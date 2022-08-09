во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00

Групповая поездка в урочище Джилы-Су из Ессентуков

Увидеть снежную шапку Эльбруса, дотянуться до водопадов и искупаться в нарзанных ваннах

5
2 отзыва
Путь к Джилы-Су — один из красивейших маршрутов Кавминвод, по которому мы проедем на внедорожниках в группе до 18 человек.

Вы окажетесь на захватывающих смотровых площадках с видами на Эльбрус и Кавказский хребет, окунетесь в целебные нарзанные ванны и увидите три горных водопада. А в самом урочище не только насладитесь природой, но и сможете покормить диких сусликов.
Групповая поездка в урочище Джилы-Су из Ессентуков
Групповая поездка в урочище Джилы-Су из Ессентуков
Групповая поездка в урочище Джилы-Су из Ессентуков
Групповая поездка в урочище Джилы-Су из Ессентуков
Групповая поездка в урочище Джилы-Су из Ессентуков
Групповая поездка в урочище Джилы-Су из Ессентуков
Групповая поездка в урочище Джилы-Су из Ессентуков
Групповая поездка в урочище Джилы-Су из Ессентуков
Групповая поездка в урочище Джилы-Су из Ессентуков
Групповая поездка в урочище Джилы-Су из Ессентуков
Групповая поездка в урочище Джилы-Су из Ессентуков
Групповая поездка в урочище Джилы-Су из Ессентуков
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Описание

Что вас ожидает

Вид с плато Шаджатмаз. В пути мы будем останавливаться в лучших обзорных точках, где у вас будет достаточно времени на любование и фотографии. Одна из них — в урочище Шаджатмаз на высоте примерно 2150 метров. Отсюда открывается отличный вид на обсерваторию, плато Канжол, Кавказский хребет и Эльбрус.

Скалы «Аватара» — еще одно природное чудо на нашем маршруте. Вы полюбуетесь причудливыми скалами и протекающей рядом рекой, а также сможете попить кофе и перекусить в местном кафе.

Панорама Эльбруса. Только представьте: дорога, убегающая вдаль, и легендарный пятитысячник как на ладони. В этой обзорной точке получаются роскошные фото и видео!

Джилы-Су: водопады, нарзаны и горы. В знаменитом урочище вы посетите три водопада, включая мощный Эмир и 67-метровый Каракая-Су. Но прежде всего Джилы-Су славится нарзанными источниками, вы даже сможете принять теплые нарзанные ванны под открытым небом. А еще здесь обитает «поселение» сусликов: при желании покормим этих милых грызунов.

Долина нарзанов. На обратном пути сделаем остановку и прогуляемся по долине, где вы сможете испить нарзан из 20 разных источников: у каждого из них свой состав воды и свои целебные свойства.

Организационные детали

  • Поездка проходит на внедорожнике с гидом-водителем из нашей команды. В каждой машине по 4-6 человек. Дорога занимает около 3 часов.
  • Дополнительно оплачивается экосбор 200 руб. с человека в урочище и экопарке Долина нарзанов
  • Можно взять с собой купальные принадлежности (есть возможность принять нарзанные ванны). Еду можно взять с собой или перекусить в кафе по дороге.

во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Ж/Д вокзала Ессентуков
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
9 авг 2022
Поездка на Джилы-Су очень понравилась, оставила прекрасные впечатления, премного благодарны за предоставленную возможность увидеть природу и достопримечательности Кавказа.
Борис
2 авг 2022
Была отличная поездка, насыщенная как рассказами экскурсовода и водителя Сергея, так и посещёнными местами.

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