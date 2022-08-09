Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вид с плато Шаджатмаз. В пути мы будем останавливаться в лучших обзорных точках, где у вас будет достаточно времени на любование и фотографии. Одна из них — в урочище Шаджатмаз на высоте примерно 2150 метров. Отсюда открывается отличный вид на обсерваторию, плато Канжол, Кавказский хребет и Эльбрус.
Скалы «Аватара» — еще одно природное чудо на нашем маршруте. Вы полюбуетесь причудливыми скалами и протекающей рядом рекой, а также сможете попить кофе и перекусить в местном кафе.
Панорама Эльбруса. Только представьте: дорога, убегающая вдаль, и легендарный пятитысячник как на ладони. В этой обзорной точке получаются роскошные фото и видео!
Джилы-Су: водопады, нарзаны и горы. В знаменитом урочище вы посетите три водопада, включая мощный Эмир и 67-метровый Каракая-Су. Но прежде всего Джилы-Су славится нарзанными источниками, вы даже сможете принять теплые нарзанные ванны под открытым небом. А еще здесь обитает «поселение» сусликов: при желании покормим этих милых грызунов.
Долина нарзанов. На обратном пути сделаем остановку и прогуляемся по долине, где вы сможете испить нарзан из 20 разных источников: у каждого из них свой состав воды и свои целебные свойства.
Организационные детали
Поездка проходит на внедорожнике с гидом-водителем из нашей команды. В каждой машине по 4-6 человек. Дорога занимает около 3 часов.
Дополнительно оплачивается экосбор 200 руб. с человека в урочище и экопарке Долина нарзанов
Можно взять с собой купальные принадлежности (есть возможность принять нарзанные ванны). Еду можно взять с собой или перекусить в кафе по дороге.
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Ж/Д вокзала Ессентуков
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рустам — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели 28 экскурсий для 34 туристов
Добрый день! Я сам увлекаюсь туризмом, родился в этих сказочных местах и с радостью открою их вам вместе с нашей командой гидов. Каждый из нас расскажет истории края, ответит на вопросы и поддержит дружескую беседу. Все автомобили комфортные, ездим аккуратно.