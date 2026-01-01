Мы побываем в месте, где растут краснокнижные тюльпаны Шренка и Биберштейна, вдохнём нежные
Описание тура
Организационные детали
Из-за короткого светового дня посещение некоторых заявленных в программе объектов может происходить в тёмное время суток. Туроператор не несёт ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также пробками на дорогах. В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности путешественников (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), а также в случае непредвиденных обстоятельств (ремонт объекта, закрытых религиозных обрядов и т. д.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсий: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены — исключать объекты из программы
Программа тура по дням
Центр Элисты: Пагода семи дней, статуя Будды Шакьямуни, Золотые ворота, мемориал «Исход и возвращение»
Встретим вас по прибытии в Элисту, пообедаем. Затем погуляем по городу. Осмотрим Пагоду семи дней, где установлен самый большой молитвенный барабан в Европе — кюрде. Увидим статую Будды Шакьямуни и Золотые ворота Алтн Босх, выполненные в традициях буддийской архитектуры. Вдоль тянется история жизни калмыцкого народа, которую художник Николай Борисов уложил в 28 картин. Посетим мемориал «Исход и возвращение» Эрнста Неизвестного, посвящённый депортации и возвращению репрессированных.
Тюльпанные поля, Одинокий тополь
Утром будет много красоты — едем на тюльпанные поля. В Калмыкии растут краснокнижные тюльпаны Шренка и Биберштейна — срывать цветы и выкапывать луковицы нельзя. Зато можно насладиться ароматами и сделать яркие фото на фоне весенней степи.
Обратите внимание: в зависимости от прошедшей зимы, цветение тюльпанов может сдвигаться. В случае непогоды локация будет заменена на равноценную.
Пообедаем в Приютном и направимся к священному месту силы — Одинокому тополю. Дерево уже потеряло ветви, однако по-прежнему обладает невероятной энергетикой. Тут установлена одна из десяти в мире ступ Калачакры — ступа Зелёной Тары, уникальная для России и Европы. Можно заказать буддийские флажки, чтобы молитва с вашим именем разнеслась по Вселенной вместе с ветром.
Хурул Сякусн-Сюме, Золотая обитель Будды Шакьямуни, Музей кочевых народов с дегустацией
Часть дня посвятим священным для калмыков местам. Это хурул Сякусн-Сюме, с которого началось восстановление буддийской веры в республике после советской эпохи забвения. Его дважды посещал сам Далай-лама, также давший обители название.
Следующая на нашем пути — Золотая обитель Будды Шакьямуни. Это самый большой буддийский храм Калмыкии и один из крупнейших в Европе. Тут совершаются молебны, ритуалы и праздничные богослужения, высятся статуя Белого Старца Цаган Аав, 108 ступ и 17 пагод и развеваются разноцветные молитвенные флажки.
После обеда сходим в Музей кочевых народов. Вам покажут старо-калмыцкую письменность Тодо Бичг и кочевое жилище, познакомят с бытом, традициями и обрядами. Можно сфотографироваться в национальных костюмах, пострелять из лука, разгадать головоломки, услышать звучание музыкальных инструментов и популярные народные песни, научиться танцевать, заказать оберег. Программа включает чаепитие и дегустацию борцоков, чигяна и кумыса.
Возвращение домой
До полудня будет свободное время, можно пройтись по сувенирным лавкам и магазинам калмыцких брендов одежды и украшений. Затем проводим вас к аэропорту и попрощаемся.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение в отеле «Домино» или «Азия»
|32 500 ₽
|2-местное размещение в отеле «Элиста» или «Номад»
|35 600 ₽
|2-местное размещение в отеле «Хубилай»
|37 500 ₽
|2-местное размещение в отеле «Марко Поло»
|43 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды, вода
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Входные билеты, экскурсии по программе
- Страховка
Что не входит в цену
- Билеты в Элисту и обратно в ваш город
- Ужины
- 1-местное проживание
- Повышение категории отеля