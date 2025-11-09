апр
Описание тура
Организационные детали
В степях всегда дуют ветра, поэтому обязательно возьмите с собой ветрозащитную одежду.
Не забудьте взять солнцезащитный крем, минимальная защита SPF 20-30, а возможно и SPF 50, всё зависит от вашего фототипа.
С целью предотвращения укуса клеща при выездах в степь обувь должна быть закрытая, а брюки заправлены в носки.
Проживание. В отеле «Белый лотос»/«Азия»/«Элиста», 2-местное проживание. За доплату возможно 1-местное размещение.
*Фото отеля взяты с сайта hotel-belyy-lotos-elista.nochi.com
Питание. В стоимость включены завтраки и обеды. Вы сможете насладиться блюдами калмыцкой кухни и попробуете традиционный чай. Ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Mercedes-Benz Sprinter, «Луидор» Газель Next или Volkswagen Crafter.
Дети. Возможно участие с 5 лет.
Программа тура по дням
Экскурсия по Элисте
В 14:50 встретим вас в аэропорту Элисты и отвезём в отель. Пообедаем в кафе, где вы сможете насладиться калмыцкой кухней (европейские блюда под запрос). В 17:00 побываем в крупнейшем в Калмыкии буддийском храме — Золотой обители Будды Шакьямуни.
Затем устроим пешеходную экскурсию по городу. Осмотрим пагоду Семи Дней, где находится самый большой в Европе молитвенный барабан, статуя Будды Шакьямуни и золотые ворота «Алтн Босх». Дальше осмотрим мемориал «Исход и Возвращение» в память о жертвах репрессий и депортации калмыков. Автор — Эрнст Неизвестный.
В 20:00 — ужин. Оплачивается дополнительно.
Цветущая степь и множество тюльпанов
В 9:00 позавтракаем и посетим Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова. Познакомимся с историей республики и этнографией, увидим предметы буддийского культа и старинного калмыцкого искусства. После отправимся любоваться тюльпанами на особо охраняемые территории.
Обратите внимание: здесь растут тюльпаны Шренка и Биберштейна, они занесены в Красную книгу России. Срывать цветы и выкапывать луковицы строго запрещено.
Будем любоваться ковром цветов и фотографироваться в весенней степи. В 14:00 пообедаем, в меню европейская кухня из экологически чистых продуктов. Затем поедем в Элисту. В дороге проведём час. По прибытии заглянем в интерактивный музей кочевых народов, где вы примете участие в мастер-классе по тодо-бичиг — старинной калмыцкой вертикальной письменности. Музей располагается в юрте.
Ужин самостоятельно.
Любование тюльпанами
В 7:00 позавтракаем и отправимся в заповедник «Чёрные земли» на озеро Маныч-Гудило. Расстояние — 100 км, в пути проведём около 2,5-3 часов. На моторных лодках переправимся на остров, где растут дикие тюльпаны, а из обитателей — только суслики и птицы. Одевайтесь в одежду, которую не жалко испачкать или намочить. Обувайте непромокаемую обувь, а желательно резиновые сапоги.
Любоваться тюльпанами будем 3 часа. Затем пообедаем и вернёмся в Элисту к 16:30. Поедем к природному памятнику «Одинокий тополь», который высадил буддийский монах в 1846 году. Дерево считается священным, верующие проводят здесь медитации, молебны и обряды.
После у вас будет время, чтобы пройтись по сувенирным лавочкам. Ужин самостоятельно.
Локацию посещаем, только если будет хорошая погода. Если с ней не повезёт, то поедем в конный клуб «Тотем» и покатаемся верхом или послушаем горловое пение сказителя джангарчи.
Стоянка ойратов, маршрут «Страна Бумба», розовые озёра и мастер-классы
После завтрака поедем в посёлок Яшкуль, чтобы увидеть стоянку ойратов. Расстояние — 100 км. Ойраты ведут кочевой образ жизни и разводят верблюдов. Мы познакомимся с бытом чабанов, посмотрим на животных и пообедаем в кафе в 13:00.
Затем поедем в посёлок Адык. Пройдём по экологическому маршруту «Страна Бумба» (длительность — 2 часа). Прогуляемся по берегу солёных Меклетинских озёр необычного розового цвета, в который водоём окрашивается из-за мелких рачков. А ещё благодаря им здесь образуется лечебная грязь.
В 17:00 заглянем в аутентичную кибитку, сделаем фотографии в национальных костюмах. А ещё вас ждут мастер-классы: вы разгадаете головоломку «Няярин Шинж», поучитесь метать аркан и завязывать калмыцкий узел.
В 19:00 поедем обратно в Элисту. В пути проведём 2 часа.
Отъезд
Завтрак в 9:00. Затем — свободное время, чтобы погулять по магазинам, а в 13:30 — трансфер в аэропорт Элисты.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|50 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды, питьевая вода
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
- Входные билеты
- Страховка
Что не входит в цену
- Билеты до Элисты или Волгограда и обратно
- Трансфер из аэропорта Волгограда в Элисту и обратно - 3000 ₽
- Ужины
- Личные расходы
- Доплата за 1-местное размещение - 1200 ₽