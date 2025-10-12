Представьте себе место, где каждый поворот дороги открывает новый захватывающий вид, а история оживает в рассказах гида. Это Кабардино-Балкария, регион с богатым культурным наследием и великолепной природой.Ваше путешествие начнется из

Ессентуков и приведет вас к высокогорному озеру Гижгит, где вы сможете насладиться чистым воздухом и попробовать горный чай. Далее, маршрут пролегает через перевал Актопрак, где скрыты древние клады, и ведет к мистическому «Городу мертвых». Завершит ваше путешествие визит к Чегемским водопадам, где вы оцените красоту балкарской природы и попробуете местную кухню. Эта экскурсия станет незабываемым приключением, полным открытий и впечатлений

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Кабардино-Балкарии - летние месяцы, когда природа раскрывает всю свою красоту. В это время комфортно наслаждаться высокогорными озерами, перевалами и водопадами. Летние месяцы позволяют максимально погрузиться в атмосферу региона, насладиться его природными и историческими достопримечательностями.



Весной и осенью тоже можно насладиться путешествием. В это время туристов меньше, что позволяет в полной мере ощутить уединение и спокойствие, а также избежать летней жары.

Сейчас август — это идеальное время.