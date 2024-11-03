Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

Поднимитесь на канатной дороге, чтобы взглянуть на мир с высоты птичьего полета, и вдохните свежий
7 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды на Эльбрус
- 🌲 Прогулка по Тебердинскому заповеднику
- 🏰 Посещение древнего Сентинского храма
- 🚠 Подъем на канатной дороге
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
- 🦌 Наблюдение за фауной региона
- 🥘 Дегустация местной кухни
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Перевал Гумбаши
- Эльбрус
- Сырные скалы
- Сентинский храм
- Гоначхирское ущелье
- Озеро Туман-лыкёль
- Тебердинский заповедник
- Поляна Домбай
Описание экскурсии
Мастерство природы и человека
Вы проедете по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки видом на Эльбрус. Если захотите, здесь же мы перекусим местными хычинами и айраном, запивая чаем на травах. Спустившись в долину, направимся к «Сырным скалам»: вы оцените работу природы-архитектора и сделаете необычные снимки. А после увидите творение человека: древний Сентинский храм.
Как жили и живут в Карачаево-Черкесии
После наш маршрут лежит через Гоначхирское ущелье, а в летнее время мы заедем к Туман-лыкёль, одному из самых красивых озер Домбая. В пути я познакомлю вас с бытом местных народов.
Зоопарк в заповеднике и вершины Домабая
Затем вы посетите Тебердинский заповедник, где сможете увидеть почти всех представителей фауны нашего региона и понаблюдать за их повадками. И эффектный финал — подъём на канатной дороге на поляну Домбай, потрясающие виды, а в зимнее время — катание на лыжах или снегоходе для желающих.
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
- Поездка проходит круглый год
Дополнительные расходы
- Посещение Тебердинского заповедника — 200 ₽ с чел.
- Канатная дорога — от 900 до 2000 ₽/стандартный билет и от 700 до 1700 ₽/льготный билет (зависит от выбранного тарифа)
- Экологический взнос за проезд к озеру — 200 ₽ (в летнее время)
- Питание в кафе (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|4500 ₽
|5 и более человек
|27 000 ₽
Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Сергей - человек, который искренне любит свой край и хочет показать гостям все самое лучшее с максимальным комфортом.
Мы обязательно вернемся и точно знаем с кем
Очень много узнали о Кавказе: историю тысячелетий
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