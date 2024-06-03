Увидеть самое главное в Ессентуках

Найдено 25 экскурсий в категории «Самое главное» в Ессентуках, цены от 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Уютные Ессентуки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Индивидуальная экскурсия Уютные Ессентуки: путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу уютных Ессентуков, где каждый шаг открывает страницы истории и культуры курорта
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
5 350 за всё до 7 чел.
Ессентуки - город, где сбываются мечты
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
57 отзывов
Ессентуки - город, где сбываются мечты: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Ессентукам раскроет историю и культуру курорта, его архитектурные жемчужины и целебные источники
Начало: Маг. Универмаг
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
6 200 за всё до 5 чел.
И это все - Кавказские Минеральные Воды
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
68 отзывов
Кавказские Минеральные Воды: Путешествие по жемчужинам Кавказа
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказа, посетив его знаменитые курорты и природные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 800 за всё до 4 чел.
Ессентуки: курортная жизнь, казаки и богема
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
25 отзывов
Ессентуки: курортная жизнь, казаки и богема
Прогулка по Ессентукам раскроет тайны курортного города, где минеральные источники и санатории привлекали богему и знаменитостей
Начало: У ж/д вокзала Ессентуков
Расписание: во вторник в 10:30, в субботу в 15:00
19 июня в 10:30
22 июня в 15:00
1 500 за человека
Мы едем к тебе, Домбай
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
18 отзывов
Групповая экскурсия «Мы едем к тебе, Домбай» из Ессентуков
Завораживающие пейзажи, сырные пещеры и аромат хвойного леса - все это в вашей экскурсии в Домбай
Начало: Заберем вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41153 704 за человека
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Ессентуков в мини-группе
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
35 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и красотам Кавказа из Ессентуков
Исследуйте величие Эльбруса и тайны Кавказа, наслаждаясь впечатляющими видами и культурным наследием
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 06:15
47154 008 за человека
Знакомьтесь, Ессентуки
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
34 отзыва
Знакомьтесь, Ессентуки: Индивидуальная экскурсия по курортному городу
Погрузитесь в атмосферу Ессентуков: от исторических зданий до уникальных минеральных источников. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У железнодорожного вокзала
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Ессентуки
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Добро пожаловать в Ессентуки»
Откройте для себя Ессентуки: уникальные бюветы, исторические анекдоты и дегустация минеральных вод включены
Начало: У Ессентукского парка
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
80006 800 за всё до 4 чел.
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Последний день Лермонтова: путешествие по местам великого поэта
Погрузитесь в историю последних часов жизни М.Ю. Лермонтова, посетив ключевые места его пребывания на Кавказе
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия-спектакль в Ессентуках
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
12 отзывов
Иммерсивная экскурсия-спектакль по Ессентукам: погружение в историю
Погрузитесь в историю Ессентуков с экскурсией-спектаклем. Прогулка по центральным улочкам и паркам, интересные факты и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала Ессентуков
Расписание: в понедельник и среду в 15:00
10 июня в 15:00
12 июня в 15:00
800 за человека
Из Ессентуков в сказочный Домбай - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Групповая экскурсия в Домбай: горные вершины, пещеры и древний храм
Погрузитесь в величие Кавказа: от перевала Гум-Баши до ледников Домбая с профессиональным гидом
Начало: В удобном вам месте в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
47774 300 за человека
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Ессентуков
Путешествие на Домбай из Ессентуков в мини-группе подарит вам незабываемые впечатления от величественных гор и древних легенд
Начало: Адрес туриста
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
45004 050 за человека
Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Популярное предложение
Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: Ваш адрес в ессентуках
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
66005 940 за человека
Архыз - путешествие в сердце Западного Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Архыз - путешествие в сердце Западного Кавказа
Вдохновляющее путешествие в край заснеженных скал, заповедных лесов и чистейших горных рек
Начало: у вашего отеля или санатория в Ессентуках
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
19 000 за всё до 4 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день
«Великолепная четвёрка» кавказских городов в комфортном и увлекательном путешествии
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 400 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Осетии: поездка из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Золотое кольцо Осетии: историческое путешествие из Ессентуков
Переживите незабываемое приключение, погружаясь в историю и культуру Северной Осетии, от Кармадонского ущелья до Даргавса
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
20 000 за всё до 4 чел.
Из Ессентуков через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Из Ессентуков через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
Путешествие к Эльбрусу через Баксанское ущелье и озеро Гижгит. Впечатляющие виды, исторические факты и дегустация минеральной воды ждут вас
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
41113 700 за человека
Фотосессия в Ессентуках
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотосессия в Ессентуках: индивидуальная прогулка по живописным местам
Фотосессия в Ессентуках - идеальный способ запечатлеть лучшие моменты в живописном курортном городе
Начало: В районе ж/д вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 000 за всё до 3 чел.
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Ессентуков
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Ессентуков
Групповой экскурсионный джип-тур из Ессентуков к легендарному высокогорному посёлку
Начало: ваш адрес
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
41503 735 за человека
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Ессентуков. Горы в сердце, а сердце - в горах
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Ессентуков. Горы в сердце, а сердце - в горах
Поляна Эммануэля, урочище Джилы-Су, плато Бечасын и Бермамыт - зарядиться энергией гор по максимуму
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3100029 450 за всё до 4 чел.
Из Ессентуков - в высокогорный посёлок Архыз
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Из Ессентуков - в высокогорный посёлок Архыз
Посетить древние храмы, увидеть гигантский радиотелескоп и расслабиться в термальном источнике
Начало: В Ессентуках
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
26 000 за всё до 6 чел.
Величавый Эльбрус и Кавказский хребет: поездка из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Величавый Эльбрус и Кавказский хребет: поездка из Ессентуков
Приглашаем вас на незабываемое путешествие к подножию Эльбруса, где вы встретите величие гор и чистоту горных озер
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
15 000 за всё до 4 чел.
По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
По городам и водам КМВ: все курорты за один день из Ессентуков
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказских Минеральных Вод, посетив главные курорты региона всего за один день
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:00
от 13 000 за всё до 7 чел.
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Ессентуков
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500 за всё до 6 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Ессентуков
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Ессентуков
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Ессентуки: курортная жизнь, казаки и богема
    Очень понравилась экскурсия с Марией- интересная подача материала (фотохроники с планшета, цитирование статьи из газеты примерно 1900г.), чувствуется, что сама
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    информация добывалась не только из широко известных источников. Кроме того, грамотная,красивая речь. Да и исторические объекты интересны и разнообразны. Время пролетело незаметно, с пользой и удовольствием. Рекомендую гида Марию.

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Экскурсия-спектакль в Ессентуках
    Интересный формат экскурсии. Много информации, маршрут построен хорошо. Ессентуки открылись с новой стороны.
  • О
    Оксана
    30 мая 2024
    Ессентуки - город, где сбываются мечты
    Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и содержательно. Парк великолепный!
    Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и содержательно. Парк великолепный!Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и содержательно. Парк великолепный!Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и содержательно. Парк великолепный!Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и содержательно. Парк великолепный!
  • И
    Ирина
    25 мая 2024
    Мы едем к тебе, Домбай
    Экскурсия с Михаилом на Домбай - уже третья за неделю в регионе и первая именно с Михаилом. С точки зрения
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    самих локаций - они все одинаково прекрасны, так как в данном регионе их априори не может быть плохих. А вот с точки зрения гида… В общем, Михаил задаёт такую планку, что трудно представить, как другим гидам дотянуться до него. Первые минуты встречи - это улыбка, настроение и простая человеческая забота - просто всем раздать питьевую воду. Кажется, пустяк. Но это знак - о тебе будут заботиться, тебе будут помогать и пр. Ну и далее - всю дорогу рассказы о традициях, местности, людях и пр. Все это приправлено юмором в правильных местах. Умение сплотить команду дано не каждому. Но Михаил это сделал легко и непринужденно. И вот мы, случайные соседи по путешествию из Казани, Саратова и Питера уже стали друзьями, делаем совместные фото, обменивается номерами телефонов, по дороге поем песни… Это так круто, это дорогого стоит!!! И мы в этом путешествии никуда не спешили, все было спокойно, но организованно, насыщенно, но без жёсткого таймингу. Спасибо Михаилу ОГРОМНОЕ!!! Очень надеемся, что в ближайший вторник нам будет сопутствовать удача и в запланированную поездку на Эльбрус мы поедем именно с ним!

    Экскурсия с Михаилом на Домбай - уже третья за неделю в регионе и первая именно сЭкскурсия с Михаилом на Домбай - уже третья за неделю в регионе и первая именно с
  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Мы едем к тебе, Домбай
    Добрый день! Наше путешествие сопровождал Михаил. Сказать что путешествие было интересным мало. Михаил рассказал нам очень много интересного и увлекательного,
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    а его задорное настроение передалось всей группе. В машину сели незнакомые люди, а вышли хорошие приятели. Спасибо большое за подаренное впечатление и настроение! С Михаилом в любую поездку!!!!

  • Н
    Наталья
    24 мая 2024
    Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Спасибо Александру за интересную информацию, которая затронула очень актуальные темы. Экскурсия проведена точно по графику. Александр тактичный и обаятельный человек. Хочется пользоваться его услугами ещё.
    Спасибо Александру за интересную информацию, которая затронула очень актуальные темы. Экскурсия проведена точно по графику. АлександрСпасибо Александру за интересную информацию, которая затронула очень актуальные темы. Экскурсия проведена точно по графику. АлександрСпасибо Александру за интересную информацию, которая затронула очень актуальные темы. Экскурсия проведена точно по графику. АлександрСпасибо Александру за интересную информацию, которая затронула очень актуальные темы. Экскурсия проведена точно по графику. АлександрСпасибо Александру за интересную информацию, которая затронула очень актуальные темы. Экскурсия проведена точно по графику. Александр
  • И
    Ильмира
    21 мая 2024
    Ессентуки - город, где сбываются мечты
    Это вторая экскурсия, которую провела для нас Ирина. В прошлом году она рассказала нам про Кисловодск, и мы влюбились в
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    этот город! Ее рассказ был настолько интересным, что захотелось ее глазами увидеть скромный курортный город Ессентуки. Три с половиной часа мы с огромным интересом слушали содержательный, живой, эмоциональный рассказ Ирины, дополненный выразительно прочитанными стихами, просмотром фотографий и иллюстраций. Никогда не думала, что о Ессентуках можно столько рассказать! Очень обаятельный гид! С прекрасной речью! Рекомендую экскурсию всем, кто хочет узнать этот удивительный край и полюбить его всей душой, как полюбили его мы! Спасибо, дорогая Ирина!

  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Экскурсия-спектакль в Ессентуках
    Экскурсия в небольшой группе, как прогулка по Ессентукам, замечательная и веселая с интересными сюрпризами. Было интересно и увлекательно путешествовать в наушниках, необычный формат. Советую.
  • Д
    Дина
    16 мая 2024
    Ессентуки: курортная жизнь, казаки и богема
    Мария очень интересно рассказывает. Были с ней на 3 экскурсиях. По-новому взгляд на города КМВ. Здорово. Всем рекомендую
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Ессентуков в мини-группе
    Прекрасное время, проведенное с гидом Абреком в очень красивом регионе России! По пути завозили в места с прекрасными блюдами Кавказской
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    кухни, рассказывали интересные истории. Абрек очень аккуратный водитель, а так же очень клиентоориентированный гид, не смотря на некоторых туристов 😑был очень внимательным, шутил и вообще сделал эту поездку увлекательным путешествием! Спасибо 🥰

    Прекрасное время, проведенное с гидом Абреком в очень красивом регионе России! По пути завозили в местаПрекрасное время, проведенное с гидом Абреком в очень красивом регионе России! По пути завозили в местаПрекрасное время, проведенное с гидом Абреком в очень красивом регионе России! По пути завозили в места

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
  1. Уютные Ессентуки
  2. Ессентуки - город, где сбываются мечты
  3. И это все - Кавказские Минеральные Воды
  4. Ессентуки: курортная жизнь, казаки и богема
  5. Мы едем к тебе, Домбай
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Самое главное" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 800 до 29 450 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 334 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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