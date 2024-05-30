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мы не замечали этого. Вот стояли в музыкальной беседке и слушали историю Прокофьева, и вот мы уже в другой локации слушаем про казаков и горцев. Рассказы совмещены с прогулками по парку Ессентуков и осмотром самых значимых достопримечательностей города. А как здорово Ирина декламирует стихи поэтов про этот край! Помимо историй, нам показали много старинных фотографий этих мест и людей, которые внесли вклад в развитие региона и города Ессентуки. А ещё кроме исторических сведений, мы услышали легенды, что для меня всегда важно, я люблю такого рода сказки про места, где нахожусь. Если вы любите неспешные прогулки по городу под интересные рассказы, вам к Ирине. Благодарим за этот день и желаем больше гостей-экскурсантов.