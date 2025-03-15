Описание экскурсии
Старинный Пятигорск
Вы прогуляетесь по старейшему парку «Цветник», увидите Лермонтовскую галерею, грот Дианы, Китайскую беседку, Эолову арфу и знаменитое озеро Провал.
Тихий Железноводск
Вы полюбуетесь дворцом эмира Бухарского и Пушкинской галереей, в Смирновском источнике сможете попробовать минеральную воду. А затем по знаменитой Каскадной лестнице (одной из самых длинных в России!) спуститесь к Курортному озеру, откуда открывается завораживающий вид на величественные горы и лес.
Уютные Ессентуки
Мы проедем по центру города и оценим его архитектуру. Погуляем по парку, рассмотрим Цандеровский институт механотерапии и попробуем минеральную воду из разных источников. Посетим храмовый комплекс Петра и Павла, где находится крупнейшая в России скульптура Иисуса Христа — это место в шутку называют Рио-де-Кавказ.
Живописный Кисловодск
Вы познакомитесь с прекрасной архитектурой Курортного бульвара и Курортного парка. Увидите Нарзанную галерею, цветной фонтан, Октябрьские ванны и гору Кольцо.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле BMW или Skoda Rapid
- Мы заберём вас от места вашего проживания в Ессентуках и Пятигорске. Трансфер из других городов КМВ или аэропорта оплачивается дополнительно — 1000 ₽
- Экскурсия подходит детям от 5 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды