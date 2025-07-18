во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00

Летние и осенние месяцы лучше всего подходят для поездки в урочище Джилы-Су. В это время года природные объекты особенно красивы, а погода позволяет комфортно наслаждаться видами и купаться в нарзанных ваннах.

Представьте себя на высоте 2150 метров, где открывается неповторимый вид на Эльбрус и Кавказский хребет.Эта групповая поездка в урочище Джилы-Су из Ессентуков обещает не только захватывающие пейзажи, но и уникальный

шанс окунуться в целебные нарзанные ванны под открытым небом. Вас ждут встречи с дикой природой, включая возможность покормить милых сусликов, и посещение трех живописных водопадов. Добавьте к этому прогулку по долине нарзанов, где можно попробовать воду из 20 различных источников, каждый из которых славится своими целебными свойствами. Поездка на внедорожнике с гидом-водителем, экосбор и возможность насладиться местной кухней в кафе по пути делают этот маршрут идеальным выбором для исследователей природы и любителей активного отдыха

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вид с плато Шаджатмаз. В пути мы будем останавливаться в лучших обзорных точках, где у вас будет достаточно времени на любование и фотографии. Одна из них — в урочище Шаджатмаз на высоте примерно 2150 метров. Отсюда открывается отличный вид на обсерваторию, плато Канжол, Кавказский хребет и Эльбрус.

Скалы «Аватара» — еще одно природное чудо на нашем маршруте. Вы полюбуетесь причудливыми скалами и протекающей рядом рекой, а также сможете попить кофе и перекусить в местном кафе.

Панорама Эльбруса. Только представьте: дорога, убегающая вдаль, и легендарный пятитысячник как на ладони. В этой обзорной точке получаются роскошные фото и видео!

Джилы-Су: водопады, нарзаны и горы. В знаменитом урочище вы посетите три водопада, включая мощный Эмир и 67-метровый Каракая-Су. Но прежде всего Джилы-Су славится нарзанными источниками, вы даже сможете принять теплые нарзанные ванны под открытым небом. А еще здесь обитает «поселение» сусликов: при желании покормим этих милых грызунов.

Долина нарзанов. На обратном пути сделаем остановку и прогуляемся по долине, где вы сможете испить нарзан из 20 разных источников: у каждого из них свой состав воды и свои целебные свойства.

Организационные детали