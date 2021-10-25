Для нас это была самая потрясающая экскурсия по региону КМВ, стартовали из Кисловодска в сторону Кабардино-Балкарии, сумасшедшинка виды, вся дорога как в кино:) Маршрут построен очень грамотно, успели охватить все что было заявлено в списке достопримечательностей в этой экскурсии и даже больше:) Маршрут не очень популярный у туристической массы, поэтому нигде нет толпы туристов! Приятно:)

Гид Иван рассказал очень много всего интересного об истории этой местности, событиях и обычаях, на групповых экскурсиях такого не рассказывают:) Знает где лучше остановится чтобы виды были самыми завораживающими, легко скорректировал программу под наши пожелания, дал возможность прогуляется где мы захотели.

Завёз на перекус в замечательную домашнюю кафешку, было очень вкусно.

Иван аккуратный водитель, можно ехать с детьми, потрясающий собеседник, много знает об истории региона.

Рекомендую для туристов, желающих увидеть первозданные природные красоты Кавказа, а не не пункты сбора туристов с автобусами 😊