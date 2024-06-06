1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия «Мы едем к тебе, Домбай» из Ессентуков
Завораживающие пейзажи, сырные пещеры и аромат хвойного леса - все это в вашей экскурсии в Домбай
Начало: Заберем вас с адреса проживания
«Посетите древний Шоанинский храм, озеро Кара-Кёль и кристально чистую реку Уллу-Муруджу»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41153 704₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Золотое кольцо Кавказа: путешествие по 5 городам КМВ за один день
Возьмите уникальный шанс погрузиться в культуру и историю Кавказских Минеральных Вод, посетив 5 городов всего за один день
Начало: У вашего отеля
«Это часовня на могиле святого Феодосия Кавказского и храм, где покоятся его мощи»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 999₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Ессентуков в Домбай: Путешествие через древний Кавказ
Откройте для себя красоту Карачаево-Черкесии с экскурсией из Ессентуков в Домбай. Перевал Гумбаши, Сентинский храм и многое другое ждут вас
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Сентинский храм — возведенный в далеком 965 году на территории современной Карачаево-Черкесии, он запомнится вам стройными архитектурными формами и идиллическими окружающими панорамами»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Путешествие по Северной Осетии: экскурсия из Ессентуков в мини-группе
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Северной Осетии в комфортной экскурсии из Ессентуков
Начало: У вашего отеля
«Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь в России»
Расписание: в понедельник в 06:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
55555 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Ессентуков)
Погрузитесь в уникальную культуру и историю Северной Осетии. Посетите памятник Уастырджи, лавочку желаний, Аланский монастырь и другие удивительные места
Начало: От места вашего проживания в Ессентуках
«Аланский Свято-Успенский мужской монастырь»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
63005 670₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
«Древний аланский храм (Шоанинский)»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Ессентуков - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
«Древний храм, радиотелескоп и перевал Гумбаши»
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
от 16 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
12 часов
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Ессентуков в мини-группе
Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Мидаграбинские водопады, Даргавс и Аланский монастырь
Начало: От места вашего проживания в городах КМВ
«Аланский Свято-Успенский мужской монастырь»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 400₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай из Ессентуков: горы, озера, храмы
Пейзажи, которые попадут в самое сердце
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: горные вершины, пещеры и древний храм
Погрузитесь в величие Кавказа: от перевала Гум-Баши до ледников Домбая с профессиональным гидом
Начало: В удобном вам месте в Ессентуках
«Далее в программе Шоанинский храм 10 века»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
47774 300₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Популярное предложение
Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: Ваш адрес в ессентуках
«Центральную мечеть Грозного «Сердце Чечни»»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
66005 940₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
«А затем познакомлю с историей христианского собора 10 века, построенного в окружении величественного горного массива»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, насладитесь целебными нарзанами, роскошным парком и удивительным микроклиматом. Экскурсия начинается в Ессентуках
«А в средней части парка вы увидите Каскадную лестницу, дойдете до храма Воздуха и полюбуетесь Долиной роз»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков
Золотой храм Будды Шакьямуни и его реликвии, этнопарк кочевников и знакомство с калмыцкой кухней
«Здесь вы узнаете о визите в Элисту Далай-ламы и создании грандиозного «Золотого храма мечты», куда стремятся паломники со всего мира»
17 июня в 07:30
18 июня в 07:00
29 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Архыз - путешествие в сердце Западного Кавказа
Вдохновляющее путешествие в край заснеженных скал, заповедных лесов и чистейших горных рек
Начало: у вашего отеля или санатория в Ессентуках
«На её берегу находится древний храм, построенный более 1000 лет назад на скале Шоана»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Золотое кольцо Осетии: историческое путешествие из Ессентуков
Переживите незабываемое приключение, погружаясь в историю и культуру Северной Осетии, от Кармадонского ущелья до Даргавса
«Аланский Успенский мужской монастырь»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
20 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Горная Ингушетия - из Ессентуков в мини-группе
Посетить древние башенные комплексы и загадочный храм Тхаба-Ерды
Начало: от места вашего проживания
«Храм Тхаба-Ерды — до сих пор неизвестно, как и когда, а главное кем была построена эта загадочная церковь»
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
13 июня в 06:30
60005 400₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай из Ессентуков: Гум-баши, Пещеры и Древний Храм
Отправляйтесь в путешествие по сердцу Кавказа - Домбай. Горные вершины, древние храмы и загадочные пещеры ждут вас
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Древний аланский храм (Шоанинский) Шоанинский храм, с тысячелетней историей на вершине горы Шоана в окрестностях г»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700₽ за человека
скидка
10%
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай «Земной Рай» из Ессентуков
Откройте величественный Домбай: горные вершины, древние храмы и кристальные воды ожидают вас
Начало: Ессентуки. Мы заберем от места вашего проживания
«Дальше нас ждет один из самых древних на территории РФ христианских храмов»
Расписание: Ежедневно в 6:45
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
43003 870₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Медовые водопады, гора Кольцо, перевал Гумбаши и храм Х века за один день
Начало: В любом удобном для Вас месте
«И в завершении экскурсии посетим древний храм 10-11 веков»
Расписание: Ежедневно. По договоренности
19 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Ессентуков - в высокогорный посёлок Архыз
Посетить древние храмы, увидеть гигантский радиотелескоп и расслабиться в термальном источнике
Начало: В Ессентуках
«На её берегу находится древний храм, построенный более 1000 лет назад на скале Шоана»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
26 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Ессентуков
Увидеть все самые красивые места Республики
Начало: У места вашего проживания
«А ещё увидите современные арт-объекты, средневековые постройки и монастырь»
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
Сегодня в 06:15
Завтра в 06:15
69005 520₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Из Ессентуков - в горную Ингушетию в мини-группе
Отправиться в край башен и девственной природы
Начало: В Ессентуках
«Гид расскажет вам, какие религиозные, архитектурные и культурные традиции в нём сочетаются»
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30 и 06:45
Завтра в 06:15
10 июня в 06:15
5 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна6 июня 2024Наш гид и руководитель поездки был Денис. Это счастливейший день в моей жизни! Сложилось всё: изложение, знание темы экскурсии и
- ИИрина5 июня 2024Экскурсия Алексея на комфортабельном минивэне Тойота оказалась очень интересной ещё и благодаря многим малоизвестным историческим фактам. Локации выбраны не только
- ТТатьяна5 июня 2024Брали экскурсию с гидом Андреем по Северной Осетии. Остались очень довольны: комфортабельный авто, группа подобралась отличная (кроме нас с подругой,
- ККсения2 июня 2024Восторг и эмоции переполняют) Отличная погода, прекрасные места, красивейшие локации. Домбай ❤ Самый лучший гид на Кавказе, Игорь. Спасибо большое! Очень внимательный,
- ССветлана2 июня 2024Прекрасная экскурсия с прекрасным ЛУЧШИМ ДРУГОМ- Игорем!!! на его шикарной машине Персик!!! Отличное сопровождение в поездке, весёлое и интересное сопровождение,
- ООльга2 июня 2024Это самая лучшая из индивидуальных экскурсий за всю нашу туристическую жизнь. Гид Игорь, лучший друг (привет дружище!!!) и просто мировой
- ААльбина29 мая 2024Я в восторге от поездки на Домбай, экскурсия организована безупречно. В назначенное время за мной заехал минивэн, поехали позавтракали вкуснейшими
- ИИрина27 мая 2024Олег - суперпрофессионал. С ним интересно, познавательно и безопасно, так как забота о туристах у него проявляется в высшей степени.
- РРезеда27 мая 2024Замечательная экскурсия с отличным гидом! Комфортное вождение, интересное и познавательное сопровождение, Максим (гид) — настоящий профессионал своего дела.
- ИИрина25 мая 2024Экскурсия с Михаилом на Домбай - уже третья за неделю в регионе и первая именно с Михаилом. С точки зрения
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Святые места»
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