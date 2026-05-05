Джилы-Су — уголок первозданной природы рядом с северным склоном Эльбруса.
Вы услышите, как образовалось это удивительное место, и увидите его главные достопримечательности: скалы Аватары, минеральные источники и «бандитские шпили». Оцените три горных водопада, попробуете карачаевскую кухню и раскроете, где течет «глазной нарзан».
Вы услышите, как образовалось это удивительное место, и увидите его главные достопримечательности: скалы Аватары, минеральные источники и «бандитские шпили». Оцените три горных водопада, попробуете карачаевскую кухню и раскроете, где течет «глазной нарзан».
Описание экскурсии
Горы, ущелья и водопады
Мы проедем по одной из самых красивых дорог страны и остановимся на живописных смотровых площадках, чтобы рассмотреть с разных ракурсов красавец Эльбрус. А также заглянем в таинственные ущелья и полюбуемся тремя великолепными водопадами: Эмир, Султан и Каракая-Су. По пути я не дам вам заскучать и расскажу занимательные факты о традициях, культуре и менталитете горных жителей Кавказа.
Знаменитое урочище Джилы-Су
Джилы-Су недаром переводится как «теплая вода» — здесь повсюду бьют нарзанные и радоновые источники, подогретые недрами Эльбруса. Вы узнаете, от каких болезней они помогают, и отдохнете в искусственном каменном бассейне с пузырящейся минеральной водой. Кроме того, продегустируете несколько видов нарзана и впечатлитесь видом на величественные скалы Аватары.
Организационные детали
- Программа подойдёт людям с любой физической подготовкой
- Вы поедете на комфортабельном внедорожнике с гидом-водителем
- По запросу можем заехать на Поляны Эммануэля (с середины июня по октябрь)
Дополнительные расходы
- Входной билет в национальный парк — 200 ₽ за чел.
- Экосбор в Джилы-Су — 200 ₽ за чел.
- Входной билет на смотровую скал Аватаров — 150 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шаво — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1384 туристов
Я родился и вырос в Кисловодске. Вместе с другими гидами из моей команды с радостью покажу вам наш замечательный край и поддержу разговор на любую тему.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Ездили с нашим гидом Шаво из Ессентуков на экскурсию в Джилы-Су 5 мая. Нам очень понравилось! Шаво забрал нас прямо из отеля в назначенное время. По пути проезжали через Кисловодск.
+1
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Благодарим за прекрасную экскурсию 12.07. Нам очень повезло и с погодой: Эльбрус открылся в полной своей красе, и с экскурсоводом (ехали по серпантину очень аккуратно, достаточно времени было на фото, услышали много интересного о традициях и истории края по пути на все локации). Однозначно рекомендуем к посещению!
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Е
Данная экскурсия - настоящий восторг и перезагрузка общего эмоционального и визуального состояния! Шаво-очень аккуратный и очень внимательный водитель и прекрасный рассказчик! Он учет все пожелания, подобрал остановки с самыми лучшими
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Большое спасибо Шаво, как водителю, как фотографу, как экскурсоводу, просто как приятному в общеннии человеку.
29.04.26 ездили на экскурсию ради которой приехали на КМВ.
С погодой повезло, Эльбрус открылся во всей красе.
Отличный водитель, ездили с детьми и на всех участках порой сложной дороги чувствовали себя в безопасности.
Машина достаточно комфортная. Мы остались довольны, ни капли не пожалели и рекомендуем на 100%
29.04.26 ездили на экскурсию ради которой приехали на КМВ.
С погодой повезло, Эльбрус открылся во всей красе.
Отличный водитель, ездили с детьми и на всех участках порой сложной дороги чувствовали себя в безопасности.
Машина достаточно комфортная. Мы остались довольны, ни капли не пожалели и рекомендуем на 100%
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А
Экскурсия оставила самые яркие впечатления, потрясающие виды на Эльбрус от которых захватывает дух😍Ущелья, водопады,нарзанные источники, суслики🥹 Отдельное спасибо экскурсоводу за интересные рассказы, внимательность и комфортную атмосферу. Всё было отлично организовано, без спешки и с заботой. Так же хочется отметить авто, которое блестит от чистоты.
Рекомендую всем, кто хочет увидеть красоту Кавказа и получить массу положительных эмоций
Рекомендую всем, кто хочет увидеть красоту Кавказа и получить массу положительных эмоций
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Ю
Хотим поблагодарить экскурсовода Шаво! Экскурсия прошла на одном дыхании! Экскурсовод очень интересно и познавательнавательно рассказывал. Спасибо за такое увлекательное путешествие! Рекомендуем Шаво как прекрасного гида!
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