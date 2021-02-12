2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

По следам Лермонтова

Первая часть нашего маршрута пройдет по локациям, связанным с именем М. Ю. Лермонтова и персонажами его произведений. Вы прогуляетесь 👣 по природным уголкам, куда приезжала княжна Мэри с друзьями, чтобы полюбоваться горными ⛰️ панорамами. Посмотрите на место последнего спора Печорина с Грушницким и узнаете, как его теперь называют местные жители.

Край Медовых водопадов

Мы заглянем на небольшой самобытный рынок с искусными меховыми и шерстяными изделиями — лучше сувенира 🎁 из Карачаево-Черкесии не придумать! Затем путь пройдет по местам легендарного «Шёлкового пути»: вы подниметесь на плато, чтобы полюбоваться окрестностями с высоты 1000 метров над уровнем моря 🌊, увидите знаменитую гору Кольцо, а после спуститесь в ущелье реки Аликоновки, где притаились великолепные Медовые водопады. Я буду сопровождать живописные горные виды историями и легендами этих мест.

Знакомство с карачаевским бытом

Следом дорога приведёт нас к этнографическому музею «Карачаевское подворье», где вы проникнетесь культурой коренного народа Карачаево-Черкесии. Мы рассмотрим старинные предметы быта карачаевцев и домашнее подворье с живым мини-зоопарком, поговорим о местных обычаях. А в местном кафе вы сможете познакомиться с блюдами карачаевской кухни 🥧 и согреться горным ⛰️ травяным чаем.

А если вы заходите дополнить наше путешествие активностями, то к вашим услугам зиплайн, натянутый на высоте 33-этажного дома, или спокойная конная прогулка 👣.

Организационные детали