Всего одна поездка — и сразу 4 города! Вы увидите главные достопримечательности курортов — озеро Провал и Нарзанные ванны, дворец эмира Бухарского и грот Дианы — и не только. Погуляете по живописным паркам и попробуете целебные воды. Узнаете историю зарождения КМВ и поймёте уникальность каждого города.
Описание экскурсии
Железноводск — самый живописный
- Пройдём по Курортному парку и посмотрим на дворец эмира Бухарского и Пушкинскую галерею
- Поговорим о появлении старейших источников курорта — Славяновского, Смирновского, Лермонтовского
- И откроем секрет, для чего изначально построили здание Новых ванн
Пятигорск — самый старый курорт КМВ
- Вы посетите место дуэли Лермонтова, озеро Провал, парк Цветник
- Увидите Эолову арфе, кофейню Гукасова, грот Дианы, Лермонтовскую галерею, Лермонтовские Ванны
- А при хорошей погоде насладитесь живописными видами Кавказских гор
Ессентуки — самый «минеральный»
- Мы побываем в парке — именно там зародился курорт, рассмотрим галерею источника № 17 и Цандеровский институт механотерапии
- Полюбуемся архитектурой Верхних ванн и грязелечебницы имени Семашко
Кисловодск — самый оживлённый
- Прогуляемся по старейшему курортному бульвару, где насладимся красотой старинных зданий — Нарзанной галереи, Колоннады, Нарзанных ванн
- Обсудим историю Лермонтовской площадки и сделаем фото у цветочного календаря
Примерный тайминг
10:00 — встреча в Ессентуках и выезд в Пятигорск
10:30 — автомобильно-пешеходная экскурсия по Пятигорску
12:00 — выезд в Ессентуки
12:30 — пешеходная экскурсия по Ессентукскому парку
14:30 — выезд в Кисловодск
15:00 — пешеходная экскурсия по курортной зоне Кисловодска
17:00 — выезд в Железноводск
18:00 — пешеходная экскурсия в парковой зоне Железноводска
20:00 — выезд к месту проживания
Организационные детали
- Поездка пройдёт на Volkswagen Tiguan или Ford Focus
- Экскурсия проводится круглый год вне зависимости от погодных условий. Рекомендуемый возраст 8+
- Поездку также можно начать из Пятигорска. Из Кисловодска — за доплату 2000 ₽
- По понедельникам вход в Провал закрыт
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1377 туристов
Мы команда гидов, коренные жители Кавказских Минеральных Вод, любим свой город, его историю и хотим этим поделиться с вами! Мы очень внимательно относимся к пожеланиям и возможностям путешественников. Индивидуально подходим к
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