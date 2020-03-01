Сергей проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Краски Пятигорска

Вы посетите природное карстовое озеро Провал с водой бирюзового цвета, прокатитесь по канатной дороге и насладитесь видами Пятигорска и Кавказского хребта с горы Машук. Кроме того, услышите необыкновенные звуки Эоловой арфы и отыщете место дуэли Лермонтова.

Очаровательный Железноводск

Гуляя по живописному парку, вы увидите Пушкинскую галерею и причудливый дворец эмира Бухарского, украшенный скульптурами львов, изразцами и восточными орнаментами. А еще оцените самую длинную каскадную лестницу на юге России и сравните вкус минеральной воды в разных источниках: Лермонтовском, Смирновском и Славяновском.

Ессентуки: Курортный парк и не только

Ессентуки запомнятся вам чудесным Курортным парком с фонтанами, тенистыми аллеями, беседками и гротами. Также вы рассмотрите старинные здания Механотерапии, Верхних Николаевских ванн и Грязелечебницы и попробуете известные бренды «Ессентуки-17» и «Ессентуки-4», которые знакомы жителям России и постсоветского пространства с самого детства.

Знакомьтесь, Кисловодск!

Вы услышите историю и легенды замка Коварства и Любви и полюбуетесь его живописными окрестностями. Далее переместитесь в Кисловодский национальный парк, где погуляете вдоль реки Ольховки, рассмотрите монументальную и одновременно изящную Колоннаду и оцените картины современных местных художников.