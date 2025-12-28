2 отзыва оставили туристы

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Из Ессентуков - в сердце в Карачаево-Черкесии

За один день охватить Лермонтовские места, Медовые водопады, гору Кольцо и «Карачаевское подворье»
Это путешествие раскроет перед вами 3 колоритные грани Карачаево-Черкесии: литературные тропы Лермонтова, заповедные пейзажи Медовых водопадов и быт «Карачаевского подворья».

Мы пройдем по следам княжны Мэри и поднимемся на высокое горное плато, прикоснемся к миру местных традиций и исследуем ущелье реки Аликоновки.
5
12 отзывов
Из Ессентуков - в сердце в Карачаево-Черкесии
Из Ессентуков - в сердце в Карачаево-Черкесии
Из Ессентуков - в сердце в Карачаево-Черкесии

Описание экскурсии

По следам Лермонтова

Первая часть нашего маршрута пройдет по локациям, связанным с именем М. Ю. Лермонтова и персонажами его произведений. Вы прогуляетесь по природным уголкам, куда приезжала княжна Мэри с друзьями, чтобы полюбоваться горными панорамами. Посмотрите на место последнего спора Печорина с Грушницким и узнаете, как его теперь называют местные жители.

Край Медовых водопадов

Мы заглянем на небольшой самобытный рынок с искусными меховыми и шерстяными изделиями — лучше сувенира из Карачаево-Черкесии не придумать! Затем путь пройдет по местам легендарного «Шёлкового пути»: вы подниметесь на плато, чтобы полюбоваться окрестностями с высоты 1000 метров над уровнем моря, увидите знаменитую гору Кольцо, а после спуститесь в ущелье реки Аликоновки, где притаились великолепные Медовые водопады. Я буду сопровождать живописные горные виды историями и легендами этих мест.

Знакомство с карачаевским бытом

Следом дорога приведёт нас к этнографическому музею «Карачаевское подворье», где вы проникнетесь культурой коренного народа Карачаево-Черкесии. Мы рассмотрим старинные предметы быта карачаевцев и домашнее подворье с живым мини-зоопарком, поговорим о местных обычаях. А в местном кафе вы сможете познакомиться с блюдами карачаевской кухни и согреться горным травяным чаем.

А если вы заходите дополнить наше путешествие активностями, то к вашим услугам зиплайн, натянутый на высоте 33-этажного дома, или спокойная конная прогулка.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на легковом автомобиле Ford
  • Дополнительно оплачиваются: экологический сбор (300 ₽. с чел.), обед. Также отдельно оплачивается (по желанию) зиплайн — от 2500 ₽, конный прокат — от 500 ₽ с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1800 туристов
Я родился и живу в Ессентуках. Я довольно хорошо знаю историю и географию Кавказских Минеральных Вод и при каждом удобном случае стараюсь изучать что-то новое. Решил проводить экскурсии, так как
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люблю знакомиться с новыми людьми и наблюдать на их лицах чувство неподдельного удивления, восхищения и радости от встречи с чем-то новым и интересным. Постараюсь показать вам родные места как лучшим друзьям. И, надеюсь, мы действительно подружимся в процессе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
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Галина
Нам, к сожалению, не повезло с погодой(и мы реку в ущелье только услышали и зиплайн не работал),но было свое очарование в этом.
Водопады-красивейшие, не долгая, но занятная экскурсия в домике. И красивые виды на горе кольцо
Нам, к сожалению, не повезло с погодой(и мы реку в ущелье только услышали и зиплайн не работал),но было свое очарование в этом.
Нам, к сожалению, не повезло с погодой(и мы реку в ущелье только услышали и зиплайн не работал),но было свое очарование в этом.
Нам, к сожалению, не повезло с погодой(и мы реку в ущелье только услышали и зиплайн не работал),но было свое очарование в этом.
Нам, к сожалению, не повезло с погодой(и мы реку в ущелье только услышали и зиплайн не работал),но было свое очарование в этом.
Нам, к сожалению, не повезло с погодой(и мы реку в ущелье только услышали и зиплайн не работал),но было свое очарование в этом.
Нам, к сожалению, не повезло с погодой(и мы реку в ущелье только услышали и зиплайн не работал),но было свое очарование в этом.
Нам, к сожалению, не повезло с погодой(и мы реку в ущелье только услышали и зиплайн не работал),но было свое очарование в этом.
Нам, к сожалению, не повезло с погодой(и мы реку в ущелье только услышали и зиплайн не работал),но было свое очарование в этом.+3
Нам, к сожалению, не повезло с погодой(и мы реку в ущелье только услышали и зиплайн не работал),но было свое очарование в этом.
Нам, к сожалению, не повезло с погодой(и мы реку в ущелье только услышали и зиплайн не работал),но было свое очарование в этом.
Нам, к сожалению, не повезло с погодой(и мы реку в ущелье только услышали и зиплайн не работал),но было свое очарование в этом.
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О
Сергей внимательный, заботливый экскурсовод, отличный рассказчик. Сама экскурсия не утомительная. Пешие маршруты не длинные и не сложные. Полюбовались красотам, узнали много нового и интересного, зарядились впечатлениями. Теперь, когда в следующий раз приедем сюда, будем обращаться только к Сергею.
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Елена
Отличная экскурсия, ехать недалеко, поэтому подходит для семей с детьми. Экскурсовод подобрал программу специально для нас, предложил развлечения для детей, показал несколько отличных вариантов, где поесть, рассказал множество интересных фактов. Остались очень довольны.
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Н
Гид Сергей, отличный специалист, знающий свое дело и вообще хороший человек. Сын от экскурсии был в восторге: зиплайн!!!! медовые водопады!!!!! катание на конях это отдельный восторг, а хычыны это взрыв. Сергею огромное спасибо, процветания Вам!!!!
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А
Всем, кто ищет размеренную экскурсию с красивыми видами и непринуждённой беседой - рекомендую. Гид Сергей прежде всего ориентирован на Ваши предпочтения и всегда готов поделиться большим, чем предлагает экскурсионный маршрут.
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Мы узнали почему Кисловодск называют городом Солнца и где в КавМинВодах находится своя "маленькая Шаейцария". А ещё повстречали настоящих оленей, пили горный чай под шум медовых водопадов и попробовали природный Нарзан.
Помимо исторической справки, щедро сдобренной древними легендами, Сергей поделится полезными "лайфхаками" как максимально ярко провести время в этом чудесном крае!

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Оксана
Чудесная ненапряжная экскурссия. Сергей хороший рассказчик и подстраивает маршрут под индивидуальные предпочтения!
Огромное спасибо за великолепные виды и прекрасное времяпровождение!!!
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