2 отзыва оставили туристы

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Из Ессентуков — в сердце в Карачаево-Черкесии!

За один день охватить Лермонтовские места, Медовые водопады, гору Кольцо и «Карачаевское подворье»

5
2 отзыва
Сергей
Сергей – Гид из Ессентуков
Это путешествие раскроет перед вами 3 колоритные грани Карачаево-Черкесии: литературные тропы Лермонтова, заповедные пейзажи Медовых водопадов и быт «Карачаевского подворья».

Мы пройдем по следам княжны Мэри и поднимемся на высокое горное плато, прикоснемся к миру местных традиций и исследуем ущелье реки Аликоновки.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Из Ессентуков — в сердце в Карачаево-Черкесии!
Из Ессентуков — в сердце в Карачаево-Черкесии!

Что вас ожидает

По следам Лермонтова
Первая часть нашего маршрута пройдет по локациям, связанным с именем М. Ю. Лермонтова и персонажами его произведений. Вы прогуляетесь 👣 по природным уголкам, куда приезжала княжна Мэри с друзьями, чтобы полюбоваться горными ⛰️ панорамами. Посмотрите на место последнего спора Печорина с Грушницким и узнаете, как его теперь называют местные жители.

Край Медовых водопадов
Мы заглянем на небольшой самобытный рынок с искусными меховыми и шерстяными изделиями — лучше сувенира 🎁 из Карачаево-Черкесии не придумать! Затем путь пройдет по местам легендарного «Шёлкового пути»: вы подниметесь на плато, чтобы полюбоваться окрестностями с высоты 1000 метров над уровнем моря 🌊, увидите знаменитую гору Кольцо, а после спуститесь в ущелье реки Аликоновки, где притаились великолепные Медовые водопады. Я буду сопровождать живописные горные виды историями и легендами этих мест.

Знакомство с карачаевским бытом
Следом дорога приведёт нас к этнографическому музею «Карачаевское подворье», где вы проникнетесь культурой коренного народа Карачаево-Черкесии. Мы рассмотрим старинные предметы быта карачаевцев и домашнее подворье с живым мини-зоопарком, поговорим о местных обычаях. А в местном кафе вы сможете познакомиться с блюдами карачаевской кухни 🥧 и согреться горным ⛰️ травяным чаем.

А если вы заходите дополнить наше путешествие активностями, то к вашим услугам зиплайн, натянутый на высоте 33-этажного дома, или спокойная конная прогулка 👣.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проводится на легковом автомобиле 🚘 Форд
  • Дополнительно оплачиваются: экологический сбор (60 руб. с человека), обед. Также отдельно оплачивается (по желанию) зиплайн и конный прокат — 1100 и 350 рублей с человека соответственно.
Из Ессентуков — в сердце в Карачаево-Черкесии!
Из Ессентуков — в сердце в Карачаево-Черкесии!
Из Ессентуков — в сердце в Карачаево-Черкесии!
Из Ессентуков — в сердце в Карачаево-Черкесии!
Из Ессентуков — в сердце в Карачаево-Черкесии!
Из Ессентуков — в сердце в Карачаево-Черкесии!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей, я родился и живу в Ессентуках. Я не профессиональный гид, но довольно хорошо знаю историю и географию Кавказских Минеральных Вод и при каждом удобном случае стараюсь изучать что-то новое. Решил проводить экскурсии, так как люблю знакомиться с новыми людьми и наблюдать на их лицах чувство неподдельного удивления, восхищения и радости от встречи с чем-то новым и интересным. Постараюсь показать вам родные места как лучшим друзьям. И, надеюсь, мы действительно подружимся в процессе!
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2 отзыва оставили туристы

12 фев 2021
Сергей внимательный, заботливый экскурсовод, отличный рассказчик. Сама экскурсия не утомительная. Пешие маршруты не длинные и не сложные. Полюбовались красотам, узнали много нового и интересного, зарядились впечатлениями. Теперь, когда в следующий раз приедем сюда, будем обращаться только к Сергею.
3 фев 2021
Благодарю Сергея за экскурсию! Насыщенная, но вместе с тем лёгкая, понятный и доступный материал, интересный маршрут, очень красивые виды!Ещё раз благодарю!

Сергей проводит ещё 3 экскурсии

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