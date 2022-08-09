во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00

Путь к Джилы-Су — один из красивейших маршрутов Кавминвод, по которому мы проедем на внедорожниках в группе до 18 человек. Вы окажетесь на захватывающих смотровых площадках с видами на Эльбрус и Кавказский хребет, окунетесь в целебные нарзанные ванны и увидите три горных водопада. А в самом урочище не только насладитесь природой, но и сможете покормить диких сусликов.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вид с плато Шаджатмаз. В пути мы будем останавливаться в лучших обзорных точках, где у вас будет достаточно времени на любование и фотографии. Одна из них — в урочище Шаджатмаз на высоте примерно 2150 метров. Отсюда открывается отличный вид на обсерваторию, плато Канжол, Кавказский хребет и Эльбрус.

Скалы «Аватара» — еще одно природное чудо на нашем маршруте. Вы полюбуетесь причудливыми скалами и протекающей рядом рекой, а также сможете попить кофе и перекусить в местном кафе.

Панорама Эльбруса. Только представьте: дорога, убегающая вдаль, и легендарный пятитысячник как на ладони. В этой обзорной точке получаются роскошные фото и видео!

Джилы-Су: водопады, нарзаны и горы. В знаменитом урочище вы посетите три водопада, включая мощный Эмир и 67-метровый Каракая-Су. Но прежде всего Джилы-Су славится нарзанными источниками, вы даже сможете принять теплые нарзанные ванны под открытым небом. А еще здесь обитает «поселение» сусликов: при желании покормим этих милых грызунов.

Долина нарзанов. На обратном пути сделаем остановку и прогуляемся по долине, где вы сможете испить нарзан из 20 разных источников: у каждого из них свой состав воды и свои целебные свойства.

Организационные детали