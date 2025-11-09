Мои заказы

Весенний тур в Калмыкию: море тюльпанов, национальная кухня и мастер-классы

Поучиться метать аркан, сделать фотографии в цветущей степи и увидеть розовое озеро
Приглашаем в Калмыкию в самое волшебное время года, когда бескрайние степи облачаются в яркий наряд: тут и там пестреют тюльпаны. Кажется, будто всё вокруг устлано коврами. Вас ждёт прогулка и
фотосессия среди цветов, а ещё погружение в культуру народа. Вы попробуете национальные блюда и познакомитесь с кочевым бытом.

Для вас проведут мастер-класс по тодо-бичиг — старинной калмыцкой вертикальной письменности, а ещё вы поучитесь завязывать калмыцкий узел и разгадаете головоломку «Няярин Шинж».

Ближайшие даты:
13
апр
Время начала: 14:45

Описание тура

Организационные детали

В степях всегда дуют ветра, поэтому обязательно возьмите с собой ветрозащитную одежду.
Не забудьте взять солнцезащитный крем, минимальная защита SPF 20-30, а возможно и SPF 50, всё зависит от вашего фототипа.

С целью предотвращения укуса клеща при выездах в степь обувь должна быть закрытая, а брюки заправлены в носки.

Проживание. В отеле «Белый лотос»/«Азия»/«Элиста», 2-местное проживание. За доплату возможно 1-местное размещение.

*Фото отеля взяты с сайта hotel-belyy-lotos-elista.nochi.com

Питание. В стоимость включены завтраки и обеды. Вы сможете насладиться блюдами калмыцкой кухни и попробуете традиционный чай. Ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Mercedes-Benz Sprinter, «Луидор» Газель Next или Volkswagen Crafter.

Дети. Возможно участие с 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Элисте

В 14:50 встретим вас в аэропорту Элисты и отвезём в отель. Пообедаем в кафе, где вы сможете насладиться калмыцкой кухней (европейские блюда под запрос). В 17:00 побываем в крупнейшем в Калмыкии буддийском храме — Золотой обители Будды Шакьямуни.

Затем устроим пешеходную экскурсию по городу. Осмотрим пагоду Семи Дней, где находится самый большой в Европе молитвенный барабан, статуя Будды Шакьямуни и золотые ворота «Алтн Босх». Дальше осмотрим мемориал «Исход и Возвращение» в память о жертвах репрессий и депортации калмыков. Автор — Эрнст Неизвестный.

В 20:00 — ужин. Оплачивается дополнительно.

Экскурсия по ЭлистеЭкскурсия по ЭлистеЭкскурсия по ЭлистеЭкскурсия по ЭлистеЭкскурсия по ЭлистеЭкскурсия по ЭлистеЭкскурсия по ЭлистеЭкскурсия по Элисте
2 день

Цветущая степь и множество тюльпанов

В 9:00 позавтракаем и посетим Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова. Познакомимся с историей республики и этнографией, увидим предметы буддийского культа и старинного калмыцкого искусства. После отправимся любоваться тюльпанами на особо охраняемые территории.

Обратите внимание: здесь растут тюльпаны Шренка и Биберштейна, они занесены в Красную книгу России. Срывать цветы и выкапывать луковицы строго запрещено.

Будем любоваться ковром цветов и фотографироваться в весенней степи. В 14:00 пообедаем, в меню европейская кухня из экологически чистых продуктов. Затем поедем в Элисту. В дороге проведём час. По прибытии заглянем в интерактивный музей кочевых народов, где вы примете участие в мастер-классе по тодо-бичиг — старинной калмыцкой вертикальной письменности. Музей располагается в юрте.

Ужин самостоятельно.

Цветущая степь и множество тюльпановЦветущая степь и множество тюльпановЦветущая степь и множество тюльпановЦветущая степь и множество тюльпанов
3 день

Любование тюльпанами

В 7:00 позавтракаем и отправимся в заповедник «Чёрные земли» на озеро Маныч-Гудило. Расстояние — 100 км, в пути проведём около 2,5-3 часов. На моторных лодках переправимся на остров, где растут дикие тюльпаны, а из обитателей — только суслики и птицы. Одевайтесь в одежду, которую не жалко испачкать или намочить. Обувайте непромокаемую обувь, а желательно резиновые сапоги.

Любоваться тюльпанами будем 3 часа. Затем пообедаем и вернёмся в Элисту к 16:30. Поедем к природному памятнику «Одинокий тополь», который высадил буддийский монах в 1846 году. Дерево считается священным, верующие проводят здесь медитации, молебны и обряды.
После у вас будет время, чтобы пройтись по сувенирным лавочкам. Ужин самостоятельно.

Локацию посещаем, только если будет хорошая погода. Если с ней не повезёт, то поедем в конный клуб «Тотем» и покатаемся верхом или послушаем горловое пение сказителя джангарчи.

Любование тюльпанамиЛюбование тюльпанамиЛюбование тюльпанамиЛюбование тюльпанами
4 день

Стоянка ойратов, маршрут «Страна Бумба», розовые озёра и мастер-классы

После завтрака поедем в посёлок Яшкуль, чтобы увидеть стоянку ойратов. Расстояние — 100 км. Ойраты ведут кочевой образ жизни и разводят верблюдов. Мы познакомимся с бытом чабанов, посмотрим на животных и пообедаем в кафе в 13:00.

Затем поедем в посёлок Адык. Пройдём по экологическому маршруту «Страна Бумба» (длительность — 2 часа). Прогуляемся по берегу солёных Меклетинских озёр необычного розового цвета, в который водоём окрашивается из-за мелких рачков. А ещё благодаря им здесь образуется лечебная грязь.

В 17:00 заглянем в аутентичную кибитку, сделаем фотографии в национальных костюмах. А ещё вас ждут мастер-классы: вы разгадаете головоломку «Няярин Шинж», поучитесь метать аркан и завязывать калмыцкий узел.

В 19:00 поедем обратно в Элисту. В пути проведём 2 часа.

Стоянка ойратов, маршрут «Страна Бумба», розовые озёра и мастер-классыСтоянка ойратов, маршрут «Страна Бумба», розовые озёра и мастер-классыСтоянка ойратов, маршрут «Страна Бумба», розовые озёра и мастер-классыСтоянка ойратов, маршрут «Страна Бумба», розовые озёра и мастер-классы
5 день

Отъезд

Завтрак в 9:00. Затем — свободное время, чтобы погулять по магазинам, а в 13:30 — трансфер в аэропорт Элисты.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет50 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды, питьевая вода
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
  • Входные билеты
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Билеты до Элисты или Волгограда и обратно
  • Трансфер из аэропорта Волгограда в Элисту и обратно - 3000 ₽
  • Ужины
  • Личные расходы
  • Доплата за 1-местное размещение - 1200 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Элисты, 14:50. За доплату можем забрать вас из аэропорта Волгограда
Завершение: Аэропорт Элисты, 13:30. За доплату отвезём в аэропорт Волгограда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Намджен
Намджен — Организатор в Элисте
Провёл экскурсии для 20 туристов
Я в туризме с 2008 года. Родилась и живу в Калмыкии, очень люблю свою малую родину и большую страну. Бесконечно рада всем, кто приезжает в Калмыкию познакомиться с культурой и
традициями моего народа. Вас ждут прогулки по тропам, городам, святыням и погружение в быт кочевых племён. Люблю природу, путешествия и новые впечатления. Поэтому и клиентам всегда предлагаю только проверенные, захватывающие и интересные программы отдыха. От неспешной прогулки по заповедным зонам и аутентичным поселениям до мегаполисов с неоновыми вывесками и ночными танцполами!

