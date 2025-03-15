За один день вы получите объёмное представление о главных курортах Кавказских Минеральных Вод. Погуляете по Пятигорску — городу с многовековой историей. Познакомитесь с сонным Железноводском и уютными Ессентуками. Полюбуетесь архитектурой шумного Кисловодска. И поймёте, почему же Кавказ вдохновил стольких поэтов, писателей и художников.

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Описание экскурсии

Старинный Пятигорск

Вы прогуляетесь по старейшему парку «Цветник», увидите Лермонтовскую галерею, грот Дианы, Китайскую беседку, Эолову арфу и знаменитое озеро Провал.

Тихий Железноводск

Вы полюбуетесь дворцом эмира Бухарского и Пушкинской галереей, в Смирновском источнике сможете попробовать минеральную воду. А затем по знаменитой Каскадной лестнице (одной из самых длинных в России!) спуститесь к Курортному озеру, откуда открывается завораживающий вид на величественные горы и лес.

Уютные Ессентуки

Мы проедем по центру города и оценим его архитектуру. Погуляем по парку, рассмотрим Цандеровский институт механотерапии и попробуем минеральную воду из разных источников. Посетим храмовый комплекс Петра и Павла, где находится крупнейшая в России скульптура Иисуса Христа — это место в шутку называют Рио-де-Кавказ.

Живописный Кисловодск

Вы познакомитесь с прекрасной архитектурой Курортного бульвара и Курортного парка. Увидите Нарзанную галерею, цветной фонтан, Октябрьские ванны и гору Кольцо.

Организационные детали