изготовление ладьи жизниПразднуем Зул: молебен, торжественный обед и изготовление ладьи жизниПразднуем Зул: молебен, торжественный обед и изготовление ладьи жизни
4 день

Отъезд

После завтрака — выселение из отеля и трансфер в аэропорт (оплачивается самостоятельно).

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет31 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды и 1 ужин
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Активности и мастер-классы по программе
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Элисты/Волгограда и обратно
  • Трансфер из/в аэропорт Волгограда - 1500 ₽ в одну сторону за 1 человека
  • Питание вне программы
Место начала и завершения?
Элиста, 14:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Элисты

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