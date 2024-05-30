Галерея источника № 17 – экскурсии в Ессентуках

Найдено 6 экскурсий в категории «Галерея источника № 17» в Ессентуках, цены от 4 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ессентуки - город, где сбываются мечты
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
57 отзывов
Ессентуки - город, где сбываются мечты: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Ессентукам раскроет историю и культуру курорта, его архитектурные жемчужины и целебные источники
Начало: Маг. Универмаг
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
6 200 за всё до 5 чел.
И это все - Кавказские Минеральные Воды
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
68 отзывов
Кавказские Минеральные Воды: Путешествие по жемчужинам Кавказа
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказа, посетив его знаменитые курорты и природные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 800 за всё до 4 чел.
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Последний день Лермонтова: путешествие по местам великого поэта
Погрузитесь в историю последних часов жизни М.Ю. Лермонтова, посетив ключевые места его пребывания на Кавказе
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день
«Великолепная четвёрка» кавказских городов в комфортном и увлекательном путешествии
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 400 за всё до 4 чел.
Фотосессия в Ессентуках
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотосессия в Ессентуках: индивидуальная прогулка по живописным местам
Фотосессия в Ессентуках - идеальный способ запечатлеть лучшие моменты в живописном курортном городе
Начало: В районе ж/д вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 000 за всё до 3 чел.
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Ессентуков
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    30 мая 2024
    Ессентуки - город, где сбываются мечты
    Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и содержательно. Парк великолепный!
    Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и содержательно. Парк великолепный!Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и содержательно. Парк великолепный!Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и содержательно. Парк великолепный!Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и содержательно. Парк великолепный!
  • И
    Ильмира
    21 мая 2024
    Ессентуки - город, где сбываются мечты
    Это вторая экскурсия, которую провела для нас Ирина. В прошлом году она рассказала нам про Кисловодск, и мы влюбились в
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    этот город! Ее рассказ был настолько интересным, что захотелось ее глазами увидеть скромный курортный город Ессентуки. Три с половиной часа мы с огромным интересом слушали содержательный, живой, эмоциональный рассказ Ирины, дополненный выразительно прочитанными стихами, просмотром фотографий и иллюстраций. Никогда не думала, что о Ессентуках можно столько рассказать! Очень обаятельный гид! С прекрасной речью! Рекомендую экскурсию всем, кто хочет узнать этот удивительный край и полюбить его всей душой, как полюбили его мы! Спасибо, дорогая Ирина!

  • О
    Ольга
    10 мая 2024
    Фотосессия в Ессентуках
    Мы с мужем были заинтересованы экскурсией по Ессентукам вместе с фотосессией. У нас фотограф и экскурсовод был Александр. Замечательный,интересный человек
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    как рассказчик так и фотограф. На все наши вопросы отвечал на все 💯, было очень интересно. А фото это отдельная благодарность! Память останется на всегда! Спасибо Александр 🤝 🔥

  • А
    Анна
    10 мая 2024
    И это все - Кавказские Минеральные Воды
    Замечательная экскурсия, мы в восторге! Сергей профессионал своего дела, понятно и интересно доносит информацию! Отвез нас в такие места, до
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    которых мы бы сами точно не добрались. Мы и не думали, что обзорная экскурсия по городам может быть настолько интересной! Очень хорошая организация, все динамично и интересно! Однозначно рекомендуем! Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию!

  • Н
    Наталья
    26 апреля 2024
    Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Ессентуков)
    Спасибо Владимиру за прекрасно организованную экскурсию! Экскурсия началась в точно назначенное время и была настолько интересной и насыщенной, что мы
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    не заметили как пролетело 9 ч))) Владимир замечательно составил маршрут, показал достопримечательности и советовал как лучше сделать фото)) так же предусмотрел время и место для отличного обеда. Большое спасибо

    Спасибо Владимиру за прекрасно организованную экскурсию! Экскурсия началась в точно назначенное время и была настолько интереснойСпасибо Владимиру за прекрасно организованную экскурсию! Экскурсия началась в точно назначенное время и была настолько интереснойСпасибо Владимиру за прекрасно организованную экскурсию! Экскурсия началась в точно назначенное время и была настолько интереснойСпасибо Владимиру за прекрасно организованную экскурсию! Экскурсия началась в точно назначенное время и была настолько интереснойСпасибо Владимиру за прекрасно организованную экскурсию! Экскурсия началась в точно назначенное время и была настолько интересной
  • Р
    Регина
    24 апреля 2024
    И это все - Кавказские Минеральные Воды
    Спасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но в тоже время насыщенно и
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    объемно! Мягкий стиль вождения, комфортная и чистейшая машина, уважительное отношение и увлекательные рассказы, соблюдение тайминга, но в тоже времени не было суеты и не торопил, а также получили ответы на все вопросы и даже больше!

    Спасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но в
  • М
    Марина
    22 апреля 2024
    И это все - Кавказские Минеральные Воды
    Спасибо огромное Сергею за замечательную экскурсию по городам КМВ! Интересное, насыщенное, позитивное, комфортное путешествие запомнится нам на долго. Не было
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    ощущения, что гид просто выполняет свою работу, а как будто беседа с приятелем. Не голые факты и даты, а интересные истории и легкая подача огромного объема информации. Шагов находили мы, конечно, непривычно много, ног не чувствовали) Но усталость забудется, а воспоминания и впечатления - на всю жизнь!

  • Е
    Елена
    14 апреля 2024
    Ессентуки - город, где сбываются мечты
    Экскурсия очень понравилась, Ирина интересная рассказчица, три часа пролетели незаметно. Повествование настолько плавно перетекает из одной темы в другую, что
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    мы не замечали этого. Вот стояли в музыкальной беседке и слушали историю Прокофьева, и вот мы уже в другой локации слушаем про казаков и горцев. Рассказы совмещены с прогулками по парку Ессентуков и осмотром самых значимых достопримечательностей города. А как здорово Ирина декламирует стихи поэтов про этот край! Помимо историй, нам показали много старинных фотографий этих мест и людей, которые внесли вклад в развитие региона и города Ессентуки. А ещё кроме исторических сведений, мы услышали легенды, что для меня всегда важно, я люблю такого рода сказки про места, где нахожусь. Если вы любите неспешные прогулки по городу под интересные рассказы, вам к Ирине. Благодарим за этот день и желаем больше гостей-экскурсантов.

  • О
    Ольга
    12 апреля 2024
    Фотосессия в Ессентуках
    Большое спасибо! Нам очень понравилось. Замечательная прогулка. Мы прекрасно провели время. Фото великолепны, за них отдельное спасибо.
  • В
    Владислав
    10 апреля 2024
    Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Ессентуков)
    Нашим гидом и водителем был Владимир. Считаю, что нам повезло. Этот человек очень любит свой родной край и рассказывает о
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    нем очень искренне. Очень тактичен, отзывчив на просьбы. Очень аккуратно водит машину. Как свои пять пальцев знает все четыре города и их окрестности. Рекомендуем его со всей ответственностью.

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Галерея источника № 17»

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