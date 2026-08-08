Эта поездка будет красивой. Весь Кавказ красивый, скажете вы. И будете правы. Но Джилы-Су и дорога к нему особенно живописны. Горный серпантин, альпийские луга, смотровые площадки с видом на Эльбрус — и это мы ещё не доехали до самого урочища! А там — минеральные источники, мощные водопады, ковры жёлтых лютиков, пасущиеся коровы… А если успеем, заедем ещё и в Долину нарзанов.

Описание экскурсии

Место назначения — Джилы-Су

«Тёплая вода» — так переводится название урочища. Всё благодаря тёплым минеральным источникам, водой которых можно вылечить множество заболеваний. Этот природный курорт, практически не тронутый цивилизацией, находится на высоте 2380 м у подножия северного склона Эльбруса. Помимо 14 источников, здесь есть несколько водопадов (мы побываем на трёх: Каракая-Су, Эмир и Султан) и гигантские «скульптуры» причудливой формы из застывшей вулканической лавы.

А по дороге…

… мы сделаем остановки в видовых местах, например, на плато Шаджатмаз — в ясную погоду вам откроется Эльбрус. Ещё заглянем в ущелье реки Харбаз со скалами-«аватарами» — место, словно из фильма или с другой планеты! Посетим Бандитские скалы в урочище Джилы-Су — расскажем почему они так называются, также, если не будем сильно задерживаться, по желанию всей группы на обратном пути посетим Долину нарзанов, где множество источников пробиваются из земных недр.

Организационные детали

Программа подойдёт для людей с любой физической подготовкой

Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном внедорожнике. Вас заберут из удобного вам места в Ессентуках и по окончании отвезут обратно.

Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию)

Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +- 30 мин

В ходе поездки все участники, кроме людей пенсионного возраста или имеющих проблемы со здоровьем, а также инвалидов, меняются местами по локациям

По согласованию со всей группой возможно посещение Поляны Эммануэля (оплачивается отдельно)

Дополнительные расходы