Экскурсия по природным и историко-литературным достопримечательностям в окрестностях Кисловодска.
Вы прогуляетесь по ущелью реки Аликоновка, где находятся Медовые водопады, посетите комплекс с музеем карачаевского быта, зоопарком и кафе. Увидите Кольцо-гору, проедете к Замку коварства и любви с легендой и «замковым» нарзаном.
Вы прогуляетесь по ущелью реки Аликоновка, где находятся Медовые водопады, посетите комплекс с музеем карачаевского быта, зоопарком и кафе. Увидите Кольцо-гору, проедете к Замку коварства и любви с легендой и «замковым» нарзаном.
Описание экскурсииУщелье Аликоновки и Медовые водопады Экскурсия начинается с прогулки по живописному ущелью реки Аликоновка, где расположены знаменитые Медовые водопады. Вы пройдёте по территории комплекса, где находится народный музей карачаевского быта, небольшой детский зоопарк, уютное кафе с блюдами кавказской кухни и экстрим-парк для любителей активного отдыха. Кольцо-гора и Замок коварства и любви Следующая остановка — Кольцо-гора, откуда открываются панорамные виды. Затем вы отправитесь к ущелью Замка коварства и любви. Здесь вас ждёт красивая легенда, природный «замковый» нарзан и атмосфера, вдохновлявшая многих писателей и поэтов. Чайный домик и сувениры Завершится экскурсия в «Чайном домике» с бесплатной дегустацией чая, варенья и мёда, а также посещением сувенирного рынка. Можно совместить прогулку с небольшой конной прогулкой от профессионального конного проката или спуском по ущелью на самом длинном в России зиплайне. Важная информация:
- Экскурсию можно совместить с небольшой конной прогулкой от профессионального конного проката или со спуском по ущелью на самом длинном в России Зиплайне.
- Рекомендуем надеть удобную обувь.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ущелье реки Аликоновки
- Медовые водопады
- Народный музей карачаевского быта
- Небольшой детский зоопарк
- Экстрим-парк
- Кольцо-гора
- Замок коварства и любви
- Сувенирный рынок и «Чайный домик»
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Транспорт
Что не входит в цену
- Экологический сбор на Медовых водопадах (60 руб. /чел.)
- Конная прогулка
- Спуск на Зиплайне
Место начала и завершения?
Место пребывания туриста в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсию можно совместить с небольшой конной прогулкой от профессионального конного проката или со спуском по ущелью на самом длинном в России Зиплайне
- Рекомендуем надеть удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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