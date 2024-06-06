Религиозные экскурсии по святым местам Ессентуков

Найдено 23 экскурсии в категории «Святые места» в Ессентуках, цены от 3 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мы едем к тебе, Домбай
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
18 отзывов
Групповая экскурсия «Мы едем к тебе, Домбай» из Ессентуков
Завораживающие пейзажи, сырные пещеры и аромат хвойного леса - все это в вашей экскурсии в Домбай
Начало: Заберем вас с адреса проживания
«Посетите древний Шоанинский храм, озеро Кара-Кёль и кристально чистую реку Уллу-Муруджу»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41153 704 за человека
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
27 отзывов
Золотое кольцо Кавказа: путешествие по 5 городам КМВ за один день
Возьмите уникальный шанс погрузиться в культуру и историю Кавказских Минеральных Вод, посетив 5 городов всего за один день
Начало: У вашего отеля
«Это часовня на могиле святого Феодосия Кавказского и храм, где покоятся его мощи»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 999 за всё до 6 чел.
Из Ессентуков - в великолепный Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
31 отзыв
Из Ессентуков в Домбай: Путешествие через древний Кавказ
Откройте для себя красоту Карачаево-Черкесии с экскурсией из Ессентуков в Домбай. Перевал Гумбаши, Сентинский храм и многое другое ждут вас
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Сентинский храм — возведенный в далеком 965 году на территории современной Карачаево-Черкесии, он запомнится вам стройными архитектурными формами и идиллическими окружающими панорамами»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000 за всё до 3 чел.
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
35 отзывов
Путешествие по Северной Осетии: экскурсия из Ессентуков в мини-группе
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Северной Осетии в комфортной экскурсии из Ессентуков
Начало: У вашего отеля
«Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь в России»
Расписание: в понедельник в 06:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
55555 000 за человека
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Ессентуков)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Ессентуков)
Погрузитесь в уникальную культуру и историю Северной Осетии. Посетите памятник Уастырджи, лавочку желаний, Аланский монастырь и другие удивительные места
Начало: От места вашего проживания в Ессентуках
«Аланский Свято-Успенский мужской монастырь»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
63005 670 за человека
Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
5 отзывов
Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
«Древний аланский храм (Шоанинский)»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Из Ессентуков - в горный поселок Архыз
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Ессентуков - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
«Древний храм, радиотелескоп и перевал Гумбаши»
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
от 16 000 за всё до 7 чел.
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Ессентуков в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
7 отзывов
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Ессентуков в мини-группе
Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Мидаграбинские водопады, Даргавс и Аланский монастырь
Начало: От места вашего проживания в городах КМВ
«Аланский Свято-Успенский мужской монастырь»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 400 за человека
Путешествие из Ессентуков в Домбай в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия в Домбай из Ессентуков: горы, озера, храмы
Пейзажи, которые попадут в самое сердце
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Из Ессентуков в сказочный Домбай - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Групповая экскурсия в Домбай: горные вершины, пещеры и древний храм
Погрузитесь в величие Кавказа: от перевала Гум-Баши до ледников Домбая с профессиональным гидом
Начало: В удобном вам месте в Ессентуках
«Далее в программе Шоанинский храм 10 века»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
47774 300 за человека
Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Популярное предложение
Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: Ваш адрес в ессентуках
«Центральную мечеть Грозного «Сердце Чечни»»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
66005 940 за человека
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
«А затем познакомлю с историей христианского собора 10 века, построенного в окружении величественного горного массива»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000 за всё до 3 чел.
Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
5 отзывов
Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, насладитесь целебными нарзанами, роскошным парком и удивительным микроклиматом. Экскурсия начинается в Ессентуках
«А в средней части парка вы увидите Каскадную лестницу, дойдете до храма Воздуха и полюбуетесь Долиной роз»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков
Золотой храм Будды Шакьямуни и его реликвии, этнопарк кочевников и знакомство с калмыцкой кухней
«Здесь вы узнаете о визите в Элисту Далай-ламы и создании грандиозного «Золотого храма мечты», куда стремятся паломники со всего мира»
17 июня в 07:30
18 июня в 07:00
29 000 за всё до 4 чел.
Архыз - путешествие в сердце Западного Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Архыз - путешествие в сердце Западного Кавказа
Вдохновляющее путешествие в край заснеженных скал, заповедных лесов и чистейших горных рек
Начало: у вашего отеля или санатория в Ессентуках
«На её берегу находится древний храм, построенный более 1000 лет назад на скале Шоана»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
19 000 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Осетии: поездка из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Золотое кольцо Осетии: историческое путешествие из Ессентуков
Переживите незабываемое приключение, погружаясь в историю и культуру Северной Осетии, от Кармадонского ущелья до Даргавса
«Аланский Успенский мужской монастырь»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
20 000 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия - из Ессентуков в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Горная Ингушетия - из Ессентуков в мини-группе
Посетить древние башенные комплексы и загадочный храм Тхаба-Ерды
Начало: от места вашего проживания
«Храм Тхаба-Ерды — до сих пор неизвестно, как и когда, а главное кем была построена эта загадочная церковь»
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
13 июня в 06:30
60005 400 за человека
Домбай - в мини-группе. Гум-баши, Сырные пещеры, древний храм
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
121 отзыв
Домбай из Ессентуков: Гум-баши, Пещеры и Древний Храм
Отправляйтесь в путешествие по сердцу Кавказа - Домбай. Горные вершины, древние храмы и загадочные пещеры ждут вас
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Древний аланский храм (Шоанинский) Шоанинский храм, с тысячелетней историей на вершине горы Шоана в окрестностях г»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700 за человека
«Домбай - сердце гор» в мини-группе с Сырными пещерами и Шоанинским храмом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
12 часов
41 отзыв
Групповая экскурсия в Домбай «Земной Рай» из Ессентуков
Откройте величественный Домбай: горные вершины, древние храмы и кристальные воды ожидают вас
Начало: Ессентуки. Мы заберем от места вашего проживания
«Дальше нас ждет один из самых древних на территории РФ христианских храмов»
Расписание: Ежедневно в 6:45
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
43003 870 за человека
Медовые водопады, гора Кольцо, перевал Гумбаши и храм Х века за один день
Индивидуальная
6 часов
Медовые водопады, гора Кольцо, перевал Гумбаши и храм Х века за один день
Начало: В любом удобном для Вас месте
«И в завершении экскурсии посетим древний храм 10-11 веков»
Расписание: Ежедневно. По договоренности
19 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Из Ессентуков - в высокогорный посёлок Архыз
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Из Ессентуков - в высокогорный посёлок Архыз
Посетить древние храмы, увидеть гигантский радиотелескоп и расслабиться в термальном источнике
Начало: В Ессентуках
«На её берегу находится древний храм, построенный более 1000 лет назад на скале Шоана»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
26 000 за всё до 6 чел.
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Ессентуков
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Ессентуков
Увидеть все самые красивые места Республики
Начало: У места вашего проживания
«А ещё увидите современные арт-объекты, средневековые постройки и монастырь»
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
Сегодня в 06:15
Завтра в 06:15
69005 520 за человека
Из Ессентуков - в горную Ингушетию в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
Из Ессентуков - в горную Ингушетию в мини-группе
Отправиться в край башен и девственной природы
Начало: В Ессентуках
«Гид расскажет вам, какие религиозные, архитектурные и культурные традиции в нём сочетаются»
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30 и 06:45
Завтра в 06:15
10 июня в 06:15
5 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    6 июня 2024
    Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Ессентуков)
    Наш гид и руководитель поездки был Денис. Это счастливейший день в моей жизни! Сложилось всё: изложение, знание темы экскурсии и
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    намного более того. Эрудиция, грамотная речь, прекрасная музыка, исправная, чистая машина с рабочим кондиционером. Денис ко всему прочему, ещё и профессионально делает фото. Также входит машину виртуозно! Погода благоволила, еда вкусная. Восхитительные красоты, величественные заснеженные вершины, всё нам открылось. Мне есть с чем сравнить, поверьте.

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
    Экскурсия Алексея на комфортабельном минивэне Тойота оказалась очень интересной ещё и благодаря многим малоизвестным историческим фактам. Локации выбраны не только
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    познавательные, но и замечательные по красоте (несмотря на труднодоступный маршрут,где проявилось его мастерство вождения). Рекомендовал и организовал вкусные,сытные и бюджетные завтрак и обед. Однозначно рекомендую гида Алексея- не только расширите свой кругозор, но и останетесь в восторге от незабываемой красоты кавказской природы!

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
    Брали экскурсию с гидом Андреем по Северной Осетии. Остались очень довольны: комфортабельный авто, группа подобралась отличная (кроме нас с подругой,
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    было еще 4 девушки), Андрей прислушивался к нам и предлагал альтернативы - водопад или какой-то памятник, отлично рассказывал и давал интересную информацию, фотографировал нас. В общем - полный восторг, очень рекомендую.

    Брали экскурсию с гидом Андреем по Северной Осетии. Остались очень довольны: комфортабельный авто, группа подобралась отличнаяБрали экскурсию с гидом Андреем по Северной Осетии. Остались очень довольны: комфортабельный авто, группа подобралась отличнаяБрали экскурсию с гидом Андреем по Северной Осетии. Остались очень довольны: комфортабельный авто, группа подобралась отличная
  • К
    Ксения
    2 июня 2024
    Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
    Восторг и эмоции переполняют) Отличная погода, прекрасные места, красивейшие локации. Домбай ❤ Самый лучший гид на Кавказе, Игорь. Спасибо большое! Очень внимательный,
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    деликатный, МЕГАпозитивный, интересный собеседник. Самый комфортабельный автомобиль для нашей большой и шумной компании, Персик. Караоке в машине - такое у меня впервые! Игорь тонко прочувствовал момент, когда мы немного утомились. Помог зарядиться позитивом совместным исполнением песен) Всё ООООчень понравилось! ❤

  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
    Прекрасная экскурсия с прекрасным ЛУЧШИМ ДРУГОМ- Игорем!!! на его шикарной машине Персик!!! Отличное сопровождение в поездке, весёлое и интересное сопровождение,
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    живая музыка и много нового и интересного! Нас было 6 человек, трое из которых дети 12-14 лет, которые за время поездки ни разу не взгрустнули!!! Очень внимательное отношение как к взрослым, так и детям!!! Сын попросил поставить отдельно 100 звёзд Персику к 1000 звёздам Игорю!!! Большое спасибо за этот прекрасный день! Рекомендую 10000000 процентов!!!

  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
    Это самая лучшая из индивидуальных экскурсий за всю нашу туристическую жизнь. Гид Игорь, лучший друг (привет дружище!!!) и просто мировой
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    человек!! Очень много рассказал о крае, тонко чувствовал настроение нашей Питерской компании, возил даже больше чем заявлено!! Передавайте, пожалуйста, Игорю большой привет от нас!! Благодарности нет предела, дети в восторге и от экскурсии, и от чудесной комфортабельной машины (зовут Персиком))). Природа вызывает настоящий эмоциональный шок, это великолепие снежных вершин, зелёных ущелий, Эльбрус показал себя с перевела Гум Баши во всем великолепии!! Лучший день, лучший ГИД, СПАСИБО ВАМ ЗА ТАКОЙ ТЕПЛЫЙ ПРИЁМ!!!! С уважением, известная питерская певица Ольга Владимировна.

  • А
    Альбина
    29 мая 2024
    Домбай - в мини-группе. Гум-баши, Сырные пещеры, древний храм
    Я в восторге от поездки на Домбай, экскурсия организована безупречно. В назначенное время за мной заехал минивэн, поехали позавтракали вкуснейшими
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    хычинами с айраном, посмотрели гору Кольцо, Гум-Баши, сырные пещеры, затем поднялись по канатке на Домбай, сфотографировались на горных Яках, попили глинтвейн, пообедали, и посетили древнейший храм пропитанный духом истории! Все было невероятно комфортно. Гид экскурсовод Елена превзошла все мои ожидания, всю дорогу рассказывала интересные легенды Кавказа. Обратно завезли прямо до санатория. Я заряжена и наполнена позитивом и новыми силами. Очень рекомендую 1000%

  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
    Олег - суперпрофессионал. С ним интересно, познавательно и безопасно, так как забота о туристах у него проявляется в высшей степени.
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    Безумно красивые локации, приправленные интереснейшими рассказами создали великолепное настроение, добавили много знаний в мою копилку путешествий. Олег сумел сплотить команду, чувствовать себя естественно и наслаждаться поездкой. Спасибо огромное!!! Всем рекомендую эту экскурсию и именно с этим гидом!

    Олег - суперпрофессионал. С ним интересно, познавательно и безопасно, так как забота о туристах у негоОлег - суперпрофессионал. С ним интересно, познавательно и безопасно, так как забота о туристах у негоОлег - суперпрофессионал. С ним интересно, познавательно и безопасно, так как забота о туристах у него
  • Р
    Резеда
    27 мая 2024
    Домбай - в мини-группе. Гум-баши, Сырные пещеры, древний храм
    Замечательная экскурсия с отличным гидом! Комфортное вождение, интересное и познавательное сопровождение, Максим (гид) — настоящий профессионал своего дела.
  • И
    Ирина
    25 мая 2024
    Мы едем к тебе, Домбай
    Экскурсия с Михаилом на Домбай - уже третья за неделю в регионе и первая именно с Михаилом. С точки зрения
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    самих локаций - они все одинаково прекрасны, так как в данном регионе их априори не может быть плохих. А вот с точки зрения гида… В общем, Михаил задаёт такую планку, что трудно представить, как другим гидам дотянуться до него. Первые минуты встречи - это улыбка, настроение и простая человеческая забота - просто всем раздать питьевую воду. Кажется, пустяк. Но это знак - о тебе будут заботиться, тебе будут помогать и пр. Ну и далее - всю дорогу рассказы о традициях, местности, людях и пр. Все это приправлено юмором в правильных местах. Умение сплотить команду дано не каждому. Но Михаил это сделал легко и непринужденно. И вот мы, случайные соседи по путешествию из Казани, Саратова и Питера уже стали друзьями, делаем совместные фото, обменивается номерами телефонов, по дороге поем песни… Это так круто, это дорогого стоит!!! И мы в этом путешествии никуда не спешили, все было спокойно, но организованно, насыщенно, но без жёсткого таймингу. Спасибо Михаилу ОГРОМНОЕ!!! Очень надеемся, что в ближайший вторник нам будет сопутствовать удача и в запланированную поездку на Эльбрус мы поедем именно с ним!

    Экскурсия с Михаилом на Домбай - уже третья за неделю в регионе и первая именно сЭкскурсия с Михаилом на Домбай - уже третья за неделю в регионе и первая именно с

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
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  4. Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
  5. Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Ессентуков)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
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