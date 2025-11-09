Приглашаем в Калмыкию в самое волшебное время года, когда бескрайние степи облачаются в яркий наряд: тут и там пестреют тюльпаны. Кажется, будто всё вокруг устлано коврами. Вас ждёт прогулка и

фотосессия среди цветов, а ещё погружение в культуру народа. Вы попробуете национальные блюда и познакомитесь с кочевым бытом. Для вас проведут мастер-класс по тодо-бичиг — старинной калмыцкой вертикальной письменности, а ещё вы поучитесь завязывать калмыцкий узел и разгадаете головоломку «Няярин Шинж».

Время начала: 14:45

Описание тура

Организационные детали

В степях всегда дуют ветра, поэтому обязательно возьмите с собой ветрозащитную одежду.

Не забудьте взять солнцезащитный крем, минимальная защита SPF 20-30, а возможно и SPF 50, всё зависит от вашего фототипа.

С целью предотвращения укуса клеща при выездах в степь обувь должна быть закрытая, а брюки заправлены в носки.