читать дальше уменьшить

день, все это без спешки, но в хорошем бодром темпе. Олег очень много и интересно рассказывал о местах и традициях, отвечал на все вопросы (такое мы, конечно, сильно любим!). Мы проехали до Домбая с несколькими остановками, там… да просто волшебно, что тут еще сказать. Если любите коротко и по фактам, рассказываю: • у Олега отличная речь и знание материала • маршрут составлен грамотно со всеми остановками • вовремя пили чай и перекусывали, никто не был голоден • комфортный внедорожник для тура • все понравилось и рекомендуем всей семьей!"