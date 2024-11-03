Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

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Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Ессентуков)

Поднимитесь на канатке к облакам в Домбае, вдохните свежесть гор и узнайте тайны древних храмов и ущелий
Во время экскурсии в Домбай из Ессентуков вы увидите величественные горные вершины и уникальные природные явления.

Поднимитесь на канатной дороге, чтобы взглянуть на мир с высоты птичьего полета, и вдохните свежий
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горный воздух.

Откройте для себя историю древнего Сентинского храма, который гармонично вписывается в окружающий ландшафт.

В Тебердинском заповеднике вы познакомитесь с местной фауной, а истории о народах Карачаево-Черкесии, их традициях и культуре сделают ваше путешествие поистине незабываемым.

Экскурсия доступна круглый год, а дополнительные расходы минимальны и включают в себя посещение заповедника и канатной дороги, а также экологический взнос в летний период

4.7
16 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные виды на Эльбрус
  • 🌲 Прогулка по Тебердинскому заповеднику
  • 🏰 Посещение древнего Сентинского храма
  • 🚠 Подъем на канатной дороге
  • 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
  • 🦌 Наблюдение за фауной региона
  • 🥘 Дегустация местной кухни

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с июня по сентябрь и с декабря по февраль. Летом можно насладиться зелеными пейзажами и озерами, а зимой - катанием на лыжах и снегоходах.
Сейчас август — это идеальное время.
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Ессентуков)
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Ессентуков)
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Ессентуков)

Что можно увидеть

  • Перевал Гумбаши
  • Эльбрус
  • Сырные скалы
  • Сентинский храм
  • Гоначхирское ущелье
  • Озеро Туман-лыкёль
  • Тебердинский заповедник
  • Поляна Домбай

Описание экскурсии

Мастерство природы и человека

Вы проедете по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки видом на Эльбрус. Если захотите, здесь же мы перекусим местными хычинами и айраном, запивая чаем на травах. Спустившись в долину, направимся к «Сырным скалам»: вы оцените работу природы-архитектора и сделаете необычные снимки. А после увидите творение человека: древний Сентинский храм.

Как жили и живут в Карачаево-Черкесии

После наш маршрут лежит через Гоначхирское ущелье, а в летнее время мы заедем к Туман-лыкёль, одному из самых красивых озер Домбая. В пути я познакомлю вас с бытом местных народов.

Зоопарк в заповеднике и вершины Домабая

Затем вы посетите Тебердинский заповедник, где сможете увидеть почти всех представителей фауны нашего региона и понаблюдать за их повадками. И эффектный финал — подъём на канатной дороге на поляну Домбай, потрясающие виды, а в зимнее время — катание на лыжах или снегоходе для желающих.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
  • Поездка проходит круглый год

Дополнительные расходы

  • Посещение Тебердинского заповедника — 200 ₽ с чел.
  • Канатная дорога — от 900 до 2000 ₽/стандартный билет и от 700 до 1700 ₽/льготный билет (зависит от выбранного тарифа)
  • Экологический взнос за проезд к озеру — 200 ₽ (в летнее время)
  • Питание в кафе (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный4500 ₽
5 и более человек27 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3079 туристов
Рад приветствовать тебя, путник, на гостеприимной Кавказской земле! В нашей команде собраны лучшие гиды региона, цель которых — влюблять в горы. Мы не читаем заученные тексты, а показываем Кавказ так,
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как показали бы его друзьям и близким. Наши гиды-водители обладают большим опытом внедорожного вождения и отлично знают местные традиции. В путешествиях с нами вы покорите бездорожье, подышите чистейшим воздухом, ощутите вкус родниковой воды, увидите фантастические панорамы гор, альпийские луга и водопады. Познакомитесь с кавказским гостеприимством и настоящей кухней региона. Мы предлагаем разные форматы: от спокойных семейных поездок по главным достопримечательностям до выездов с кэйтерингом в горах и кухней от классных поваров. Если вы устали от городской суеты и готовы к приключениям с комфортом — Кавказ ждёт вас!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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14
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Ирина
Вчера были на индивидуальном туре Домбай! Впечатления позитивные, очень красивые виды, гид Аракел отлично знает местные легенды, историю, показывает и рассказывает про места, которые не входят в обычные экскурсии. Особенно
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понравилась поездка по красочной горной дороге и остановка в конце программы на смотровой площадке с кучей звезд на вечернем небе. Сам Домбай прекрасен! Мы поднялись на все 3 уровня. Но там очень холодно, мы купили и шапки, и варежки и носки) так что рекомендую заранее взять теплые вещи! 12 часов экскурсии пролетели очень быстро, у нас куча красивых фотографий и впечатлений, спасибо Аракелу и команде!

Вчера были на индивидуальном туре Домбай! Впечатления позитивные, очень красивые виды, гид Аракел отлично знает местные
Вчера были на индивидуальном туре Домбай! Впечатления позитивные, очень красивые виды, гид Аракел отлично знает местные
Вчера были на индивидуальном туре Домбай! Впечатления позитивные, очень красивые виды, гид Аракел отлично знает местные
Вчера были на индивидуальном туре Домбай! Впечатления позитивные, очень красивые виды, гид Аракел отлично знает местные
Вчера были на индивидуальном туре Домбай! Впечатления позитивные, очень красивые виды, гид Аракел отлично знает местные
Вчера были на индивидуальном туре Домбай! Впечатления позитивные, очень красивые виды, гид Аракел отлично знает местные
Вчера были на индивидуальном туре Домбай! Впечатления позитивные, очень красивые виды, гид Аракел отлично знает местные
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А
Огромное Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию!
Сергей - человек, который искренне любит свой край и хочет показать гостям все самое лучшее с максимальным комфортом.
Мы обязательно вернемся и точно знаем с кем
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продолжим узнавать этот чудесный мир Кавказских гор Надо сказать, что Сергей, он же Серый, он же Сега, очень чувствителен к обратной связи от гостей. Реагирует моментально на запросы, подстраивается. Не хотите легенды, будем анекдоты рассказывать, про жизнь обычную, коммуналку и зарплаты, обычаи местные, свадьбы, правила ведения стола. Это создает полноценную картинку жизни в КМВ.
Сергей показал массу заповедных, даже «тайных» мест. Даже если вам не повезло в каком-то пункте (дождь, ветер, не работает каната, перекрыт проезд и т. д. Это горы), он сможет наполнить программу массой «фишек», заполнит образовавшееся время другими аттракциями. Если что-то предлагает, соглашайтесь, ищите, поднимайтесь по ступеням. Он посоветует, как правильно одеться, где поесть и что попить.
Еще! Отлично фотографирует, ловит удачные ракурсы и правильно строит композицию на фото.
Талантливый гид, влюбленный в свое дело, - это находка!
Уезжаем довольные с запасом нарзана и медовухи в дорогу))

Огромное Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию!
Огромное Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию!
Огромное Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию!
Огромное Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию!
Огромное Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию!
Огромное Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию!
Огромное Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию!
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Наталья
Были на экскурсии 23 июня, потрясающая красота, гид великолепная Юлия просто молодец) очень комфортное вождение, потрясающий маршрут и великолепные кафе для завтрака и обеда! На обратном пути мы даже успели совершить конную прогулку! Индивидуальный подход. Очень рекомендуем! Команде огромное спасибо, вернемся еще)
Были на экскурсии 23 июня, потрясающая красота, гид великолепная Юлия просто молодец) очень комфортное вождение, потрясающий
Были на экскурсии 23 июня, потрясающая красота, гид великолепная Юлия просто молодец) очень комфортное вождение, потрясающий
Были на экскурсии 23 июня, потрясающая красота, гид великолепная Юлия просто молодец) очень комфортное вождение, потрясающий
Были на экскурсии 23 июня, потрясающая красота, гид великолепная Юлия просто молодец) очень комфортное вождение, потрясающий
Были на экскурсии 23 июня, потрясающая красота, гид великолепная Юлия просто молодец) очень комфортное вождение, потрясающий
Были на экскурсии 23 июня, потрясающая красота, гид великолепная Юлия просто молодец) очень комфортное вождение, потрясающий
Были на экскурсии 23 июня, потрясающая красота, гид великолепная Юлия просто молодец) очень комфортное вождение, потрясающий
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С
Очень понравилось путешествие с гидом Русланом 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 Комфортный автомобиль. отличное вождение. Очень приятное и весёлое общение, (все началось с парашюта 😄) внимательный к каждому.
Очень много узнали о Кавказе: историю тысячелетий
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всего края с интересными подробностями.
Побывали в завораживающих местах с подробными инструкциями куда идти куда не стоит с сопровождением.
Обедали в местах которых еду не когда не забудешь ВКУСНОТИЩЕ 😊, порции такие,что салатом можно наесться.
Конечно не удалось побывать во всех местах за эти 3 дня,по этому КАВКАЗ ЖДИ НАС ЕЩЁ 😊 И конечно же Только с гидом РУСЛАНОМ 😊 Можно было бы поставить 1000 поставила бы 1000!!!

Очень понравилось путешествие с гидом Русланом 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 Комфортный автомобиль. отличное вождение. Очень приятное и весёлое общение,
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Елена
Поездка очень понравилась! Домбай обязателен к посещению - красота необыкновенная! Сергей очень интересный собеседник, обладает огромным количеством знаний о Кавказе. Аккуратный водитель, по пути останавливается в потрясающих местах. Экскурсия долгая, но совсем не устали, потому что Сергей задавал бодрое настроение.
Если вы открыты к общению, то удовольствие от поездки и обогащение новыми впечатлениями и знаниями вам гарантированы!
Поездка очень понравилась! Домбай обязателен к посещению - красота необыкновенная! Сергей очень интересный собеседник, обладает огромным
Поездка очень понравилась! Домбай обязателен к посещению - красота необыкновенная! Сергей очень интересный собеседник, обладает огромным
Поездка очень понравилась! Домбай обязателен к посещению - красота необыкновенная! Сергей очень интересный собеседник, обладает огромным
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Ирина
Прекрасная поездка! Дети были в восторге, красивые виды, приятное сопровождение, сумасшедшие виды! Рекомендуем!!!
Прекрасная поездка! Дети были в восторге, красивые виды, приятное сопровождение, сумасшедшие виды! Рекомендуем!!!
Прекрасная поездка! Дети были в восторге, красивые виды, приятное сопровождение, сумасшедшие виды! Рекомендуем!!!
Прекрасная поездка! Дети были в восторге, красивые виды, приятное сопровождение, сумасшедшие виды! Рекомендуем!!!
Прекрасная поездка! Дети были в восторге, красивые виды, приятное сопровождение, сумасшедшие виды! Рекомендуем!!!
Прекрасная поездка! Дети были в восторге, красивые виды, приятное сопровождение, сумасшедшие виды! Рекомендуем!!!
Прекрасная поездка! Дети были в восторге, красивые виды, приятное сопровождение, сумасшедшие виды! Рекомендуем!!!
Прекрасная поездка! Дети были в восторге, красивые виды, приятное сопровождение, сумасшедшие виды! Рекомендуем!!!
Прекрасная поездка! Дети были в восторге, красивые виды, приятное сопровождение, сумасшедшие виды! Рекомендуем!!!+2
Прекрасная поездка! Дети были в восторге, красивые виды, приятное сопровождение, сумасшедшие виды! Рекомендуем!!!
Прекрасная поездка! Дети были в восторге, красивые виды, приятное сопровождение, сумасшедшие виды! Рекомендуем!!!
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