Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

Лучшие месяцы для экскурсии - с июня по сентябрь и с декабря по февраль. Летом можно насладиться зелеными пейзажами и озерами, а зимой - катанием на лыжах и снегоходах.

Во время экскурсии в Домбай из Ессентуков вы увидите величественные горные вершины и уникальные природные явления.Поднимитесь на канатной дороге, чтобы взглянуть на мир с высоты птичьего полета, и вдохните свежий

горный воздух. Откройте для себя историю древнего Сентинского храма, который гармонично вписывается в окружающий ландшафт. В Тебердинском заповеднике вы познакомитесь с местной фауной, а истории о народах Карачаево-Черкесии, их традициях и культуре сделают ваше путешествие поистине незабываемым. Экскурсия доступна круглый год, а дополнительные расходы минимальны и включают в себя посещение заповедника и канатной дороги, а также экологический взнос в летний период

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мастерство природы и человека

Вы проедете по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки видом на Эльбрус. Если захотите, здесь же мы перекусим местными хычинами и айраном, запивая чаем на травах. Спустившись в долину, направимся к «Сырным скалам»: вы оцените работу природы-архитектора и сделаете необычные снимки. А после увидите творение человека: древний Сентинский храм.

Как жили и живут в Карачаево-Черкесии

После наш маршрут лежит через Гоначхирское ущелье, а в летнее время мы заедем к Туман-лыкёль, одному из самых красивых озер Домбая. В пути я познакомлю вас с бытом местных народов.

Зоопарк в заповеднике и вершины Домабая

Затем вы посетите Тебердинский заповедник, где сможете увидеть почти всех представителей фауны нашего региона и понаблюдать за их повадками. И эффектный финал — подъём на канатной дороге на поляну Домбай, потрясающие виды, а в зимнее время — катание на лыжах или снегоходе для желающих.

Организационные детали

Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации

это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации Поездка проходит круглый год

Дополнительные расходы