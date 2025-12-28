2 отзыва оставили туристы

Это путешествие раскроет перед вами 3 колоритные грани Карачаево-Черкесии: литературные тропы Лермонтова, заповедные пейзажи Медовых водопадов и быт «Карачаевского подворья». Мы пройдем по следам княжны Мэри и поднимемся на высокое горное плато, прикоснемся к миру местных традиций и исследуем ущелье реки Аликоновки.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По следам Лермонтова

Первая часть нашего маршрута пройдет по локациям, связанным с именем М. Ю. Лермонтова и персонажами его произведений. Вы прогуляетесь по природным уголкам, куда приезжала княжна Мэри с друзьями, чтобы полюбоваться горными панорамами. Посмотрите на место последнего спора Печорина с Грушницким и узнаете, как его теперь называют местные жители.

Край Медовых водопадов

Мы заглянем на небольшой самобытный рынок с искусными меховыми и шерстяными изделиями — лучше сувенира из Карачаево-Черкесии не придумать! Затем путь пройдет по местам легендарного «Шёлкового пути»: вы подниметесь на плато, чтобы полюбоваться окрестностями с высоты 1000 метров над уровнем моря, увидите знаменитую гору Кольцо, а после спуститесь в ущелье реки Аликоновки, где притаились великолепные Медовые водопады. Я буду сопровождать живописные горные виды историями и легендами этих мест.

Знакомство с карачаевским бытом

Следом дорога приведёт нас к этнографическому музею «Карачаевское подворье», где вы проникнетесь культурой коренного народа Карачаево-Черкесии. Мы рассмотрим старинные предметы быта карачаевцев и домашнее подворье с живым мини-зоопарком, поговорим о местных обычаях. А в местном кафе вы сможете познакомиться с блюдами карачаевской кухни и согреться горным травяным чаем.

А если вы заходите дополнить наше путешествие активностями, то к вашим услугам зиплайн, натянутый на высоте 33-этажного дома, или спокойная конная прогулка.

Организационные детали