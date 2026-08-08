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Из Ессентуков - к Джилы-Су: водопады, суслики и панорамы Эльбруса

Насладиться пейзажами гор и водопадов - в мини-группе
Эта поездка будет красивой. Весь Кавказ красивый, скажете вы. И будете правы. Но Джилы-Су и дорога к нему особенно живописны.

Горный серпантин, альпийские луга, смотровые площадки с видом на Эльбрус — и это мы ещё не доехали до самого урочища! А там — минеральные источники, мощные водопады, ковры жёлтых лютиков, пасущиеся коровы… А если успеем, заедем ещё и в Долину нарзанов.
4.7
59 отзывов
Из Ессентуков - к Джилы-Су: водопады, суслики и панорамы Эльбруса
Из Ессентуков - к Джилы-Су: водопады, суслики и панорамы Эльбруса
Из Ессентуков - к Джилы-Су: водопады, суслики и панорамы Эльбруса

Описание экскурсии

Место назначения — Джилы-Су

«Тёплая вода» — так переводится название урочища. Всё благодаря тёплым минеральным источникам, водой которых можно вылечить множество заболеваний. Этот природный курорт, практически не тронутый цивилизацией, находится на высоте 2380 м у подножия северного склона Эльбруса. Помимо 14 источников, здесь есть несколько водопадов (мы побываем на трёх: Каракая-Су, Эмир и Султан) и гигантские «скульптуры» причудливой формы из застывшей вулканической лавы.

А по дороге…

… мы сделаем остановки в видовых местах, например, на плато Шаджатмаз — в ясную погоду вам откроется Эльбрус. Ещё заглянем в ущелье реки Харбаз со скалами-«аватарами» — место, словно из фильма или с другой планеты! Посетим Бандитские скалы в урочище Джилы-Су — расскажем почему они так называются, также, если не будем сильно задерживаться, по желанию всей группы на обратном пути посетим Долину нарзанов, где множество источников пробиваются из земных недр.

Организационные детали

  • Программа подойдёт для людей с любой физической подготовкой
  • Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном внедорожнике. Вас заберут из удобного вам места в Ессентуках и по окончании отвезут обратно.
  • Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию)
  • Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +- 30 мин
  • В ходе поездки все участники, кроме людей пенсионного возраста или имеющих проблемы со здоровьем, а также инвалидов, меняются местами по локациям
  • По согласованию со всей группой возможно посещение Поляны Эммануэля (оплачивается отдельно)

Дополнительные расходы

  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 500 ₽ за чел.). Также рекомендуем взять воду с собой
  • Экосбор в Джилы-Су — 200₽ за чел.
  • Экосбор в Долине нарзанов — 500 ₽ за чел.
  • Входной билет на смотровую скал Аватаров — 150 ₽ за чел.
  • Входной билет в национальный парк — 200 ₽
  • Экосбор на водопадах — 200 ₽ за чел.

ежедневно в 06:30 и 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30 и 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7487 туристов
Уже несколько лет наша команда знакомит путешественников с красотой Кавказа, его историей, природой и традициями. Для нас экскурсии — это не просто поездки по известным местам, а возможность показать настоящий Кавказ таким, каким его знают местные жители. Мы любим свою работу и стараемся, чтобы каждая поездка проходила в комфортной, дружеской атмосфере, оставляла яркие впечатления и желание вернуться снова.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 59 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
4
2
3
2
1
1
1
Татьяна
Поездка шикарная — очень красивая дорога, невероятные виды на Эльбрус. Поели вкусный шашлык из баранины и самые лучшие хычины🙏🏻 Спасибо организатору и гиду Георгию🏔️
Поездка шикарная — очень красивая дорога, невероятные виды на Эльбрус. Поели вкусный шашлык из баранины и
Поездка шикарная — очень красивая дорога, невероятные виды на Эльбрус. Поели вкусный шашлык из баранины и
Поездка шикарная — очень красивая дорога, невероятные виды на Эльбрус. Поели вкусный шашлык из баранины и
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Antonina
Всей семьёй остались в восторге! Потрясающая экскурсия, живописная дорога, профессиональный гид и о по совместительству водитель. Было очень комфортно, душевно, интересно и захватывающе!
Всей семьёй остались в восторге! Потрясающая экскурсия, живописная дорога, профессиональный гид и о по совместительству водитель.
Всей семьёй остались в восторге! Потрясающая экскурсия, живописная дорога, профессиональный гид и о по совместительству водитель.
Всей семьёй остались в восторге! Потрясающая экскурсия, живописная дорога, профессиональный гид и о по совместительству водитель.
Всей семьёй остались в восторге! Потрясающая экскурсия, живописная дорога, профессиональный гид и о по совместительству водитель.
Всей семьёй остались в восторге! Потрясающая экскурсия, живописная дорога, профессиональный гид и о по совместительству водитель.
Всей семьёй остались в восторге! Потрясающая экскурсия, живописная дорога, профессиональный гид и о по совместительству водитель.
Всей семьёй остались в восторге! Потрясающая экскурсия, живописная дорога, профессиональный гид и о по совместительству водитель.
Всей семьёй остались в восторге! Потрясающая экскурсия, живописная дорога, профессиональный гид и о по совместительству водитель.+4
Всей семьёй остались в восторге! Потрясающая экскурсия, живописная дорога, профессиональный гид и о по совместительству водитель.
Всей семьёй остались в восторге! Потрясающая экскурсия, живописная дорога, профессиональный гид и о по совместительству водитель.
Всей семьёй остались в восторге! Потрясающая экскурсия, живописная дорога, профессиональный гид и о по совместительству водитель.
Всей семьёй остались в восторге! Потрясающая экскурсия, живописная дорога, профессиональный гид и о по совместительству водитель.
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Ю
Очень понравилась экскурсия! забрали прямо от дома,гид Георгий был готов ответить на любые вопросы нашей команды отдыхающий,где-то шутил,разбавлял более серьезный материал. Все рассказы без воды,все четко и понятно) природные достопримечательности
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потрясающие! На серпантинах было физически нехорошо,но это чувствительным людям нужно учитывать. Однозначно рекомендуем!!! Вшестером было тесновато в машине,но в процессе мы поняли,что мало какая машина пройдет по тем дорогам,поэтому отнеслись проще.

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Середина
Огромная благодарность организаторам экскурсии и искрянняя благодарность гиду Георгию за полученные положительные эмоции от поездки!
Хочу выразить огромную признательность Георгию, который стал настоящим проводником в мир истории, культуры и природы края!
За
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эту поездку я увидела столько удивительных мест, узнала невероятные факты и окунулась в атмосферу Кавказского гостеприимства. Гергий оказался прекрасным рассказчиком, умеющим подать даже самую сложную тему живо и увлекательно. Отдельно хочется отметить доброжелательность и внимательность, проявленную нашим сопровождающим. Он был готов ответить на любой вопрос, терпеливо объяснить детали маршрута и учесть пожелания каждого участника группы. Именно благодаря такому подходу поездка стала незабываемым приключением, оставив после себя лишь приятные впечатления и желание возвращаться снова и снова.
Спасибо вам большое за ваш труд и вдохновение, подаренные в этой поездке! Вы сделали мой отдых ярким, насыщенным и познавательным событием, которое надолго останется в моей памяти!

Огромная благодарность организаторам экскурсии и искрянняя благодарность гиду Георгию за полученные положительные эмоции от поездки!
Огромная благодарность организаторам экскурсии и искрянняя благодарность гиду Георгию за полученные положительные эмоции от поездки!
Огромная благодарность организаторам экскурсии и искрянняя благодарность гиду Георгию за полученные положительные эмоции от поездки!
Огромная благодарность организаторам экскурсии и искрянняя благодарность гиду Георгию за полученные положительные эмоции от поездки!
Огромная благодарность организаторам экскурсии и искрянняя благодарность гиду Георгию за полученные положительные эмоции от поездки!
Огромная благодарность организаторам экскурсии и искрянняя благодарность гиду Георгию за полученные положительные эмоции от поездки!
Огромная благодарность организаторам экскурсии и искрянняя благодарность гиду Георгию за полученные положительные эмоции от поездки!
Огромная благодарность организаторам экскурсии и искрянняя благодарность гиду Георгию за полученные положительные эмоции от поездки!+2
Огромная благодарность организаторам экскурсии и искрянняя благодарность гиду Георгию за полученные положительные эмоции от поездки!
Огромная благодарность организаторам экскурсии и искрянняя благодарность гиду Георгию за полученные положительные эмоции от поездки!
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M
Очень понравилась поездка, особенно водитель гид Камиль. Забрал и доставил от места проживания. Аккуратно вождение, в дороге не скучно рассказывал о крае. Показывал интересные места, Делал фото, проходил впереди, всем помогал чтобы аккуратнее передвигались потому что снег. Напоил горячим чаем. Рекомендую к поездке хороший как водитель и гид.
Очень понравилась поездка, особенно водитель гид Камиль. Забрал и доставил от места проживания. Аккуратно вождение, в
Очень понравилась поездка, особенно водитель гид Камиль. Забрал и доставил от места проживания. Аккуратно вождение, в
Очень понравилась поездка, особенно водитель гид Камиль. Забрал и доставил от места проживания. Аккуратно вождение, в
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Елена
Для нас экскурсию провел гид Георгий. Очень понравился маршрут, организация и знания Георгия о местах. Было интересно, познавательно, красиво и вкусно. Дополнительно нам предложили заехать на плато Эммануэля, не пожалели,
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виды прекрасные, однозначно стоит заезжать. Также отмечу, что нас предупредили об опасности кормления сусликов, что обезопасило от нежелательных последствий в виде бешенства от диких животных.
До экскурсии с нами связалась менеджер Анастасия и предложила переност экскурсии из-за погоды. Это позволило нам насладиться путешествием и невероятными видами.

Для нас экскурсию провел гид Георгий. Очень понравился маршрут, организация и знания Георгия о местах. Было
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