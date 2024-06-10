Предлагаю вам уникальное приключение — путешествие в Джилы-су, по одной из самых красивых дорог в Европе! Мы посетим целых три водопада, впечатляющий северный склон эльбруса, а также скалы, похожие на
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Сегодня мы отправимся в одно из самых красивых мест Кабардино-Балкарии в урочище Джилы Су Урочищем называют местность, которая резко отличается от окружающего ландшафта. Джилы-Су с кабардино-балкарского языка переводится как «теплая вода», оно говорит, что из-под земли бьют горячие источники целебной воды. Само урочище находится на северном склоне Эльбруса, именно от туда проходит самый популярный маршрут для восхождения на Эльбрус. Дорога в урочище занимает порядка 80 км. Время пролетит быстро, так как дорога туда признана одной из самых красивых в России. По пути мы пересечем три субъекта Российской Федерации – Ставропольский край, Карачаево-Черкесская республика, Кабардино-Балкарская республика. Нам повезло, в 2015 к урочищу проложили асфальт, раньше приходилось добирать по грунтовой дороге. Вокруг источников из камней сооружены небольшие ванны. Вода обновляется довольно быстро, что позволяет купаться всем желающим. За сутки только из одного источника изливается более миллиона литров тёплого целебного нарзана температурой +25 °C. Из-за большой минерализации воды стены каменных ванн покрыты ярким охристым налётом. В Джилы-Су люди едут не только попить лечебной водички и принять нарзанные ванны. В урочище имеются отличные условия для трекинга, альпинизма, маунтинбайка и дельтапланеризма. Впечатляют водопады Султан, Каракая-су, Кызыл Су и Эмир. Хитом урочища считается водопад Султан высотой 40 м. Один из крупнейших в республике водопадов расположен на реке Кызыл-Кол, немного выше термальных источников. Если подняться по тропе выше водопада, можно полюбоваться отличной панорамой двугорбого Эльбруса. Здесь находится необычное сооружение из камня, напоминающее древнюю обсерваторию. Ещё выше по течению Кызыл-Кол находится Серебряный источник. Серебряный источник необычен тем, что вода в нём изливается только в определённый период — с середины июля до середины сентября. Всё остальное время он стоит сухим. Среди необычных природных достопримечательностей в окрестностях ущелья Джилы-Су стоит отметить гору Сирх (3555 м). На восточном склоне этого спящего вулкана были найдены древние капища и наскальные рисунки первобытных людей, возраст которых превышает 3000 лет. Интересен пик Калицкого (3581 м), который высится посреди замёрзшего озера Джикаульгенкёз. Его назвали в честь геолога, который работал в этих местах в 30-е годы прошлого века. Одинокая острая скала выглядит совершенно инородным телом. Важная информация: Мы едем в горы, надевайте удобную обувь и одежду по погоде. Обязательно возьмите документы удостоверяющие личность.
Ежедневно в 07:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер от вашего места проживания и обратно до вашего места проживания
Что не входит в цену
- Проход в парк Долина Нарзанов - 150 руб. с человека
- Экосбор - 100 руб. с человека
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Место вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Спасибо что выбрали нас
- Не менее чем за сутки гид свяжется с вами обсудить детали поездки
- Мы едем в горы, надевайте удобную обувь и одежду по погоде
- Обязательно возьмите документы удостоверяющие личность
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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