Музеи и искусство Ессентуков

Найдено 10 экскурсий в категории «Музеи» в Ессентуках, цены от 4 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ессентуки - город, где сбываются мечты
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
57 отзывов
Ессентуки - город, где сбываются мечты: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Ессентукам раскроет историю и культуру курорта, его архитектурные жемчужины и целебные источники
Начало: Маг. Универмаг
«Вы посетите Курортный парк, галерею источника № 17 и выясните, почему она построена в английском стиле с мавританскими элементами»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
6 200 за всё до 5 чел.
И это все - Кавказские Минеральные Воды
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
68 отзывов
Кавказские Минеральные Воды: Путешествие по жемчужинам Кавказа
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказа, посетив его знаменитые курорты и природные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
«Гуляя по живописному парку, вы увидите Пушкинскую галерею и причудливый дворец эмира Бухарского, украшенный скульптурами львов, изразцами и восточными орнаментами»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 800 за всё до 4 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
52 отзыва
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: впечатляющие виды и культура
Проведите незабываемый день, погружаясь в величие природы и культурное наследие Кабардино-Балкарии
«Музей Высоцкого — необычный горный музей, построенный из застывшей вулканической лавы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
от 14 800 за всё до 7 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
27 отзывов
Золотое кольцо Кавказа: путешествие по 5 городам КМВ за один день
Возьмите уникальный шанс погрузиться в культуру и историю Кавказских Минеральных Вод, посетив 5 городов всего за один день
Начало: У вашего отеля
«Гуляя вдоль тенистых дорожек, вы рассмотрите дворец Бухарского эмира и Пушкинскую галерею, а затем выйдете к знаменитой каскадной лестнице»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 999 за всё до 6 чел.
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Последний день Лермонтова: путешествие по местам великого поэта
Погрузитесь в историю последних часов жизни М.Ю. Лермонтова, посетив ключевые места его пребывания на Кавказе
«Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость»»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.
Из Ессентуков - в сердце в Карачаево-Черкесии
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Путешествие из Ессентуков в сердце Карачаево-Черкесии: культура, природа, история
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы, следуя по литературным тропам Лермонтова и исследуя уникальные пейзажи
«Следом дорога приведёт нас к этнографическому музею «Карачаевское подворье», где вы проникнетесь культурой коренного народа Карачаево-Черкесии»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500 за всё до 4 чел.
Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
5 отзывов
Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, насладитесь целебными нарзанами, роскошным парком и удивительным микроклиматом. Экскурсия начинается в Ессентуках
«Исторический центр: от бульвара до Нарзанной галереи»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день
«Великолепная четвёрка» кавказских городов в комфортном и увлекательном путешествии
«Кроме того, я покажу знаменитую Нарзанную галерею, Октябрьские ванны и недавно построенный необыкновенный Кисловодский фонтан»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 400 за всё до 4 чел.
Фотосессия в Ессентуках
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотосессия в Ессентуках: индивидуальная прогулка по живописным местам
Фотосессия в Ессентуках - идеальный способ запечатлеть лучшие моменты в живописном курортном городе
Начало: В районе ж/д вокзала
«Семашко, Цандеровский институт механотерапии, питьевая галерея Ессентуки № 17»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 000 за всё до 3 чел.
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Ессентуков
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное
«Погуляете по Нижнему парку, где осмотрите мостик «Дамский каприз», павильон «Стеклянная струя», здание читальни, цветочные часы, Колоннаду, первые гостиницы города, Нарзанную галерею и Нарзанные ванны»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    30 мая 2024
    Ессентуки - город, где сбываются мечты
    Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и содержательно. Парк великолепный!
    Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и содержательно. Парк великолепный!Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и содержательно. Парк великолепный!Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и содержательно. Парк великолепный!Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и содержательно. Парк великолепный!
  • И
    Ильмира
    21 мая 2024
    Ессентуки - город, где сбываются мечты
    Это вторая экскурсия, которую провела для нас Ирина. В прошлом году она рассказала нам про Кисловодск, и мы влюбились в
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    этот город! Ее рассказ был настолько интересным, что захотелось ее глазами увидеть скромный курортный город Ессентуки. Три с половиной часа мы с огромным интересом слушали содержательный, живой, эмоциональный рассказ Ирины, дополненный выразительно прочитанными стихами, просмотром фотографий и иллюстраций. Никогда не думала, что о Ессентуках можно столько рассказать! Очень обаятельный гид! С прекрасной речью! Рекомендую экскурсию всем, кто хочет узнать этот удивительный край и полюбить его всей душой, как полюбили его мы! Спасибо, дорогая Ирина!

  • О
    Ольга
    10 мая 2024
    Фотосессия в Ессентуках
    Мы с мужем были заинтересованы экскурсией по Ессентукам вместе с фотосессией. У нас фотограф и экскурсовод был Александр. Замечательный,интересный человек
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    как рассказчик так и фотограф. На все наши вопросы отвечал на все 💯, было очень интересно. А фото это отдельная благодарность! Память останется на всегда! Спасибо Александр 🤝 🔥

  • А
    Анна
    10 мая 2024
    И это все - Кавказские Минеральные Воды
    Замечательная экскурсия, мы в восторге! Сергей профессионал своего дела, понятно и интересно доносит информацию! Отвез нас в такие места, до
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    которых мы бы сами точно не добрались. Мы и не думали, что обзорная экскурсия по городам может быть настолько интересной! Очень хорошая организация, все динамично и интересно! Однозначно рекомендуем! Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию!

  • Н
    Наталья
    5 мая 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Хочу сказать отдельное спасибо за прекрасные локации для фото на озере
  • Н
    Наталья
    26 апреля 2024
    Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Ессентуков)
    Спасибо Владимиру за прекрасно организованную экскурсию! Экскурсия началась в точно назначенное время и была настолько интересной и насыщенной, что мы
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    не заметили как пролетело 9 ч))) Владимир замечательно составил маршрут, показал достопримечательности и советовал как лучше сделать фото)) так же предусмотрел время и место для отличного обеда. Большое спасибо

    Спасибо Владимиру за прекрасно организованную экскурсию! Экскурсия началась в точно назначенное время и была настолько интереснойСпасибо Владимиру за прекрасно организованную экскурсию! Экскурсия началась в точно назначенное время и была настолько интереснойСпасибо Владимиру за прекрасно организованную экскурсию! Экскурсия началась в точно назначенное время и была настолько интереснойСпасибо Владимиру за прекрасно организованную экскурсию! Экскурсия началась в точно назначенное время и была настолько интереснойСпасибо Владимиру за прекрасно организованную экскурсию! Экскурсия началась в точно назначенное время и была настолько интересной
  • Р
    Регина
    24 апреля 2024
    И это все - Кавказские Минеральные Воды
    Спасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но в тоже время насыщенно и
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    объемно! Мягкий стиль вождения, комфортная и чистейшая машина, уважительное отношение и увлекательные рассказы, соблюдение тайминга, но в тоже времени не было суеты и не торопил, а также получили ответы на все вопросы и даже больше!

    Спасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но в
  • М
    Марина
    22 апреля 2024
    И это все - Кавказские Минеральные Воды
    Спасибо огромное Сергею за замечательную экскурсию по городам КМВ! Интересное, насыщенное, позитивное, комфортное путешествие запомнится нам на долго. Не было
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    ощущения, что гид просто выполняет свою работу, а как будто беседа с приятелем. Не голые факты и даты, а интересные истории и легкая подача огромного объема информации. Шагов находили мы, конечно, непривычно много, ног не чувствовали) Но усталость забудется, а воспоминания и впечатления - на всю жизнь!

  • Д
    Динар
    19 апреля 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Доброго дня всем. Отлично съездили на Эльбрус и Джылы суу. Советую всем посетить эти красоты вместе с Андреем. Гид очень понравился. Рашид! Веселый, профессиональный, как с другом едешь.
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Большое спасибо нашему водителю и гиду Александру! За увлекательную поездку на Эльбрус. Рассказывает много интересной информации. Рекомендуем👍👍👍👍👍
    Большое спасибо нашему водителю и гиду Александру! За увлекательную поездку на Эльбрус. Рассказывает много интересной информации

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
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  1. Ессентуки - город, где сбываются мечты
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  2. Гижгит
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  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
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