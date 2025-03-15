4 города Кавказских Минеральных Вод за один день

Познакомиться с историей и главными достопримечательностями курортов
За один день вы получите объёмное представление о главных курортах Кавказских Минеральных Вод. Погуляете по Пятигорску — городу с многовековой историей. Познакомитесь с сонным Железноводском и уютными Ессентуками. Полюбуетесь архитектурой шумного Кисловодска. И поймёте, почему же Кавказ вдохновил стольких поэтов, писателей и художников.
4 города Кавказских Минеральных Вод за один день
4 города Кавказских Минеральных Вод за один день
4 города Кавказских Минеральных Вод за один день
Ближайшие даты:
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Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Старинный Пятигорск

Вы прогуляетесь по старейшему парку «Цветник», увидите Лермонтовскую галерею, грот Дианы, Китайскую беседку, Эолову арфу и знаменитое озеро Провал.

Тихий Железноводск

Вы полюбуетесь дворцом эмира Бухарского и Пушкинской галереей, в Смирновском источнике сможете попробовать минеральную воду. А затем по знаменитой Каскадной лестнице (одной из самых длинных в России!) спуститесь к Курортному озеру, откуда открывается завораживающий вид на величественные горы и лес.

Уютные Ессентуки

Мы проедем по центру города и оценим его архитектуру. Погуляем по парку, рассмотрим Цандеровский институт механотерапии и попробуем минеральную воду из разных источников. Посетим храмовый комплекс Петра и Павла, где находится крупнейшая в России скульптура Иисуса Христа — это место в шутку называют Рио-де-Кавказ.

Живописный Кисловодск

Вы познакомитесь с прекрасной архитектурой Курортного бульвара и Курортного парка. Увидите Нарзанную галерею, цветной фонтан, Октябрьские ванны и гору Кольцо.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле BMW или Skoda Rapid
  • Мы заберём вас от места вашего проживания в Ессентуках и Пятигорске. Трансфер из других городов КМВ или аэропорта оплачивается дополнительно — 1000 ₽
  • Экскурсия подходит детям от 5 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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