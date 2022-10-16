Уважаемые Гости, если у Вас появилось желание увидеть древние склепы –захоронения XI- XVII веков, которые находятся далеко в горах от цивилизации, почувствовать дух древности, который царит здесь,а также вдохновиться красотой пейзажев гор, который дарит незабываемые эмоции, предлагаю Вам посетить Эльтюбю, который признан Чудом России с 2009 года, это аномальная зона, где продукт ы дольше остаются свежими и не пропадают, и коренные жители отмечены долгожительством.

Эльтюбю – это небольшое селение, находится в Чегемском ущелье Кабардино –Балкарии. В нем сейчас проживают примерно 200 гостеприимных жителей. В данный момент сохранилось 7 уцелевших захоронений, которые укрыты зарослями можжевельника. Дорога к поселению пролегает через Чегемское ущелье и Чегемские водопады, которые мы с вами тоже посетим, последние 30 км. идет грунтовая дорога, поэтому немного будет трясти.

Недалеко от склепов в кафе с местной кухней вы можете перекусить и мы продожим дальше наш путь к сторожевой башне князя Балкорукова. Здесь снимался известный фильм Балабанова « ВОЙНА» с участием Бодрова -младшего, увидите декорации и яму, где содержался он пленный.

Эльтюбю является также родиной известного народного поэта КБР Кулиева Кайсына Шуваевича. Мы пройдем по аллее его творчества, где на камнях высечены его стихи, посмотрим где он жил, посетим старинный дом. Буквально каждое место здесь притягивает взор и внимание