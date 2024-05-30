1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Ессентуки - город, где сбываются мечты: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Ессентукам раскроет историю и культуру курорта, его архитектурные жемчужины и целебные источники
Начало: Маг. Универмаг
«Вы посетите Курортный парк, галерею источника № 17 и выясните, почему она построена в английском стиле с мавританскими элементами»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
6 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Кавказские Минеральные Воды: Путешествие по жемчужинам Кавказа
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказа, посетив его знаменитые курорты и природные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
«Гуляя по живописному парку, вы увидите Пушкинскую галерею и причудливый дворец эмира Бухарского, украшенный скульптурами львов, изразцами и восточными орнаментами»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: впечатляющие виды и культура
Проведите незабываемый день, погружаясь в величие природы и культурное наследие Кабардино-Балкарии
«Музей Высоцкого — необычный горный музей, построенный из застывшей вулканической лавы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Золотое кольцо Кавказа: путешествие по 5 городам КМВ за один день
Возьмите уникальный шанс погрузиться в культуру и историю Кавказских Минеральных Вод, посетив 5 городов всего за один день
Начало: У вашего отеля
«Гуляя вдоль тенистых дорожек, вы рассмотрите дворец Бухарского эмира и Пушкинскую галерею, а затем выйдете к знаменитой каскадной лестнице»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 999₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Последний день Лермонтова: путешествие по местам великого поэта
Погрузитесь в историю последних часов жизни М.Ю. Лермонтова, посетив ключевые места его пребывания на Кавказе
«Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость»»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие из Ессентуков в сердце Карачаево-Черкесии: культура, природа, история
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы, следуя по литературным тропам Лермонтова и исследуя уникальные пейзажи
«Следом дорога приведёт нас к этнографическому музею «Карачаевское подворье», где вы проникнетесь культурой коренного народа Карачаево-Черкесии»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, насладитесь целебными нарзанами, роскошным парком и удивительным микроклиматом. Экскурсия начинается в Ессентуках
«Исторический центр: от бульвара до Нарзанной галереи»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день
«Великолепная четвёрка» кавказских городов в комфортном и увлекательном путешествии
«Кроме того, я покажу знаменитую Нарзанную галерею, Октябрьские ванны и недавно построенный необыкновенный Кисловодский фонтан»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 400₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Ессентуках: индивидуальная прогулка по живописным местам
Фотосессия в Ессентуках - идеальный способ запечатлеть лучшие моменты в живописном курортном городе
Начало: В районе ж/д вокзала
«Семашко, Цандеровский институт механотерапии, питьевая галерея Ессентуки № 17»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Ессентуков
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное
«Погуляете по Нижнему парку, где осмотрите мостик «Дамский каприз», павильон «Стеклянная струя», здание читальни, цветочные часы, Колоннаду, первые гостиницы города, Нарзанную галерею и Нарзанные ванны»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана30 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и содержательно. Парк великолепный!
- ИИльмира21 мая 2024Это вторая экскурсия, которую провела для нас Ирина. В прошлом году она рассказала нам про Кисловодск, и мы влюбились в
- ООльга10 мая 2024Мы с мужем были заинтересованы экскурсией по Ессентукам вместе с фотосессией. У нас фотограф и экскурсовод был Александр. Замечательный,интересный человек
- ААнна10 мая 2024Замечательная экскурсия, мы в восторге! Сергей профессионал своего дела, понятно и интересно доносит информацию! Отвез нас в такие места, до
- ННаталья5 мая 2024Хочу сказать отдельное спасибо за прекрасные локации для фото на озере
- ННаталья26 апреля 2024Спасибо Владимиру за прекрасно организованную экскурсию! Экскурсия началась в точно назначенное время и была настолько интересной и насыщенной, что мы
- РРегина24 апреля 2024Спасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но в тоже время насыщенно и
- ММарина22 апреля 2024Спасибо огромное Сергею за замечательную экскурсию по городам КМВ! Интересное, насыщенное, позитивное, комфортное путешествие запомнится нам на долго. Не было
- ДДинар19 апреля 2024Доброго дня всем. Отлично съездили на Эльбрус и Джылы суу. Советую всем посетить эти красоты вместе с Андреем. Гид очень понравился. Рашид! Веселый, профессиональный, как с другом едешь.
- ИИрина14 апреля 2024Большое спасибо нашему водителю и гиду Александру! За увлекательную поездку на Эльбрус. Рассказывает много интересной информации. Рекомендуем👍👍👍👍👍
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Музеи»
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