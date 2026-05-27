Чем запомнится поездка в Северную Осетию? Там вы выйдете из роли путешественника и станете участником живой истории.
Рядом с горными вершинами, древними родовыми башнями, монастырями и святыми местами начнёте задумываться о верности себе и своему роду. И в какой-то момент зададите себе простой вопрос: «А кто я на самом деле?».
Описание экскурсии
6:00 — выезд из Ессентуков
9:30 — памятник Уастырджи
10:30 — Дзивгисская крепость и зеркальный барс
11:30 — Аланский монастырь
12:30 — обед
13:30 — башни Курта и Тага
14:30 — качели над обрывом и арт-объект «Æ»
15:30 — Даргавский некрополь («город мёртвых»)
16:30 — Колесо Балсага
17:00 — смотровая ледника Колка и памятные места
18:00 — лавочка «Счастье»
18:30 — выезд обратно
19:30–20:00 — возвращение в Ессентуки
Моя экскурсия не похожа на поток фактов. Скорее это будет разговор по душам — непредвзятый и честный. Обсудим вопросы о вере и выборе, силе и границах, тишине и внутреннем покое, языке и идентичности. И ещё — о гостеприимстве, традициях и о том, почему в горах человек становится ближе к себе.
Организационные детали
- Поедем на внедорожнике Toyota с кондиционером
- Экологические сборы (~300 ₽ за чел.) и обед (~700 ₽ за чел.) оплачиваются дополнительно
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5501 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Исмаил — ваш гид в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 24 туристов
Открываем гостям многогранный мир Северного Кавказа — от заснеженных вершин Эльбруса до древних аулов и целебных источников. Наши экскурсии помогают увидеть регион во всей полноте: через природу, историю, традиции и
Входит в следующие категории Ессентуков
