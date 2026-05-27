Чем запомнится поездка в Северную Осетию? Там вы выйдете из роли путешественника и станете участником живой истории. Рядом с горными вершинами, древними родовыми башнями, монастырями и святыми местами начнёте задумываться о верности себе и своему роду. И в какой-то момент зададите себе простой вопрос: «А кто я на самом деле?».

Описание экскурсии

6:00 — выезд из Ессентуков

9:30 — памятник Уастырджи

10:30 — Дзивгисская крепость и зеркальный барс

11:30 — Аланский монастырь

12:30 — обед

13:30 — башни Курта и Тага

14:30 — качели над обрывом и арт-объект «Æ»

15:30 — Даргавский некрополь («город мёртвых»)

16:30 — Колесо Балсага

17:00 — смотровая ледника Колка и памятные места

18:00 — лавочка «Счастье»

18:30 — выезд обратно

19:30–20:00 — возвращение в Ессентуки

Моя экскурсия не похожа на поток фактов. Скорее это будет разговор по душам — непредвзятый и честный. Обсудим вопросы о вере и выборе, силе и границах, тишине и внутреннем покое, языке и идентичности. И ещё — о гостеприимстве, традициях и о том, почему в горах человек становится ближе к себе.

