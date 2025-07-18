во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00

🌄 Захватывающие виды на Эльбрус и Кавказский хребет
💦 Возможность принять целебные нарзанные ванны
📸 Отличные фото и видео на смотровых площадках
🐿️ Кормление диких сусликов в урочище Джилы-Су
🍃 Прогулка по долине нарзанов с дегустацией воды из 20 источников
Лучшее время для посещения
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мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Летние и осенние месяцы лучше всего подходят для поездки в урочище Джилы-Су. В это время года природные объекты особенно красивы, а погода позволяет комфортно наслаждаться видами и купаться в нарзанных ваннах.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Плато Шаджатмаз
Скалы «Аватара»
Панорама Эльбруса
Водопад Эмир
Водопад Каракая-Су
Долина нарзанов
Описание экскурсии
Вид с плато Шаджатмаз. В пути мы будем останавливаться в лучших обзорных точках, где у вас будет достаточно времени на любование и фотографии. Одна из них — в урочище Шаджатмаз на высоте примерно 2150 метров. Отсюда открывается отличный вид на обсерваторию, плато Канжол, Кавказский хребет и Эльбрус.
Скалы «Аватара» — еще одно природное чудо на нашем маршруте. Вы полюбуетесь причудливыми скалами и протекающей рядом рекой, а также сможете попить кофе и перекусить в местном кафе.
Панорама Эльбруса. Только представьте: дорога, убегающая вдаль, и легендарный пятитысячник как на ладони. В этой обзорной точке получаются роскошные фото и видео!
Джилы-Су: водопады, нарзаны и горы. В знаменитом урочище вы посетите три водопада, включая мощный Эмир и 67-метровый Каракая-Су. Но прежде всего Джилы-Су славится нарзанными источниками, вы даже сможете принять теплые нарзанные ванны под открытым небом. А еще здесь обитает «поселение» сусликов: при желании покормим этих милых грызунов.
Долина нарзанов. На обратном пути сделаем остановку и прогуляемся по долине, где вы сможете испить нарзан из 20 разных источников: у каждого из них свой состав воды и свои целебные свойства.
Организационные детали
Поездка проходит на внедорожнике с гидом-водителем из нашей команды. Дорога занимает около 3 часов
Дополнительно оплачивается экосбор 450 руб. с человека в урочище и экопарке Долина нарзанов
Можно взять с собой купальные принадлежности (есть возможность принять нарзанные ванны). Еду можно взять с собой или перекусить в кафе по дороге
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Ессентуков
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рустам — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 169 туристов
Добрый день! Я сам увлекаюсь туризмом, родился в этих сказочных местах и с радостью открою их вам вместе с нашей командой гидов. Каждый из нас расскажет истории края, ответит на вопросы и поддержит дружескую беседу. Все автомобили комфортные, ездим аккуратно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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ИРИНА
Нашим гидом и водителем был Виталий. Хотим выразить ему огромную благодарность за это путешествие, отличное настроение, он увлекал нас интересными рассказами, юмором, помог сделать красивые фотографии. Автомобиль очень удобный и читать дальшеуменьшить
просторный. . Чистый и кондиционер приятно охлождает весь салон автомобиля. Виталий прекрасный человек и опытный водитель. На Джилы-Су - невероятно живописная дорога с видами на Эльбрус! В это место невозможно не влюбиться- природа, водопады, горные речки и нарзаны. Спасибо большое за путешествие!
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В
Виктор
Ездили на Джилы-Су с Виталием. Невероятно красивый маршрут, вся поездка - настоящее наслаждение. И остановки и виды из окна машины. Виталий - приятный собеседник и аккуратный водитель. Не торопил нас, дал возможность насладиться видами на водопады. Поездка заняла чуть более 9 часов, все 4 участника группы остались исключительно довольны. Рекомендую
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Ольга
День обещал был интересным. Мы были вдохновлены предстоящей поездкой на Джилы - Су. Водитель- экскурсовод Сергей встретил нас на вокзале. После короткого знакомства мы поняли, что жизнь наша в безопасности: профессиональный читать дальшеуменьшить
альпинист, уверенный водитель, путешественник с большим стажем, увлеченный экскурсовод провез нас по самым интересным, красивым, уникальным, но порой труднодоступным, местам. Мы вернулись с яркими впечатлениями о поездке, хорошим настроением, сытые, с подарками от местных жителей! Еще долго будем вспоминать это удивительно красивое путешествие! Спасибо, Сергей! Творческого вдохновения, дальнейших открытий и реализации всех планов!
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Е
Елена
Невероятная поездка! Отменилась поездка на Домбай, нашли замену и поехали сюда. Невероятной красоты и высоты водопады, а также удивительные локации с видом на Эльбрус. За весь день посетили около 5 читать дальшеуменьшить
мест. Маршрут легкий, но в тапочках и скользких кроссовках лучше не ехать. В конце ждет очень приятная остановка в Долине нарзанов.
Организация отличная. Ответили оперативно на все вопросы в чате до оплаты. С водителем было легко, безопасно и весело.
Ни разу не пожалели. Все остальные наши поездки за отдых просто померкли на фоне этой;)
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Е
Елизавета
Нашем гидом был Виталий! Прекрасный отзывчивый внимательный водитель! Интересная экскурсия с невероятными пейзажами, даже несмотря на немного пасмурную погоду! Спасибо огромное
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С
Сергей
Поездка на Джилы-Су очень понравилась, оставила прекрасные впечатления, премного благодарны за предоставленную возможность увидеть природу и достопримечательности Кавказа.
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