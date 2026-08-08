Из Ессентуков - к Джилы-Су: водопады, суслики и панорамы Эльбруса
Насладиться пейзажами гор и водопадов - в мини-группе
Эта поездка будет красивой. Весь Кавказ красивый, скажете вы. И будете правы. Но Джилы-Су и дорога к нему особенно живописны.
Горный серпантин, альпийские луга, смотровые площадки с видом на Эльбрус — и это мы ещё не доехали до самого урочища! А там — минеральные источники, мощные водопады, ковры жёлтых лютиков, пасущиеся коровы… А если успеем, заедем ещё и в Долину нарзанов.
«Тёплая вода» — так переводится название урочища. Всё благодаря тёплым минеральным источникам, водой которых можно вылечить множество заболеваний. Этот природный курорт, практически не тронутый цивилизацией, находится на высоте 2380 м у подножия северного склона Эльбруса. Помимо 14 источников, здесь есть несколько водопадов (мы побываем на трёх: Каракая-Су, Эмир и Султан) и гигантские «скульптуры» причудливой формы из застывшей вулканической лавы.
А по дороге…
… мы сделаем остановки в видовых местах, например, на плато Шаджатмаз — в ясную погоду вам откроется Эльбрус. Ещё заглянем в ущелье реки Харбаз со скалами-«аватарами» — место, словно из фильма или с другой планеты! Посетим Бандитские скалы в урочище Джилы-Су — расскажем почему они так называются, также, если не будем сильно задерживаться, по желанию всей группы на обратном пути посетим Долину нарзанов, где множество источников пробиваются из земных недр.
Организационные детали
Программа подойдёт для людей с любой физической подготовкой
Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном внедорожнике. Вас заберут из удобного вам места в Ессентуках и по окончании отвезут обратно.
Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию)
Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +- 30 мин
В ходе поездки все участники, кроме людей пенсионного возраста или имеющих проблемы со здоровьем, а также инвалидов, меняются местами по локациям
По согласованию со всей группой возможно посещение Поляны Эммануэля (оплачивается отдельно)
Дополнительные расходы
Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 500 ₽ за чел.). Также рекомендуем взять воду с собой
Экосбор в Джилы-Су — 200₽ за чел.
Экосбор в Долине нарзанов — 500 ₽ за чел.
Входной билет на смотровую скал Аватаров — 150 ₽ за чел.
Входной билет в национальный парк — 200 ₽
Экосбор на водопадах — 200 ₽ за чел.
ежедневно в 06:30 и 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
4300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30 и 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7487 туристов
Уже несколько лет наша команда знакомит путешественников с красотой Кавказа, его историей, природой и традициями.
Для нас экскурсии — это не просто поездки по известным местам, а возможность показать настоящий Кавказ таким, каким его знают местные жители.
Мы любим свою работу и стараемся, чтобы каждая поездка проходила в комфортной, дружеской атмосфере, оставляла яркие впечатления и желание вернуться снова.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 59 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
Поездка шикарная — очень красивая дорога, невероятные виды на Эльбрус. Поели вкусный шашлык из баранины и самые лучшие хычины🙏🏻 Спасибо организатору и гиду Георгию🏔️
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Antonina
Всей семьёй остались в восторге! Потрясающая экскурсия, живописная дорога, профессиональный гид и о по совместительству водитель. Было очень комфортно, душевно, интересно и захватывающе!
+4
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Ю
Юлия
Очень понравилась экскурсия! забрали прямо от дома,гид Георгий был готов ответить на любые вопросы нашей команды отдыхающий,где-то шутил,разбавлял более серьезный материал. Все рассказы без воды,все четко и понятно) природные достопримечательности читать дальшеуменьшить
потрясающие! На серпантинах было физически нехорошо,но это чувствительным людям нужно учитывать. Однозначно рекомендуем!!! Вшестером было тесновато в машине,но в процессе мы поняли,что мало какая машина пройдет по тем дорогам,поэтому отнеслись проще.
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Середина
Огромная благодарность организаторам экскурсии и искрянняя благодарность гиду Георгию за полученные положительные эмоции от поездки! Хочу выразить огромную признательность Георгию, который стал настоящим проводником в мир истории, культуры и природы края! За читать дальшеуменьшить
эту поездку я увидела столько удивительных мест, узнала невероятные факты и окунулась в атмосферу Кавказского гостеприимства. Гергий оказался прекрасным рассказчиком, умеющим подать даже самую сложную тему живо и увлекательно. Отдельно хочется отметить доброжелательность и внимательность, проявленную нашим сопровождающим. Он был готов ответить на любой вопрос, терпеливо объяснить детали маршрута и учесть пожелания каждого участника группы. Именно благодаря такому подходу поездка стала незабываемым приключением, оставив после себя лишь приятные впечатления и желание возвращаться снова и снова. Спасибо вам большое за ваш труд и вдохновение, подаренные в этой поездке! Вы сделали мой отдых ярким, насыщенным и познавательным событием, которое надолго останется в моей памяти!
+2
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M
Marina
Очень понравилась поездка, особенно водитель гид Камиль. Забрал и доставил от места проживания. Аккуратно вождение, в дороге не скучно рассказывал о крае. Показывал интересные места, Делал фото, проходил впереди, всем помогал чтобы аккуратнее передвигались потому что снег. Напоил горячим чаем. Рекомендую к поездке хороший как водитель и гид.
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Елена
Для нас экскурсию провел гид Георгий. Очень понравился маршрут, организация и знания Георгия о местах. Было интересно, познавательно, красиво и вкусно. Дополнительно нам предложили заехать на плато Эммануэля, не пожалели, читать дальшеуменьшить
виды прекрасные, однозначно стоит заезжать. Также отмечу, что нас предупредили об опасности кормления сусликов, что обезопасило от нежелательных последствий в виде бешенства от диких животных. До экскурсии с нами связалась менеджер Анастасия и предложила переност экскурсии из-за погоды. Это позволило нам насладиться путешествием и невероятными видами.
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