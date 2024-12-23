Считается, что в этот день родилась Вселенная! Мы тоже приобщимся
Описание тура
Организационные детали
Зимой в степи холодный пронизывающий ветер! Обязательно возьмите:
- непродуваемую тёплую одежду
- удобную и непромокаемую обувь
- головной убор — обязательно!
Вход в хурул строго без обуви (иначе не пустят). Дополнительно возьмите носочки, босиком тоже нельзя в храм. Желательно взять пакеты для обуви (можно взять с собой в хурул, чтобы обувь не потерялась и долго не искать на выходе). Вход без головного убора.
Проживание. Стоимость указана за 2-местное размещение в отеле «Белый лотос» 3*. Вы можете выбрать другой отель: «Элиста» 3* и «Азия» 3*. За доплату возможно 1-местное проживание.
*Фото отеля взято с сайта hotel-belyy-lotos-elista.nochi.com.
Питание. В стоимость включены завтраки и обеды, также праздничный ужин в 3-й день. Вы сможете насладиться блюдами калмыцкой кухни и попробуете традиционный чай. Остальные ужины оплачиваются самостоятельно.
Транспорт. Mercedes-Benz Sprinter, Луидор Газель Next или Volkswagen Crafter.
Дети. Возможно участие с 5 лет.
Программа тура по дням
Хурул Сякюсн-Сюме, Национальный музей Республики Калмыкия и пагода Семи Дней
Встретим вас в Элисте. В 14:30 заселимся в отель, после чего пообедаем в кафе калмыцкой кухни. Затем отправимся в хурул Сякюсн-Сюме, в архитектуре которого сплелись калмыцкие и тибетские традиции. Осмотрим алтарь и статую Будды высотой 4 метра, покрытую золотом.
В 15:00 посетим Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова. Познакомимся с историей края и этнографией, увидим предметы буддийского культа и старинного калмыцкого искусства.
Осмотрим пагоду Семи Дней, где находится самый большой в Европе молитвенный барабан, статуя Будды Шакьямуни и золотые ворота «Алтн Босх». Осмотрим 28 картин, на которых художник Николай Борисов поведал историю калмыцкого народа.
Вечером у вас будет свободное время. Ужин — самостоятельно.
Стоянка ойратов, чайный мастер-класс и «Страна Бумба»
После завтрака в 8:00 поедем в посёлок Яшкуль, чтобы увидеть стоянку ойратов. Расстояние — 100 км. Ойраты ведут кочевой образ жизни и разводят верблюдов. Мы познакомимся с бытом чабанов, полюбуемся величественными животными. Хозяйка проведёт для вас мастер-класс по приготовлению калмыцкого чая — традиционного напитка кочевников, который в жару утоляет жажду, в мороз согревает, а ещё хорошо насыщает. Затем вы сможете продегустировать национальную молочную водку, чай и борцоки — местное лакомство, напоминающее пончики.
В 11:00 поедем посёлок Адык. По пути пообедаем в кафе блюдами калмыцкой кухни, по запросу могут подать вегетарианские блюда. Обед входит в стоимость.
В 13:30 прибудем к началу экологического маршрута «Страна Бумба». Прогуляемся по берегу солёных Меклетинских озёр необычного розового цвета, в который водоём окрашивается из-за мелких рачков. А ещё благодаря им здесь образуется лечебная грязь.
Дальше побываем на Поющих барханах. В древности здесь устраивали стоянки кочевники, поэтому на склонах учёные до сих пор находят остатки глиняных сосудов и наконечники стрел. А ещё в песчаных дюнах можно увидеть ящериц и экзотических птиц. Желающие за доплату могут поучиться стрелять из калмыцкого лука.
Затем посетим горящий источник — горит здесь вода! Осмотрим необычное природное явление и поедем в кибиточный стан «Страна Бумба», где вас ждёт мастер-класс по игре на домбре и метанию аркана. А ещё покатаемся на верблюдах и поучимся стрелять из лука.
К 17:00 вернёмся в Элисту. Обратная дорога займёт около 2 часов. Вечером свободное время. Ужин — за доплату.
Празднуем Зул: молебен, торжественный обед и изготовление ладьи жизни
После завтрака посетим молебен продления жизни и устранения препятствий. В этот день обязательно нужно надеть на себя что-то новое.
Посетим хурул Золотой обители Будды Шакьямуни, крупнейший в Калмыкии. Высота святыни 63 метра! Внутри находится самая большая в России и в Европе статуя Будды. Для вас проведут экскурсию по храму.
В 13:00 — праздничный обед в кафе «Калмыцкая кухня № 1» (входит в стоимость). Наслаждаться традиционной кухней будем под песни и йоряли (благопожелания) от солистов самодеятельного ансамбля «Зултурган».
В 15:00 заглянем в интерактивный музей кочевых народов, где вы примете участие в мастер-классе по тодо-бичиг — старинной калмыцкой вертикальной письменности. Музей располагается в юрте. Здесь вас ждёт экскурсия по монгольской и калмыцкой юртам, лекция по истории и культуре республики от кандидата наук и востоковеда, знакомство с музыкальной культурой края и игра на народных инструментах. Затем вы попробуете разгадать головоломки, поучитесь вязать калмыцкий узел и танцевать, сможете сфотографироваться в национальных костюмах, продегустируете чай с борцоками. Но и это ещё не всё! Вам проведут мастер-класс по изготовлению ладьи жизни — слепим лодочки и приготовим фитили долголетия. Это обязательные атрибуты праздника Зул.
Зул — семейное торжество. Традиционно хозяйка дома зажигает возрастную лампадку — ладью жизни —и совершает обряд поклонения звёздам. Это символизирует важную мысль: свою звезду имеет каждый человек.
В 20:00 — праздничный ужин в кафе «Времена года». Будем пить калмыцкий чай, есть борцоки и бёриги (пельмени).
Отъезд
После завтрака — выселение из отеля и трансфер в аэропорт (оплачивается самостоятельно).
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|31 200 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды и 1 ужин
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Активности и мастер-классы по программе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Элисты/Волгограда и обратно
- Трансфер из/в аэропорт Волгограда - 1500 ₽ в одну сторону за 1 человека
- Питание вне программы