Сергей проводит ещё 1 экскурсию

📚 Литературные места и исторические достопримечательности
🎨 Уникальные архитектурные объекты
💧 Дегустация минеральной воды
🗺️ Индивидуальный маршрут и гибкость программы
😊 Доброжелательный гид и комфортное путешествие
Лучшее время для посещения
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мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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Лучшие месяцы для экскурсии по Кавказским Минеральным Водам - это июнь, июль и август. В это время природа раскрывается во всей красе, а разнообразие маршрутов позволяет насладиться живописными видами и культурными достопримечательностями. Летние месяцы идеально подходят для прогулок на свежем воздухе и знакомства с уникальными местами региона.
Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно получить массу впечатлений. В это время года туристов меньше, что делает посещение более комфортным и спокойным.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Карстовое озеро Провал
Канатная дорога на гору Машук
Эолова арфа
Место дуэли Лермонтова
Пушкинская галерея
Дворец эмира Бухарского
Каскадная лестница
Лермонтовский источник
Смирновский источник
Славяновский источник
Курортный парк Ессентуков
Механотерапия
Верхние Николаевские ванны
Грязелечебница
Замок Коварства и Любви
Кисловодский национальный парк
Колоннада
Картины местных художников
Описание экскурсии
Краски Пятигорска
Вы посетите природное карстовое озеро Провал с водой бирюзового цвета, прокатитесь по канатной дороге и насладитесь видами Пятигорска и Кавказского хребта с горы Машук. Кроме того, услышите необыкновенные звуки Эоловой арфы и отыщете место дуэли Лермонтова.
Очаровательный Железноводск
Гуляя по живописному парку, вы увидите Пушкинскую галерею и причудливый дворец эмира Бухарского, украшенный скульптурами львов, изразцами и восточными орнаментами. А еще оцените самую длинную каскадную лестницу на юге России и сравните вкус минеральной воды в разных источниках: Лермонтовском, Смирновском и Славяновском.
Ессентуки: Курортный парк и не только
Ессентуки запомнятся вам чудесным Курортным парком с фонтанами, тенистыми аллеями, беседками и гротами. Также вы рассмотрите старинные здания Механотерапии, Верхних Николаевских ванн и Грязелечебницы и попробуете известные бренды «Ессентуки-17» и «Ессентуки-4», которые знакомы жителям России и постсоветского пространства с самого детства.
Знакомьтесь, Кисловодск!
Вы услышите историю и легенды замка Коварства и Любви и полюбуетесь его живописными окрестностями. Далее переместитесь в Кисловодский национальный парк, где погуляете вдоль реки Ольховки, рассмотрите монументальную и одновременно изящную Колоннаду и оцените картины современных местных художников.
Организационные детали
Экскурсия может начаться в любом городе Кавказских Минеральных Вод
Я с радостью скорректирую маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
В стоимость не включена канатная дорога на г. Машук — от 400 рублей с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1800 туристов
Я родился и живу в Ессентуках. Я довольно хорошо знаю историю и географию Кавказских Минеральных Вод и при каждом удобном случае стараюсь изучать что-то новое. Решил проводить экскурсии, так как читать дальшеуменьшить
люблю знакомиться с новыми людьми и наблюдать на их лицах чувство неподдельного удивления, восхищения и радости от встречи с чем-то новым и интересным. Постараюсь показать вам родные места как лучшим друзьям. И, надеюсь, мы действительно подружимся в процессе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 96 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
94
4
2
3
–
2
–
1
–
П
Полина
Только что вернулись с подругами из КавМинВод. В первые дни взяли эту экскурсию с Сергеем, потом — групповую от турфирмы на Медовые водопады. Сказать, что почувствовали разницу — ничего не читать дальшеуменьшить
сказать. Сергей — прекрасный рассказчик, ответил на все наши (даже дурацкие) вопросы, скорректировал маршрут под нас, не торопил на локациях с фото и перемещениями. Внимательное отношение к нашему с девочками комфорту было не обязательно, но очень приятно. Благодаря его оперативности и отзывчивости удалось поесть колоритную еду в заведении в Карачаево-Черкессии, хотя изначально это в маршрут не входило. Все локации, даже с нашей задержкой по времени, Сергей закончил, дал советы по местным напиткам, сувенирам, еде, дополнительным интересным местам. Подводя итог: машина комфортная, маршрут интересный и насыщенный. КавМинВоды — чудесное место, Сергей — замечательный гид! Однозначно советую путешествовать по достопримечательностям с Сергеем!
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Юлия
Огромное спасибо за потрясающую экскурсию. Все точно по времени. Отличный рассказ по всем городам КМВ. Очень рекомендую для ознакомления по всем городам за один день. Вы получите всю развернутую информацию по всем замечательным, потрясающим городам и местам. Не расстраивайтесь если будет туман и видимость будет нулевая, в этом тоже есть какая-то загадка.
+2
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П
Полина
Отлично провели время. Побывали в городах КМВ, порекомендовали в интересное заведение для обеда. Очень интересное повествование. Сергей знает много о своем крае, о истории и может интересно преподнести материал. Мама осталась в восторге. Рекомендуем!!!
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Олеся
Нам очень понравилась эта экскурсия. За день мы успели познакомиться со всеми городами, окунуться в колорит каждого города. Очень доброжелательный и вежливый гид, комфортное вождение на автомобиле, все очень безопасно. Гид владеет большим опытом и очень много знает про историю городов и разного рода достопримечательностей. Великолепная экскурсия. Всем рекомендую к посещению!!!! Спасибо за ваш труд!!
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И
Ирина
Отличная экскурсия! Сергей отличный гид. Грамотно и очень интересно рассказывал. Не очень повезло с погодой, Железноводск утонул в тумане, практически побывали в Лондоне)), но впечатление от экскурсии это не испортило! Сергей, огромное спасибо за путешествие!
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Е
Екатерина
Большое спасибо Сергею за отличный день вместе! Получили общее представление о городах. А также Сергей рассказал, чем еще можно заняться на КамМинВодах. Гида рекомендую
+2
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