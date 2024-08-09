Вы проведете целый день, наслаждаясь красотами Карачаево-Черкессии.
Подниметесь на самый высокогорный в России перевал Гумбаши, высота которого составляет около 2200 метров над уровнем моря. Отсюда открывается захватывающий вид на Кавказский хребет и величественную гору Эльбрус.
Также посетите древний храм Х века, а в конце насыщенного дня отведаете вкусные блюда местной кухни.
Подниметесь на самый высокогорный в России перевал Гумбаши, высота которого составляет около 2200 метров над уровнем моря. Отсюда открывается захватывающий вид на Кавказский хребет и величественную гору Эльбрус.
Также посетите древний храм Х века, а в конце насыщенного дня отведаете вкусные блюда местной кухни.
Описание экскурсииМы с Вами проведем целый день любуясь красотами Карачаево-Черкессии. Поднимемся на самый высокогорный в России перевал Гумбаши через который проложена автомобильная дорога, высота около 2200м над уровнем моря, полюбуемся на Кавказский хребет и гору Эльбрус, посетим древний храм Х века, отведаем блюда местной кухни. Живописнейшие виды Домбая завораживают своей красотой и заснеженными вершинами. Вы получите массу положительных эмоций и красивых фотографий в свой архив 😉 Важная информация: Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах. Рекомендуем взять солнцезащитные очки, воду, дождевик и наличные деньги.
Смотрите свободные даты.
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гум-Баши
- Шоанинский храм
- Озеро Кара-Кёль
- Тебердинский заповедник
- Река Уллу-Муруджу
- Посёлок Домбай
Что включено
- Транспорт
Что не входит в цену
- Канатная дорога в посёлке Домбай
- Личные расходы
Место начала и завершения?
В любом удобном для Вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах
- Рекомендуем взять солнцезащитные очки, воду, дождевик и наличные деньги
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Олег провез нас по шикарному маршруту! Мы выехали утром, застали удачную солнечную погоду и через ~40 минут уже встали на первую небольшую остановку на смотровой площадке. Весь маршрут занял световой
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В
Олег замечательный гид и отличный человек. Если бы можно было поставить 10 звезд, точно бы поставили! Самое незабываемое приключение на Кавказе. Теплый и душевный прием, в какой-то момент и совсем
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Н
Экскурсия в Домбай 3 сентября 2024 год. Всё прошло великолепно! Путешествовали 4 человека, в т. ч. пожилые родители. Экскурсию проводил Олег на комфортабельном внедорожнике. Особую благодарность выразило старшее поколение за
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А
Побывали на экскурсии "Из Кисловодска в Домбай, величие гор". Экскурсия полностью оправдывает свое название - горы, действительно, были показаны во всей красе! Экскурсоводом и водителем был Алим - профи вождения и интересный собеседник. Оргагтзауионно всё прошло безупречно, программа выполнена. В завершении поездки полюбовалтсь закатом на фоне Эльбруса со скалы Гум-Баши. Однозначно рекомендую Организатора Олега и водителя Алима!
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Н
Благодарю Олега за сказочное мини-путешествие в Домбай. Живописный маршрут с остановками в уютных красивых локациях с вкусным чаем и медом! Олег профессионал с глубоким знанием истории данных мест, вся дорогами сопровождалась интересными и увлекательными рассказами. Отдельное спасибо за рекомендации по поводу обеда, тк на вид кафе было неприглядное, но еда выше всех похвал. Экскурсия на 10 из 10.
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Е
Великолепная экскурсия, насыщенная, Олег хороший рассказчик - много интересного узнали о КЧР в формате беседы, делали много остановок помимо основных локаций маршрута - родники, нарзан, попили горный чай с местными лепешками, вкусно пообедали в форелевом хозяйстве - вокруг были очень гостеприимные люди) Рекомендую)"
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