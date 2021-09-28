Джилы-Су: путешествие из Ессентуков

Провести день в окружении фантастических горных пейзажей и узнать о Кавказе самое интересное

5
4 отзыва
Джилы-Су — уголок первозданной природы рядом с северным склоном Эльбруса.

Вы услышите, как образовалось это удивительное место, и увидите его главные достопримечательности: скалы Аватары, минеральные источники и «бандитские шпили».

Оцените три горных водопада, попробуете карачаевскую кухню и раскроете, где течет «глазной нарзан».
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков

Что вас ожидает

Горы, ущелья и водопады

Мы проедем по одной из самых красивых дорог страны и остановимся на живописных смотровых площадках, чтобы рассмотреть с разных ракурсов красавец Эльбрус. А также заглянем в таинственные ущелья и полюбуемся тремя великолепными водопадами: Эмир, Султан и Каракая-Су. По пути я не дам вам заскучать и расскажу занимательные факты о традициях, культуре и менталитете горных жителей Кавказа.

Знаменитое урочище Джилы-Су

Джилы-Су недаром переводится как «теплая вода» — здесь повсюду бьют нарзанные и радоновые источники, подогретые недрами Эльбруса. Вы узнаете, от каких болезней они помогают, и отдохнете в искусственном каменном бассейне с пузырящейся минеральной водой. Кроме того, продегустируете несколько видов нарзана и впечатлитесь видом на величественные скалы Аватары.

Организационные детали

  • Входные билеты на Джилы-Су не включены в стоимость — 50 р. с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Shavo
Shavo
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Шаво, я родился и вырос в Кисловодске. С радостью покажу вам наш замечательный край и поддержу разговор на любую тему.
Задать вопрос

4 настоящих отзыва от туристов

А
28 сен 2021
Нам ооочееень понравилось. Наш гид Тигран знает все про горы- название каждой и её особенности! Маршрут был выстроен продуманно - все вокруг было очень красиво. Мы как в сказке побывали. Смотришь вокруг и понимаешь, что мы- маленькие люди перед величием природы. ) Ну и несомненный плюс- стиль вождения. Я, как человек, которого всегда укачивает, знаю точно, когда водитель аккуратно везет пассажиров)
Анжелика
27 сен 2021
Нам очень повезло с погодой и гидом! Шаво - отличный водитель, очень вежливый, общительный и внимательный, казалось, что едем с лучшим другом. Очень душевный человек.
Виды, открывавшиеся нам в дороге были потрясающими, их не возможно описать! Это действительно то, что лучше видеть своими глазами! Величественный Эльбрус, живописные водопады (к которым так и хочется подобраться поближе), бурная река, вкусный нарзан и, если вы боитесь высоты, то есть возможность, заглянуть своему страху в глаза (отдельное спасибо за тот, завораживающий вид;)).
А так же, хочется отметить вкуснейшую местную кухню и ароматные травяные чаи, которые вам везде гостеприимно предложат!
Мы всей семьёй оставались под незабываемым впечатление. Это путешествие теперь кажется прекрасным сном, в который так хочется вернуться. Спасибо, Шаво. ))
М
11 сен 2021
У нас в путешествии с Шаво все сложилось на отлично - погода (Эльбрус был виден целый день), экскурсовод (прекрасно знает чем заинтересовать, что показать), машина (машина без водителя - это только 1/4 комфорта, 3/4 - водитель, Шаво - аккуратный водитель, с ним чувствуешь себя в безопасности), еда (мы останавливались пару раз поесть блюда местной кухни и эти остановки были в хороших местах и все блюда были очень вкусные) - короче, 5 баллов! Спасибо огромное, Шаво!
Татьяна
9 сен 2021
От поездки на Джилы-Су получили настоящее удовольствие. Прекрасная погода, удивительно красивые горы, завораживающие виды Эльбруса. Шаво - вежливый, общительный молодой человек, хороший водитель. Все было четко организовано. Экскурсию - рекомендуем.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

🎩Индивидуальные🛣Джиппинг🚗На машине🧒Для детейГоры🏡Выездные#Кавказ

Еще несколько похожих предложений в Ессентуках

Путешествие в Джилы-Су из Ессентуков
Индивидуальная экскурсия
11 000
за 1-6 чел.
Путешествие в Джилы-Су из Ессентуков
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Индивидуальная экскурсия
9 200
за 1-5 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Приглашаю вас в путешествие по Кавминводам! Всего за день мы с вами побываем на пяти главных...
Смотрите свободные даты
Грозный, Аргун и Шали за один день
4.2
13
17ч
2 700
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Грозный, Аргун и Шали за один день
Мы отправляемся в путешествие из Ессентуков в Чечню
Среда, суббота, воскресенье в 05:40
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
Индивидуальная экскурсия
11ч
13 000
за 1-6 чел.
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
4.5
9
2 500
за 1 чел.
Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
Эльбрус - самая высокая и самая известная вершина на территории России
Ежедневно в 6.30
Экскурсия из Ессентуков «Гигант Эльбрус»
4.3
8
12ч
3 000
за 1 чел.
Экскурсия из Ессентуков «Гигант Эльбрус»
Эльбрус - самая известная гора в России
каждый день при наборе группы 4-8 человек в 7.30 утра
Джип-тур в Джилы-Су из Ессентуков
Индивидуальная экскурсия
5
1
10ч
10 000
за 1-4 чел.
Джип-тур в Джилы-Су из Ессентуков
Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить долину Нарзанов
Сила Северного Кавказа - урочище Джилы-Су
Индивидуальная экскурсия
10 000
за 1-7 чел.
Сила Северного Кавказа - урочище Джилы-Су
Джилы-су означает "тёплая вода"
Ежедневно по договоренности
Дигория: путешествие в самый загадочный район Кавказа
Индивидуальная экскурсия
12ч
23 000
за 1-8 чел.
Дигория: путешествие в самый загадочный район Кавказа
Ежедневно с 06.00 до 08.00
В Горную Ингушетию из Ессентуков
15ч
4 000
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
В Горную Ингушетию из Ессентуков
В этом туре нас ждут альпийские луга, сосновые рощи, широколиственные леса, нереально красивые...
Воскресенье или в любой день по набору группы
Три ущелья Северной Осетии и "Город мёртвых"
4.8
22
15ч
2 700
за 1 чел.
Три ущелья Северной Осетии и "Город мёртвых"
На целый день из Ессентуков мы отправимся в Северную Осетию
Среда, Воскресенье 06:40
Чегемский день: фантастическая природа и SPA
Индивидуальная экскурсия
5
1
9 400
за 1-4 чел.
Чегемский день: фантастическая природа и SPA
Оценить красоту горной теснины с водопадами и отдохнуть в термальном комплексе Гедуко
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ессентуках. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ессентуках
🇷🇺