Сергей проводит ещё 1 экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии по Кавказским Минеральным Водам - это июнь, июль и август. В это время природа раскрывается во всей красе, а разнообразие маршрутов позволяет насладиться живописными видами и культурными достопримечательностями. Летние месяцы идеально подходят для прогулок на свежем воздухе и знакомства с уникальными местами региона. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно получить массу впечатлений. В это время года туристов меньше, что делает посещение более комфортным и спокойным.

Кавказские Минеральные Воды - это не просто курортная зона, это целый мир, полный истории, культуры и неповторимой природы.На этой экскурсии вы увидите величественные горы, посетите исторические места, такие как место

дуэли Лермонтова, и насладитесь красотой курортных парков. Вы узнаете о местной жизни, истории и географии региона. Экскурсия подарит вам не только новые знания, но и впечатления, которые останутся с вами на всю жизнь. Приглашаем вас в путешествие, которое раскроет Кавказ с новой стороны

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Краски Пятигорска

Вы посетите природное карстовое озеро Провал с водой бирюзового цвета, прокатитесь по канатной дороге и насладитесь видами Пятигорска и Кавказского хребта с горы Машук. Кроме того, услышите необыкновенные звуки Эоловой арфы и отыщете место дуэли Лермонтова.

Очаровательный Железноводск

Гуляя по живописному парку, вы увидите Пушкинскую галерею и причудливый дворец эмира Бухарского, украшенный скульптурами львов, изразцами и восточными орнаментами. А еще оцените самую длинную каскадную лестницу на юге России и сравните вкус минеральной воды в разных источниках: Лермонтовском, Смирновском и Славяновском.

Ессентуки: Курортный парк и не только

Ессентуки запомнятся вам чудесным Курортным парком с фонтанами, тенистыми аллеями, беседками и гротами. Также вы рассмотрите старинные здания Механотерапии, Верхних Николаевских ванн и Грязелечебницы и попробуете известные бренды «Ессентуки-17» и «Ессентуки-4», которые знакомы жителям России и постсоветского пространства с самого детства.

Знакомьтесь, Кисловодск!

Вы услышите историю и легенды замка Коварства и Любви и полюбуетесь его живописными окрестностями. Далее переместитесь в Кисловодский национальный парк, где погуляете вдоль реки Ольховки, рассмотрите монументальную и одновременно изящную Колоннаду и оцените картины современных местных художников.

Организационные детали