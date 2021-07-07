Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

Что вас ожидает

Мастерство природы и человека

Вы проедете по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки видом на Эльбрус. Если захотите, здесь же мы перекусим местными хычинами и айраном, запивая чаем на травах. Спустившись в долину, направимся к «Сырным скалам»: вы оцените работу природы-архитектора и сделаете необычные снимки. А после увидите творение человека: древний Сентинский храм — я объясню, почему именно здесь его построили в 10-м веке.

Как жили и живут в Карачаево-Черкесии

После наш маршрут лежит через Гоначхирское ущелье, а в летнее время мы заедем к Туман-лыкёль, одному из самых красивых озер Домбая. В пути я познакомлю вас с историей местных народов, расскажу, через что им пришлось пройти во время депортации в 1943 году и как им удалось сохранить свою культуру.

Зоопарк в заповеднике и вершины Домабая

Затем вы посетите Тебердинский заповедник, где сможете увидеть почти всех представителей фауны нашего региона и понаблюдать за их повадками. И эффектный финал — подъем на канатной дороге на поляну Домбай, потрясающие виды, а в зимнее время — катание на лыжах или снегоходе для желающих.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi Montero Sport либо на другом подготовленном авто

Экскурсию провожу я либо другой гид из моей команды

Экскурсия проходит круглый год

Дополнительные расходы