Таинственная Кабардино-Балкария

Лазурное озеро Гижгит, «город мертвых», перевал Актопрак и Чегемские водопады за 1 день

5
7 отзывов
Кабардино-Балкария запомнится вам фантастическими пейзажами: водопадами, ущельями, озерами и горами.

Я покажу самые интересные места региона, раскрою его историю и легенды.

Расскажу о грандиозной битве Тамерлана с Золотой Ордой и о том, как Кавказ повлиял на российскую и мировую культуры.

А также расшифрую традиции и обычаи местных народов.
Таинственная Кабардино-Балкария
Таинственная Кабардино-Балкария
Таинственная Кабардино-Балкария
Таинственная Кабардино-Балкария
Таинственная Кабардино-Балкария
Таинственная Кабардино-Балкария
Таинственная Кабардино-Балкария
Таинственная Кабардино-Балкария
Таинственная Кабардино-Балкария
Таинственная Кабардино-Балкария
Таинственная Кабардино-Балкария

Что вас ожидает

История, природа и тайны Кабардино-Балкарии

Мы отправимся в насыщенное путешествие по одному из красивейших регионов страны. В программе экскурсии:

  • Озеро Гижгит — вы увидите высокогорное озеро удивительного бирюзового цвета, полюбуетесь окружающей его подковой каменистых скал и попробуете горный чай на травах.
  • Перевал Актопрак — древний торговый путь и военная дорога. Я расскажу, чем он известен, какие клады здесь находили и какие фильмы снимали.
  • «Город мертвых» в Эль-Тюбю — мистическое место, официально занесенное в перечень аномальных зон России. Вы увидите средневековые усыпальницы и узнаете о них интересные факты.
  • Чегемские водопады — вы насладитесь красотой балкарской природы, остановитесь в приятном месте на ужин и оцените кавказскую кухню.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Фольксваген
  • Еда и напитки не включены в стоимость
  • Бонус к путешествию: по вашему желанию сделаем профессиональную фото- и видеосъемку
  • По желанию можно включить в программу полет на параплане. Цена — 5000 р. за человека, продолжительность — 20-30 минут.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Иван
Иван
Меня зовут Иван, я гид и организатор авторских туров на комфортабельном внедорожнике Фольксваген. По образованию — преподаватель истории, археологии и музейного дела. С радостью покажу наши края и расскажу о них интересные факты, весело и с чувством юмора.
Задать вопрос

7 реальных отзывов от туристов

О
25 окт 2021
Отличная экскурсия! Далеко- но интересно и здорово! Перекрасный гид, спокойный и уверенный водитель. Много знает и интересно рассказывает. А красоты, в которые он наз вывез…!Экскурсия далекая, но того стоит.
Н
19 окт 2021
Замечательная экскурсия, просто завораживающие виды! Иван-историк по образованию, очень увлеченный и образованный гид! Мы узнали много нового об истории Кавказа в целом, не только по теме нашего путешествия. Удобный большой внедорожник, чудесная компания и невероятная красота Кабардино-Балкарии! Большое спасибо!
С
18 окт 2021
Очень интересная экскурсия. Красота гор неописуема, не одна фото съёмка и видеосъёмка не может передать эту прелесть. Это надо просто видеть. Иван очень приятный собеседник и рассказчик, дорога была длинная, но нам не было скучно, узнали много интересного про Кавказ и его историю. Предоставленный транспорт комфортабельный, все очень удобно. Гид и программа экскурсии заслуживают самой высокой оценки.
Елена
19 сен 2021
Комфортный и чистый автомобиль! Иван прекрасно рассказал о местах по которым проходил маршрут! Основываясь на истории! Потрясающие виды! И компания. ))) Приятный сюрприз видео и фото съёмка. ) Снова вернемся! Спасибо!
С
17 сен 2021
Очень понравилась экскурсия с Иваном. Все вовремя, четко, как договаривались. Удобный комфортабельный внедорожник, аккуратное вождение, интересные рассказы об истории и достопримечательностях Кавказа. Продуманная программа и своевременные остановки у проверенных кафе, чтобы пообедать. Однозначно рекомендуем.
Ольга
3 сен 2021
Для нас это была самая потрясающая экскурсия по региону КМВ, стартовали из Кисловодска в сторону Кабардино-Балкарии, сумасшедшинка виды, вся дорога как в кино:) Маршрут построен очень грамотно, успели охватить все что было заявлено в списке достопримечательностей в этой экскурсии и даже больше:) Маршрут не очень популярный у туристической массы, поэтому нигде нет толпы туристов! Приятно:)
Гид Иван рассказал очень много всего интересного об истории этой местности, событиях и обычаях, на групповых экскурсиях такого не рассказывают:) Знает где лучше остановится чтобы виды были самыми завораживающими, легко скорректировал программу под наши пожелания, дал возможность прогуляется где мы захотели.
Завёз на перекус в замечательную домашнюю кафешку, было очень вкусно.
Иван аккуратный водитель, можно ехать с детьми, потрясающий собеседник, много знает об истории региона.
Рекомендую для туристов, желающих увидеть первозданные природные красоты Кавказа, а не не пункты сбора туристов с автобусами 😊
А
15 июля 2021
Спасибо за экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

🎩Индивидуальные🛣Джиппинг🚗На машине🧒Для детей🏡Выездные

Еще несколько похожих предложений в Ессентуках

Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Верхний Чегем из Ессентуков
11ч
3 000
за 1 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Верхний Чегем из Ессентуков
Чегемские водопады и Баксанское ущелье - самые популярные туристические места Кабардино-Балкарии, куда...
Суббота Воскресение или любой день если вас 4 и больше человек
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день
11ч
3 200
за 1 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день
Вас ждёт незабываемая экскурсия по живописным окрестностям Кабардино-Балкарии
Ежедневно в 06:00
Чегемские водопады и природа Кабардино-Балкарии
4.7
29
12ч
1 800
за 1 чел.
Чегемские водопады и природа Кабардино-Балкарии
Кабардино-Балкария - сказочное и чудесное место, спрятанное среди гор
Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 06:40
Джип-тур из Ессентуков: Чегемские водопады, село Эль-тюбю и озеро Гижгит
Индивидуальная экскурсия
12ч
12 000
за 1-4 чел.
Джип-тур из Ессентуков: Чегемские водопады, село Эль-тюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
Индивидуальная экскурсия
12ч
18 000
за 1-8 чел.
Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
Интенсив-тур - это путешествие, где программа настолько разнообразна и насыщенна, что впечатлений...
Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 09.00
Чегемские водопады и Верхняя Балкария
Индивидуальная экскурсия
5
1
13ч
19 000
за 1-5 чел.
Чегемские водопады и Верхняя Балкария
Прогулка к водопадам по Чегемскому ущелью впечатляет: с одной стороны дороги - отвесные 300-метровые...
По договоренности
Чегемский день: фантастическая природа и SPA
Индивидуальная экскурсия
5
1
9 400
за 1-4 чел.
Чегемский день: фантастическая природа и SPA
Оценить красоту горной теснины с водопадами и отдохнуть в термальном комплексе Гедуко
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Индивидуальная экскурсия
4.8
14
11ч
12 000
за 1-8 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Горное озеро, музей Высоцкого, лучшие виды главной вершины Кавказа и дегустация нарзана за один день
Чегемское ущелье + озеро Гижгит из Ессентуки
12ч
3 200
за 1 чел.
Чегемское ущелье + озеро Гижгит из Ессентуки
Интенсив-тур - это путешествие, где программа настолько разнообразна и насыщенна, что впечатлений...
Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 08.00
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Индивидуальная экскурсия
9 200
за 1-5 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Приглашаю вас в путешествие по Кавминводам! Всего за день мы с вами побываем на пяти главных...
Смотрите свободные даты
Панорамы Эльбруса и волшебное озеро Гижгит
5
1
12ч
3 000
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Панорамы Эльбруса и волшебное озеро Гижгит
Вы подниметесь по канатной дороге на высоту 3500 метров и впечатлитесь видом на весь Кавказский...
в 7:00
Город Мертвых и ущелья Северной Осетии
Индивидуальная экскурсия
5
4
15ч
30 000
за 1-5 чел.
Город Мертвых и ущелья Северной Осетии
В рамках экскурсии в Куртатинское ущелье вас ожидает неповторимое знакомство с прошлым
Все дни недели кроме воскресенья
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ессентуках. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ессентуках
🇷🇺