Мои заказы

Калмыкия в цвету: буддийские святыни, кочевые народы и ковёр из тюльпанов

Увидеть Пагоду семи дней и хурулы, побывать в кибитке, попробовать борцоки, чигян и солёный чай
Откройте для себя волшебство калмыцкой весны, когда бескрайние степи превращаются в пёстрый ковёр из алых, желтых, лиловых цветов.

Мы побываем в месте, где растут краснокнижные тюльпаны Шренка и Биберштейна, вдохнём нежные
читать дальше

ароматы и сделаем яркие фото.

Изучим важные буддийские святыни: Пагоду семи дней, Одинокий тополь, старый хурул Сякусн-Сюме в Аршане и новую Золотую обитель Будды Шакьямуни в Элисте.

А также погрузимся в удивительный мир кочевников: познакомимся с письмом, бытом в кибитке, обрядами и, конечно, отведаем национальных блюд и напитков — попробуем солёный чай, чигян и кумыс вприкуску с сытными борцоками.

Калмыкия в цвету: буддийские святыни, кочевые народы и ковёр из тюльпанов
Калмыкия в цвету: буддийские святыни, кочевые народы и ковёр из тюльпанов
Калмыкия в цвету: буддийские святыни, кочевые народы и ковёр из тюльпанов

Описание тура

Организационные детали

Из-за короткого светового дня посещение некоторых заявленных в программе объектов может происходить в тёмное время суток. Туроператор не несёт ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также пробками на дорогах. В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности путешественников (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), а также в случае непредвиденных обстоятельств (ремонт объекта, закрытых религиозных обрядов и т. д.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсий: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены — исключать объекты из программы

Программа тура по дням

1 день

Центр Элисты: Пагода семи дней, статуя Будды Шакьямуни, Золотые ворота, мемориал «Исход и возвращение»

Встретим вас по прибытии в Элисту, пообедаем. Затем погуляем по городу. Осмотрим Пагоду семи дней, где установлен самый большой молитвенный барабан в Европе — кюрде. Увидим статую Будды Шакьямуни и Золотые ворота Алтн Босх, выполненные в традициях буддийской архитектуры. Вдоль тянется история жизни калмыцкого народа, которую художник Николай Борисов уложил в 28 картин. Посетим мемориал «Исход и возвращение» Эрнста Неизвестного, посвящённый депортации и возвращению репрессированных.

Центр Элисты: Пагода семи дней, статуя Будды Шакьямуни, Золотые ворота, мемориал «Исход и возвращение»Центр Элисты: Пагода семи дней, статуя Будды Шакьямуни, Золотые ворота, мемориал «Исход и возвращение»Центр Элисты: Пагода семи дней, статуя Будды Шакьямуни, Золотые ворота, мемориал «Исход и возвращение»Центр Элисты: Пагода семи дней, статуя Будды Шакьямуни, Золотые ворота, мемориал «Исход и возвращение»Центр Элисты: Пагода семи дней, статуя Будды Шакьямуни, Золотые ворота, мемориал «Исход и возвращение»
2 день

Тюльпанные поля, Одинокий тополь

Утром будет много красоты — едем на тюльпанные поля. В Калмыкии растут краснокнижные тюльпаны Шренка и Биберштейна — срывать цветы и выкапывать луковицы нельзя. Зато можно насладиться ароматами и сделать яркие фото на фоне весенней степи.

Обратите внимание: в зависимости от прошедшей зимы, цветение тюльпанов может сдвигаться. В случае непогоды локация будет заменена на равноценную.

Пообедаем в Приютном и направимся к священному месту силы — Одинокому тополю. Дерево уже потеряло ветви, однако по-прежнему обладает невероятной энергетикой. Тут установлена одна из десяти в мире ступ Калачакры — ступа Зелёной Тары, уникальная для России и Европы. Можно заказать буддийские флажки, чтобы молитва с вашим именем разнеслась по Вселенной вместе с ветром.

Тюльпанные поля, Одинокий топольТюльпанные поля, Одинокий топольТюльпанные поля, Одинокий топольТюльпанные поля, Одинокий тополь
3 день

Хурул Сякусн-Сюме, Золотая обитель Будды Шакьямуни, Музей кочевых народов с дегустацией

Часть дня посвятим священным для калмыков местам. Это хурул Сякусн-Сюме, с которого началось восстановление буддийской веры в республике после советской эпохи забвения. Его дважды посещал сам Далай-лама, также давший обители название.

Следующая на нашем пути — Золотая обитель Будды Шакьямуни. Это самый большой буддийский храм Калмыкии и один из крупнейших в Европе. Тут совершаются молебны, ритуалы и праздничные богослужения, высятся статуя Белого Старца Цаган Аав, 108 ступ и 17 пагод и развеваются разноцветные молитвенные флажки.

После обеда сходим в Музей кочевых народов. Вам покажут старо-калмыцкую письменность Тодо Бичг и кочевое жилище, познакомят с бытом, традициями и обрядами. Можно сфотографироваться в национальных костюмах, пострелять из лука, разгадать головоломки, услышать звучание музыкальных инструментов и популярные народные песни, научиться танцевать, заказать оберег. Программа включает чаепитие и дегустацию борцоков, чигяна и кумыса.

Хурул Сякусн-Сюме, Золотая обитель Будды Шакьямуни, Музей кочевых народов с дегустациейХурул Сякусн-Сюме, Золотая обитель Будды Шакьямуни, Музей кочевых народов с дегустациейХурул Сякусн-Сюме, Золотая обитель Будды Шакьямуни, Музей кочевых народов с дегустациейХурул Сякусн-Сюме, Золотая обитель Будды Шакьямуни, Музей кочевых народов с дегустацией
4 день

Возвращение домой

До полудня будет свободное время, можно пройтись по сувенирным лавкам и магазинам калмыцких брендов одежды и украшений. Затем проводим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение в отеле «Домино» или «Азия»32 500 ₽
2-местное размещение в отеле «Элиста» или «Номад»35 600 ₽
2-местное размещение в отеле «Хубилай»37 500 ₽
2-местное размещение в отеле «Марко Поло»43 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды, вода
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты, экскурсии по программе
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Билеты в Элисту и обратно в ваш город
  • Ужины
  • 1-местное проживание
  • Повышение категории отеля
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Элисты, 14:50
Завершение: Аэропорт Элисты, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Намджен
Намджен — Организатор в Элисте
Провёл экскурсии для 21 туриста
Я в туризме с 2008 года. Родилась и живу в Калмыкии, очень люблю свою малую родину и большую страну. Бесконечно рада всем, кто приезжает в Калмыкию познакомиться с культурой и
читать дальше

традициями моего народа. Вас ждут прогулки по тропам, городам, святыням и погружение в быт кочевых племён. Люблю природу, путешествия и новые впечатления. Поэтому и клиентам всегда предлагаю только проверенные, захватывающие и интересные программы отдыха. От неспешной прогулки по заповедным зонам и аутентичным поселениям до мегаполисов с неоновыми вывесками и ночными танцполами!

Тур входит в следующие категории Элисты

Похожие туры из Элисты

Когда калмыцкие степи расцветают: весенний отдых в Элисте в период тюльпанов
На машине
5 дней
Когда калмыцкие степи расцветают: весенний отдых в Элисте в период тюльпанов
Посетить Пагоду семи дней и хурулы, побывать в гостях у кочевников и увидеть Розовое озеро
Начало: Аэропорт Элисты, 14:50
47 500 ₽ за человека
Калмыкия на 100%
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Калмыкия на 100%
Начало: Астрахань
5 мар в 10:00
12 мар в 10:00
от 37 300 ₽ за человека
Калмыкия: традиции и ритуалы
На автобусе
4 дня
1 отзыв
Калмыкия: традиции и ритуалы
Начало: Республика Калмыкия, Элиста
26 янв в 10:00
5 фев в 10:00
42 800 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Элисте
Все туры из Элисты