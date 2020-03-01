Сергей проводит ещё 1 экскурсию

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Пятигорск, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск за один день

Сергей
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Сергей – ваш гид
Кавказ покорит вас величественными горными вершинами, курортными парками, литературными местами, природными источниками и доброжелательным нравом.

А я расскажу о местной жизни, истории и географии и сделаю все, чтобы наше путешествие прошло легко, познавательно и комфортно!
7500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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И это все — Кавказские Минеральные Воды!
И это все — Кавказские Минеральные Воды!

Что вас ожидает

Краски Пятигорска
Вы посетите природное карстовое озеро Провал с водой бирюзового цвета, прокатитесь по канатной дороге и насладитесь видами Пятигорска и Кавказского хребта с горы Машук. Кроме того, услышите необыкновенные звуки Эоловой арфы и отыщете место дуэли Лермонтова.

Очаровательный Железноводск
Гуляя по живописному парку, вы увидите Пушкинскую галерею и причудливый дворец эмира Бухарского, украшенный скульптурами львов, изразцами и восточными орнаментами. А еще оцените самую длинную каскадную лестницу на юге России и сравните вкус минеральной воды в разных источниках: Лермонтовском, Смирновском и Славяновском.

Ессентуки: Курортный парк и не только
Ессентуки запомнятся вам чудесным Курортным парком с фонтанами, тенистыми аллеями, беседками и гротами. Также вы рассмотрите старинные здания Механотерапии, Верхних Николаевских ванн и Грязелечебницы и попробуете известные бренды «Ессентуки-17» и «Ессентуки-4», которые знакомы жителям России и постсоветского пространства с самого детства.

Знакомьтесь, Кисловодск!
Вы услышите историю и легенды замка Коварства и Любви и полюбуетесь его живописными окрестностями. Далее переместитесь в Кисловодский национальный парк, где погуляете вдоль реки Ольховки, рассмотрите монументальную и одновременно изящную Колоннаду и оцените картины современных местных художников.

Организационные детали

  • Экскурсия может начаться в любом городе Кавказских Минеральных Вод
  • Я с радостью скорректирую маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • В стоимость не включена канатная дорога на г. Машук — 360 рублей с человека
И это все — Кавказские Минеральные Воды!
И это все — Кавказские Минеральные Воды!
И это все — Кавказские Минеральные Воды!
И это все — Кавказские Минеральные Воды!
И это все — Кавказские Минеральные Воды!
И это все — Кавказские Минеральные Воды!
И это все — Кавказские Минеральные Воды!
И это все — Кавказские Минеральные Воды!
И это все — Кавказские Минеральные Воды!
И это все — Кавказские Минеральные Воды!
И это все — Кавказские Минеральные Воды!
И это все — Кавказские Минеральные Воды!
И это все — Кавказские Минеральные Воды!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей, я родился и живу в Ессентуках. Я не профессиональный гид, но довольно хорошо знаю историю и географию Кавказских Минеральных Вод и при каждом удобном случае стараюсь изучать что-то новое. Решил проводить экскурсии, так как люблю знакомиться с новыми людьми и наблюдать на их лицах чувство неподдельного удивления, восхищения и радости от встречи с чем-то новым и интересным. Постараюсь показать вам родные места как лучшим друзьям. И, надеюсь, мы действительно подружимся в процессе!
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Сергей проводит ещё 1 экскурсию

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Ессентуки — интеллигентный, живописный и очень доброжелательный курорт. Вы очаруетесь старинными зданиями, цветниками, декоративными гротами и беседками Курортного парка и оцените на вкус местную минеральную воду. А также услышите, как жили и живут здесь люди и чем интересна история города.

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6 отзывов
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск — душевная поездка с местным жителем
Невозможно? Безрассудно? Попробуйте! За один день вы получите объемное представление о главных городах КМВ и культовых курортах России. Откроете красивые нетуристические места, отведаете лучшего мороженого и пообедаете в отличном семейном кафе. И в результате поймете, почему, по одной из легенд, рай находится где-то здесь...

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