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Джилы-Су: Экскурсия из Ессентуков

Провести день в окружении фантастических горных пейзажей и узнать о Кавказе самое интересное
Джилы-Су — уголок первозданной природы рядом с северным склоном Эльбруса.

Вы услышите, как образовалось это удивительное место, и увидите его главные достопримечательности: скалы Аватары, минеральные источники и «бандитские шпили». Оцените три горных водопада, попробуете карачаевскую кухню и раскроете, где течет «глазной нарзан».
5
50 отзывов
Джилы-Су: Экскурсия из Ессентуков
Джилы-Су: Экскурсия из Ессентуков
Джилы-Су: Экскурсия из Ессентуков

Описание экскурсии

Горы, ущелья и водопады

Мы проедем по одной из самых красивых дорог страны и остановимся на живописных смотровых площадках, чтобы рассмотреть с разных ракурсов красавец Эльбрус. А также заглянем в таинственные ущелья и полюбуемся тремя великолепными водопадами: Эмир, Султан и Каракая-Су. По пути я не дам вам заскучать и расскажу занимательные факты о традициях, культуре и менталитете горных жителей Кавказа.

Знаменитое урочище Джилы-Су

Джилы-Су недаром переводится как «теплая вода» — здесь повсюду бьют нарзанные и радоновые источники, подогретые недрами Эльбруса. Вы узнаете, от каких болезней они помогают, и отдохнете в искусственном каменном бассейне с пузырящейся минеральной водой. Кроме того, продегустируете несколько видов нарзана и впечатлитесь видом на величественные скалы Аватары.

Организационные детали

  • Программа подойдёт людям с любой физической подготовкой
  • Вы поедете на комфортабельном внедорожнике с гидом-водителем
  • По запросу можем заехать на Поляны Эммануэля (с середины июня по октябрь)

Дополнительные расходы

  • Входной билет в национальный парк — 200 ₽ за чел.
  • Экосбор в Джилы-Су — 200 ₽ за чел.
  • Входной билет на смотровую скал Аватаров — 150 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шаво
Шаво — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1384 туристов
Я родился и вырос в Кисловодске. Вместе с другими гидами из моей команды с радостью покажу вам наш замечательный край и поддержу разговор на любую тему.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
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Э
Ездили с нашим гидом Шаво из Ессентуков на экскурсию в Джилы-Су 5 мая. Нам очень понравилось! Шаво забрал нас прямо из отеля в назначенное время. По пути проезжали через Кисловодск.
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Гид попутно рассказал нам очень много интересного и про этот город, обозначил интересные локации.
Сама дорога на урочище Джилы-Су изумительно красивая, но серпантинная. Шаво отлично знает весь маршрут, мне казалось, что он может рулить с закрытыми глазами. Было очень комфортно и безопасно. Он показал нам самые красивые локации, сделал отличные фото, очень информативно по пути рассказывал. Мы увидели и красивые горные пейзажи, глубокие, завораживающие ущелья, горные речки и водопады. Попили воды из источников, своими глазами увидели, как они пробиваются на поверхность! Маршрут отличный для любителей природной красоты! А на обратном пути Шаво завез нас пообедать вкусными местными блюдами!
Мы в восторге! Очень рекомендуем! Эти впечатления навсегда останутся в сердце каждого!

Ездили с нашим гидом Шаво из Ессентуков на экскурсию в Джилы-Су 5 мая. Нам очень понравилось!
Ездили с нашим гидом Шаво из Ессентуков на экскурсию в Джилы-Су 5 мая. Нам очень понравилось!
Ездили с нашим гидом Шаво из Ессентуков на экскурсию в Джилы-Су 5 мая. Нам очень понравилось!
Ездили с нашим гидом Шаво из Ессентуков на экскурсию в Джилы-Су 5 мая. Нам очень понравилось!
Ездили с нашим гидом Шаво из Ессентуков на экскурсию в Джилы-Су 5 мая. Нам очень понравилось!
Ездили с нашим гидом Шаво из Ессентуков на экскурсию в Джилы-Су 5 мая. Нам очень понравилось!
Ездили с нашим гидом Шаво из Ессентуков на экскурсию в Джилы-Су 5 мая. Нам очень понравилось!
Ездили с нашим гидом Шаво из Ессентуков на экскурсию в Джилы-Су 5 мая. Нам очень понравилось!+1
Ездили с нашим гидом Шаво из Ессентуков на экскурсию в Джилы-Су 5 мая. Нам очень понравилось!
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Елена
Благодарим за прекрасную экскурсию 12.07. Нам очень повезло и с погодой: Эльбрус открылся в полной своей красе, и с экскурсоводом (ехали по серпантину очень аккуратно, достаточно времени было на фото, услышали много интересного о традициях и истории края по пути на все локации). Однозначно рекомендуем к посещению!
Благодарим за прекрасную экскурсию 12.07. Нам очень повезло и с погодой: Эльбрус открылся в полной своей
Благодарим за прекрасную экскурсию 12.07. Нам очень повезло и с погодой: Эльбрус открылся в полной своей
Благодарим за прекрасную экскурсию 12.07. Нам очень повезло и с погодой: Эльбрус открылся в полной своей
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Е
Данная экскурсия - настоящий восторг и перезагрузка общего эмоционального и визуального состояния! Шаво-очень аккуратный и очень внимательный водитель и прекрасный рассказчик! Он учет все пожелания, подобрал остановки с самыми лучшими
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видами на Эльбрус и кафе с самыми вкусными хаченами и конечно, с потрясающими видами на горы! Несмотря на длительную поездку, непредсказуемую погоду, даже с ребенком (6 лет) было очень комфортно всю дорогу! Выбрать данный маршрут с Шавой - было наше лучшее решение в КМВ! Несмотря на длительность поездки и прогнозам погоды, всем рекомендую данную экскурсию! Потому что пока по прогнозам в городах шел дождь и было пасмурно, мы по дороге к Эльбрусу наслаждались солнцем, потрясающими видами на горы и вершинами могущего Эльбруса, а также гуляли к водопадам и кормили забавных сусликов.

Данная экскурсия - настоящий восторг и перезагрузка общего эмоционального и визуального состояния! Шаво-очень аккуратный и очень
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Анна
Большое спасибо Шаво, как водителю, как фотографу, как экскурсоводу, просто как приятному в общеннии человеку.
29.04.26 ездили на экскурсию ради которой приехали на КМВ.
С погодой повезло, Эльбрус открылся во всей красе.
Отличный водитель, ездили с детьми и на всех участках порой сложной дороги чувствовали себя в безопасности.
Машина достаточно комфортная. Мы остались довольны, ни капли не пожалели и рекомендуем на 100%
Большое спасибо Шаво, как водителю, как фотографу, как экскурсоводу, просто как приятному в общеннии человеку.
Большое спасибо Шаво, как водителю, как фотографу, как экскурсоводу, просто как приятному в общеннии человеку.
Большое спасибо Шаво, как водителю, как фотографу, как экскурсоводу, просто как приятному в общеннии человеку.
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А
Экскурсия оставила самые яркие впечатления, потрясающие виды на Эльбрус от которых захватывает дух😍Ущелья, водопады,нарзанные источники, суслики🥹 Отдельное спасибо экскурсоводу за интересные рассказы, внимательность и комфортную атмосферу. Всё было отлично организовано, без спешки и с заботой. Так же хочется отметить авто, которое блестит от чистоты.

Рекомендую всем, кто хочет увидеть красоту Кавказа и получить массу положительных эмоций
Экскурсия оставила самые яркие впечатления, потрясающие виды на Эльбрус от которых захватывает дух😍Ущелья, водопады,нарзанные источники, суслики🥹
Экскурсия оставила самые яркие впечатления, потрясающие виды на Эльбрус от которых захватывает дух😍Ущелья, водопады,нарзанные источники, суслики🥹
Экскурсия оставила самые яркие впечатления, потрясающие виды на Эльбрус от которых захватывает дух😍Ущелья, водопады,нарзанные источники, суслики🥹
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Ю
Хотим поблагодарить экскурсовода Шаво! Экскурсия прошла на одном дыхании! Экскурсовод очень интересно и познавательнавательно рассказывал. Спасибо за такое увлекательное путешествие! Рекомендуем Шаво как прекрасного гида!
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