Представьте себе место, где каждый поворот дороги открывает новый захватывающий вид, а история оживает в рассказах гида. Это Кабардино-Балкария, регион с богатым культурным наследием и великолепной природой.
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7 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Фантастические пейзажи Кабардино-Балкарии
- 🏞️ Уникальные природные объекты
- 📜 Интересные исторические факты
- 🧭 Тайны и легенды региона
- 🍽️ Вкусная кавказская кухня
- 🚗 Комфортабельное путешествие на внедорожнике
- 📸 Возможность профессиональной фото - и видеосъемки
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Кабардино-Балкарии - летние месяцы, когда природа раскрывает всю свою красоту. В это время комфортно наслаждаться высокогорными озерами, перевалами и водопадами. Летние месяцы позволяют максимально погрузиться в атмосферу региона, насладиться его природными и историческими достопримечательностями.
Весной и осенью тоже можно насладиться путешествием. В это время туристов меньше, что позволяет в полной мере ощутить уединение и спокойствие, а также избежать летней жары.
Весной и осенью тоже можно насладиться путешествием. В это время туристов меньше, что позволяет в полной мере ощутить уединение и спокойствие, а также избежать летней жары.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Озеро Гижгит
- Перевал Актопрак
- «Город мертвых» в Эль-Тюбю
- Чегемские водопады
Описание экскурсии
История, природа и тайны Кабардино-Балкарии
Мы отправимся в насыщенное путешествие по одному из красивейших регионов страны. В программе экскурсии:
- Озеро Гижгит — вы увидите высокогорное озеро удивительного бирюзового цвета, полюбуетесь окружающей его подковой каменистых скал и попробуете горный чай на травах.
- Перевал Актопрак — древний торговый путь и военная дорога. Я расскажу, чем он известен, какие клады здесь находили и какие фильмы снимали.
- «Город мертвых» в Эльтюбю — мистическое место, официально занесенное в перечень аномальных зон России. Вы увидите средневековые усыпальницы и узнаете о них интересные факты.
- Чегемские водопады — вы насладитесь красотой балкарской природы, остановитесь в приятном месте на ужин и оцените кавказскую кухню.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Фольксваген
- Еда и напитки не включены в стоимость
- По желанию возможна фото- и/или видеосъемка с профессионального квадрокоптера, а также монтаж. Цена договорная и зависит от объема.
- По желанию можно включить в программу полет на параплане. Цена — 5000 р. за человека, продолжительность — 20-30 минут.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1962 туристов
Я гид, преподаватель истории, археологии и музейного дела, краевед, фотограф, видеограф. С радостью покажу наши края и расскажу о них интересные факты, весело и с чувством юмора. Специализируюсь на культуре и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Наше путешествие было замечательным: посетили красивые и интересные места, узнали много нового о регионе, попробовали вкусные хычины и шашлыки, а Иван всегда был рядом. Он рассказывал, советовал, отвечал на наши вопросы… Спасибо большое за эмоции и впечатления!
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Джилы-Су: завораживающая красота и незабываемое путешествие!
Недавно вернулись с дочкой из невероятной поездки к Джилы-Су, и не могу не поделиться восторгом!
Экскурсия прошла на одном дыхании: невероятные виды на всем пути, захватывающие
Недавно вернулись с дочкой из невероятной поездки к Джилы-Су, и не могу не поделиться восторгом!
Экскурсия прошла на одном дыхании: невероятные виды на всем пути, захватывающие
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По стечению обстоятельств экскурсию Иван провести не смог, но предоставил нам отличного гида на замену себе, заранее предупредив обо всех деталях. Экскурсию проводил Александр. Просто потрясающий маршрут, насыщенный живописными местами, интересными локациями! Организация экскурсии на высшем уровне! Нам очень понравилось! Однозначно рекомендуем к посещению.
В следующую поездку с Иваном обязательно поедем ☺️
В следующую поездку с Иваном обязательно поедем ☺️
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Отличное путешествие на очень комфортном автомобиле! Удачно выстроенный маршрут, спокойный и уверенный стиль вождения, интересные рассказы и потрясающая природа вокруг - все сложилось в нашей поездке! Вся моя семья (включая сына-подростка) в полном восторге! Надеемся на новую встречу в вашем прекрасном крае! Однозначно рекомендую эту экскурсию!
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Этот маршрут — моя большая любовь. Очень давно хотела увидеть Актопрак своими глазами. Особенно летом, когда всё цветёт и благоухает зеленью. Буду скучать по этим живописным местам. Ивану — отдельная благодарность за индивидуальный подход в учёте моих пожеланий при формировании маршрута. Уверена, я ещё вернусь! 🏔️🍃
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А
Мы остались в полном восторге! Такая красота, дивные места! С Иваном было интересно и надежно. Заказали видео-клип с нашей поездкой, замечательное решение! Мы получили не только эмоции, но и красочную память о них! Однозначно рекомендую!
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