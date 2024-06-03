Курортный парк – экскурсии в Ессентуках

Найдено 8 экскурсий в категории «Курортный парк» в Ессентуках, цены от 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ессентуки - город, где сбываются мечты
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
57 отзывов
Ессентуки - город, где сбываются мечты: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Ессентукам раскроет историю и культуру курорта, его архитектурные жемчужины и целебные источники
Начало: Маг. Универмаг
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
6 200 за всё до 5 чел.
И это все - Кавказские Минеральные Воды
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
68 отзывов
Кавказские Минеральные Воды: Путешествие по жемчужинам Кавказа
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказа, посетив его знаменитые курорты и природные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 800 за всё до 4 чел.
Ессентуки: курортная жизнь, казаки и богема
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
25 отзывов
Ессентуки: курортная жизнь, казаки и богема
Прогулка по Ессентукам раскроет тайны курортного города, где минеральные источники и санатории привлекали богему и знаменитостей
Начало: У ж/д вокзала Ессентуков
Расписание: во вторник в 10:30, в субботу в 15:00
19 июня в 10:30
22 июня в 15:00
1 500 за человека
Добро пожаловать в Ессентуки
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Добро пожаловать в Ессентуки»
Откройте для себя Ессентуки: уникальные бюветы, исторические анекдоты и дегустация минеральных вод включены
Начало: У Ессентукского парка
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
80006 800 за всё до 4 чел.
Экскурсия-спектакль в Ессентуках
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
12 отзывов
Иммерсивная экскурсия-спектакль по Ессентукам: погружение в историю
Погрузитесь в историю Ессентуков с экскурсией-спектаклем. Прогулка по центральным улочкам и паркам, интересные факты и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала Ессентуков
Расписание: в понедельник и среду в 15:00
10 июня в 15:00
12 июня в 15:00
800 за человека
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день
«Великолепная четвёрка» кавказских городов в комфортном и увлекательном путешествии
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 400 за всё до 4 чел.
Фотосессия в Ессентуках
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотосессия в Ессентуках: индивидуальная прогулка по живописным местам
Фотосессия в Ессентуках - идеальный способ запечатлеть лучшие моменты в живописном курортном городе
Начало: В районе ж/д вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 000 за всё до 3 чел.
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Ессентуков
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Ессентуки: курортная жизнь, казаки и богема
    Очень понравилась экскурсия с Марией- интересная подача материала (фотохроники с планшета, цитирование статьи из газеты примерно 1900г.), чувствуется, что сама
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    информация добывалась не только из широко известных источников. Кроме того, грамотная,красивая речь. Да и исторические объекты интересны и разнообразны. Время пролетело незаметно, с пользой и удовольствием. Рекомендую гида Марию.

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Экскурсия-спектакль в Ессентуках
    Интересный формат экскурсии. Много информации, маршрут построен хорошо. Ессентуки открылись с новой стороны.
  • О
    Оксана
    30 мая 2024
    Ессентуки - город, где сбываются мечты
    Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и содержательно. Парк великолепный!
    Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и содержательно. Парк великолепный!Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и содержательно. Парк великолепный!Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и содержательно. Парк великолепный!Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и содержательно. Парк великолепный!
  • И
    Ильмира
    21 мая 2024
    Ессентуки - город, где сбываются мечты
    Это вторая экскурсия, которую провела для нас Ирина. В прошлом году она рассказала нам про Кисловодск, и мы влюбились в
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    этот город! Ее рассказ был настолько интересным, что захотелось ее глазами увидеть скромный курортный город Ессентуки. Три с половиной часа мы с огромным интересом слушали содержательный, живой, эмоциональный рассказ Ирины, дополненный выразительно прочитанными стихами, просмотром фотографий и иллюстраций. Никогда не думала, что о Ессентуках можно столько рассказать! Очень обаятельный гид! С прекрасной речью! Рекомендую экскурсию всем, кто хочет узнать этот удивительный край и полюбить его всей душой, как полюбили его мы! Спасибо, дорогая Ирина!

  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Экскурсия-спектакль в Ессентуках
    Экскурсия в небольшой группе, как прогулка по Ессентукам, замечательная и веселая с интересными сюрпризами. Было интересно и увлекательно путешествовать в наушниках, необычный формат. Советую.
  • Д
    Дина
    16 мая 2024
    Ессентуки: курортная жизнь, казаки и богема
    Мария очень интересно рассказывает. Были с ней на 3 экскурсиях. По-новому взгляд на города КМВ. Здорово. Всем рекомендую
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Ессентуки: курортная жизнь, казаки и богема
    Экскурсии Марии - это экскурсии о людях, которые строили город, превращали его в настоящий курорт, которые отдыхали здесь, лечились сами
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    или лечили других. Это не просто красивые здания, это здания с историей. Это не просто парк, это парк, по дорожкам которого гуляли наши знаменитые соотечественники. Это чистый воздух и прекрасное настроение. Истории Марии интересны и познавательны, так что смело рекомендую.

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  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Добро пожаловать в Ессентуки
    Прекрасная экскурсия, очень насыщенная и интересная. Большая часть экскурсии проходит в парке, что только добавляет ей очарования. Получили удовольствие все участники экскурсии: от подростка до взрослых. Отдельно стоит отметить гида, Марину, эрудированного и интересного собеседника, которая очаровала всю нашу группу.
  • О
    Ольга
    10 мая 2024
    Фотосессия в Ессентуках
    Мы с мужем были заинтересованы экскурсией по Ессентукам вместе с фотосессией. У нас фотограф и экскурсовод был Александр. Замечательный,интересный человек
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    как рассказчик так и фотограф. На все наши вопросы отвечал на все 💯, было очень интересно. А фото это отдельная благодарность! Память останется на всегда! Спасибо Александр 🤝 🔥

  • А
    Анна
    10 мая 2024
    И это все - Кавказские Минеральные Воды
    Замечательная экскурсия, мы в восторге! Сергей профессионал своего дела, понятно и интересно доносит информацию! Отвез нас в такие места, до
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    которых мы бы сами точно не добрались. Мы и не думали, что обзорная экскурсия по городам может быть настолько интересной! Очень хорошая организация, все динамично и интересно! Однозначно рекомендуем! Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Курортный парк»

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  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
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