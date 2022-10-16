Эльтюбю город мертвых

Эльтюбю город мертвых
Эльтюбю город мертвых
Эльтюбю город мертвых
Эльтюбю город мертвых
Эльтюбю город мертвых
Эльтюбю город мертвых
Эльтюбю город мертвых
Ближайшие даты:
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
23
окт
24
окт
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

  • Чегемскую теснину
  • Могильники XI-XVIII веков
  • Башню Балкорукова
  • Пейзажи гор
  • Селение Эльтюбю
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Уважаемые Гости, если у Вас появилось желание увидеть древние склепы –захоронения XI- XVII веков, которые находятся далеко в горах от цивилизации, почувствовать дух древности, который царит здесь,а также вдохновиться красотой пейзажев гор, который дарит незабываемые эмоции, предлагаю Вам посетить Эльтюбю, который признан Чудом России с 2009 года, это аномальная зона, где продукт ы дольше остаются свежими и не пропадают, и коренные жители отмечены долгожительством.
Эльтюбю – это небольшое селение, находится в Чегемском ущелье Кабардино –Балкарии. В нем сейчас проживают примерно 200 гостеприимных жителей. В данный момент сохранилось 7 уцелевших захоронений, которые укрыты зарослями можжевельника. Дорога к поселению пролегает через Чегемское ущелье и Чегемские водопады, которые мы с вами тоже посетим, последние 30 км. идет грунтовая дорога, поэтому немного будет трясти.
Недалеко от склепов в кафе с местной кухней вы можете перекусить и мы продожим дальше наш путь к сторожевой башне князя Балкорукова. Здесь снимался известный фильм Балабанова « ВОЙНА» с участием Бодрова -младшего, увидите декорации и яму, где содержался он пленный.
Эльтюбю является также родиной известного народного поэта КБР Кулиева Кайсына Шуваевича. Мы пройдем по аллее его творчества, где на камнях высечены его стихи, посмотрим где он жил, посетим старинный дом. Буквально каждое место здесь притягивает взор и внимание

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Поездка происходит на Лада Веста 2020г/в (с кондиционером)
  • От 1 до 4-х человек(дети от 7 лет)
Что не входит
  • В стоимость не входит: сувениры
  • Питание
  • Напитки и аттракционы
Где начинаем и завершаем?
Начало: по договоренности (Кавказские Минеральные Воды)
Завершение: по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

😎ИндивидуальныеГоры🍀Природа и пейзажи☀️На весь деньГолубые озера🗽Популярные места💧ВодопадыДомбай🏡Выездные💦Чегемские водопадыЭкскурсии по КавказуМедовые водопадыКабардино-Балкария

Похожие туры в Ессентуках

Город Мертвых и ущелья Северной Осетии
15 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
5
4 отзыва
Город Мертвых и ущелья Северной Осетии
В рамках экскурсии в Куртатинское ущелье вас ожидает неповторимое знакомство с прошлым
Заберем от вашего отеля / гостиницы
30 000 за всё до 5 чел.
Старинное село Эльтюбю с его природой и водопадами
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Azimut
Azimut
Нет отзывов
Старинное село Эльтюбю с его природой и водопадами
Эльтюбю - село, которое славится своей таинственностью
По договоренности с путешественником
11 000 за всё до 5 чел.
Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца
6.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
5
1 отзыв
Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца
Открыть один из известнейших курортов Кавминвод и прогуляться по роскошному парку
16 окт
17 окт
18 окт
19 окт
6 500 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Карен
Карен
5
21 отзыв
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск - душевная поездка с местным жителем
у вашего отеля
Завтра
17 окт
18 окт
19 окт
11 000 за всё до 6 чел.
Тайный места и красоты городов - Кухня Кавказа и термальные источники
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Карен
Карен
Нет отзывов
Тайный места и красоты городов - Кухня Кавказа и термальные источники
Эта экскурсия является неким вызовом
Я заберу путешественников из указанного ими отеля
12 500 за всё до 6 чел.
КМВ 4 города
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Ладья
Ладья
5
1 отзыв
Очень популярно сейчас
КМВ 4 города
Привокзальная Площадь, Ессентуки
16 окт
20 окт
23 окт
27 окт
2 000 за 1 человека
Групповая экскурсия в Нальчик с дегустацией Кавказских вин
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Ладья
Ладья
Нет отзывов
Групповая экскурсия в Нальчик с дегустацией Кавказских вин
Нальчик - город с богатейшей историей
Привокзальная Площадь, Ессентуки
1 200 за 1 человека
Три ущелья Северной Осетии и «Город мёртвых»
15 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
4.7
24 отзыва
Три ущелья Северной Осетии и «Город мёртвых»
На целый день из Ессентуков мы отправимся в Северную Осетию
Привокзальная пл. , 1, Ессентуки
16 окт
19 окт
21 окт
23 окт
2 700 за 1 человека
Северная Осетия: «город мёртвых» Даргавс
12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
Нет отзывов
Северная Осетия: «город мёртвых» Даргавс
Кавказские горы - отдельный мир, который можно изучать вечно. Мы отправимся из Ессентуков в Северную Осетию
от Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
от 26 000 за всё до 6 чел.
Кисловодск - город-курорт: обзорная экскурсия
4 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Ладья
Ладья
Нет отзывов
Кисловодск - город-курорт: обзорная экскурсия
Вы прогуляетесь по курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом
Привокзальная Площадь, Ессентуки
Завтра
18 окт
22 окт
25 окт
1 000 за 1 человека
Город-феникс: путешествие в Грозный из Кавминвод
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
Нет отзывов
Город-феникс: путешествие в Грозный из Кавминвод
Познакомиться с историей, традициями и визитными карточками столицы Чеченской Республики
17 окт
18 окт
19 окт
20 окт
17 999 за всё до 4 чел.
Ессентуки - обзорная экскурсия по городу-курорту
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Ладья
Ладья
5
1 отзыв
Ессентуки - обзорная экскурсия по городу-курорту
Туристы узнают интересные сведения из истории открытия основных минеральных источников
Привокзальная Площадь, Ессентуки
18 окт
25 окт
1 ноя
8 ноя
500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Ессентуках. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ессентуках
ХОРОШО
🧭
ТАМ