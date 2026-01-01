Утром будет много красоты — едем на тюльпанные поля. В Калмыкии растут краснокнижные тюльпаны Шренка и Биберштейна — срывать цветы и выкапывать луковицы нельзя. Зато можно насладиться ароматами и сделать яркие фото на фоне весенней степи.

Обратите внимание: в зависимости от прошедшей зимы, цветение тюльпанов может сдвигаться. В случае непогоды локация будет заменена на равноценную.

Пообедаем в Приютном и направимся к священному месту силы — Одинокому тополю. Дерево уже потеряло ветви, однако по-прежнему обладает невероятной энергетикой. Тут установлена одна из десяти в мире ступ Калачакры — ступа Зелёной Тары, уникальная для России и Европы. Можно заказать буддийские флажки, чтобы молитва с вашим именем разнеслась по Вселенной вместе с ветром.