Мидаграбинские водопады (по предварительной договоренности, с мая по октябрь, паспорта РФ и свидетельства о рождении детей).
Гизельдо́нская ГЭС
Город мёртвых Даргавс
Кахтисарская котловина. Дорога жизни.
Кармадонское ущелье. Памятник группе Бодрова.
Памятник жертвам схода ледника Колка.
Купание в горячем источнике пос. Бирагзанг
АЛАГИРСКОЕ УЩЕЛЬЕ — живописное место, принадлежащее Республике Северная Осетия-Алания. Для многих оно являются своеобразными воротами в Закавказье из-за проходящей вдоль него Транскавказской автомагистрали. Въезжая на территорию достопримечательности можно заметить огромную статую мужчины на коне, будто выпрыгивающим из скалы и парящим в воздухе. Этот мужчина — СВЯТОЙ УАСТЫРДЖИ, являющийся самым почитаемым святым в Осетии. Памятник весит 28 тонн, для его создания была использована тонкая бронза. Статуя находится на высоте 22-х метров над поверхностью земли. Внешняя часть плаща святого прикреплена к скале.
КУРТАТИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ - одно из основных очагов формирования осетинского народа и его национальной культуры. В районе ущелья реки Фиагдон сохранилось много сторожевых и оборонительных башен древних средневековых святилищ.
АРХОНСКИЙ ПЕРЕВАЛ — это потрясающая по красоте площадка на вершине горы, с которой другие гиганты гор видно как на ладони! Высота места, куда мы заедем на машине и сможем прогуляться = 2600 метров.
В этом же месте находится знаменитая «Лавочка любви» — артобъект, ставший популярным сразу после установки.
АЛАНСКИЙ СВЯТО-УСПЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ. Считается самым высокогорным на территории всей Российской Федерации. Горы обступают это место со всех сторон. Да и сам монастырь больше напоминает не современное сооружение, а средневековую крепость с каменными высокими стенами и осетинскими боевыми башнями по углам.
КАДАРГАВАНСКИЙ КАНЬОН. Река Фиагдон, протекающая через все Куртатинское ущелье, словно разделила каньон на две части, так образовался знаменитый каньон, который за весьма характерную форму называют тесниной "песочные часы". Глубина каньона составляет 60 метров, а ширина 2-4 метра.
Далее мы отправимся к наскальной крепости 13 века ДЗИВГИС и оценим военную хитрость горцев, пытавшихся уберечь свою нацию.
ДЗИВГИССКАЯ НАСКАЛЬНАЯ КРЕПОСТЬ - комплекс оборонительных сооружений, разной степени сохранности, является одним из самых значимых объектов материальной культуры Алании, вершиной пещерного зодчества Осетии. Окутанная ореолом таинственности, она почти сливается со скалой, и летом за деревьями ее можно не заметить. Или же посмотрим уникальный памятник средневековья — архитектурный комплекс с. ЦМИТИ. Расположен он на левом берегу р. Фиагдон.
Настоящая жемчужина Северной Осетии, расположенная в Куртатинском ущелье. В селении зафиксировано более 30 памятников архитектуры — боевых и жилых башен, склепов и других памятников культуры.
БАШНЯ КУРТА И ТАГА. Уникальный исторический архитектурный памятник. Это родовое поместье Курта и Тага, двух братьев-основателей всей Восточной Осетии.
ФИАГДОНСКИЕ КАЧЕЛИ. Высокогорные качели находятся на высоте 1533 метра над уровнем моря. Вы испытаете чувство невесомости и высший восторг во время полета над горными просторами. Это место идеально подходит для самых красочных фотографий.
Данная достопримечательность появилась сравнительно недавно, но быстро приобрела популярность среди туристов благодаря своему необычному внешнему виду 😍
Экспозиция выполнена в виде первой буквы осетинского алфавита - Æ и установлена на холме между Даргавсом и Куртатинским ущельем 🏔
На закругленные формы прописной буквы можно прилечь для отдыха или красивой фотографии, а ещё лучше - проводить закат, любуясь горными пейзажами Осетии 🌄
МИДАГРАБИНСКИЕ ВОДОПАДЫ. (по предварительной договоренности, с мая по октябрь, паспорта РФ и свидетельства о рождении детей).
С высоты свыше 3000 м по скальным стенам падают многокаскадные гигантские водяные потоки. Это зрелище напоминает, скорее всего, огромную каменную чашу, по стенкам которой стекает вода. Всего в долине насчитывается около 50 водопадов. Из них 15 крупных, 7 пересыхающих (в зависимости от сезона) и 8 постоянных. Все водопады относятся к классу высотников. Водопады по праву возглавляют список «Семь чудес Кавказа»
ГИЗЕЛЬДОНСКАЯ ГЭС — гидроэлектростанция в Пригородном районе Северной Осетии, у села Кобан, на реке Гизельдон. Построенная по плану ГОЭЛРО. Гизельдонская ГЭС является старейшей действующей гидроэлектростанцией Северного Кавказа и одной из старейших ГЭС в России.
ДАРГАВС «ГОРОД МЁРТВЫХ». Это широко известный архитектурный памятник, состоящий из сотни каменных фамильных склепов, внесенных в список наследия ЮНЕСКО и превращенных в музей. Всего в Даргавсе около 97 склепов, в которых захоронены около 10 тысяч человек. Горный осетинский некрополь, словно древняя книга, полустертые страницы которой не всем дано прочитать, но каждый, кто их касается, испытывает особое, ни с чем несравнимое чувство. "С любовью смотрите на нас. Мы были такие, как вы, вы будете такие, как мы" было написано на одном из склепов.
КАРМАДОНСКОЕ УЩЕЛЬЕ, которое также называют и Геналдонским, расположена на высоте от 1200 до 750 метров над уровнем море. На его территории течет река Геналдон, образующая долину корытообразной формы. В верхней части каньона находится ледник Колка. Левый склон Кармадонского ущелья в Северной Осетии представляет собой осыпь. Здесь расположены минеральные источники. Кармадонское ущелье.
То самое ущелье,где погиб Сергей Бодров со всей своей съемочной командой 2 сентября 2002г.
Кармадонском ущелье сошел ледник Колка.
В результате катастрофы погибли и пропали без вести 125 человек, в том числе съемочная группа фильма «Связной» с актером и режиссером Сергеем Бодровым-младшим.
ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ БИРАГЗАНГ
Вода в источнике была обследована в Пятигорском ГНИИК Росздрава. Определили, что вода относится к категории слабоминерализированной питьевой лечебно-столовой. Она эффективна в болезнях сердечнососудистой и нервной системы, системы крови и хронической интоксикации, в кожных и гинекологических болезнях, костно-мышечной системы и соединительной ткани, а также восстанавливает нарушения обмена веществ и эндокринную систему
На комфортабельном джипе мы отправимся в эксклюзивный авторский тур, где собраны все топовые локации и пейзажи Северной Осетии. Вас ждут потрясающие кавказские горы, цветущие альпийские луга, гигантские водопады, средневековые города, крепости горцев, удивительные древние святилища и невероятно вкусные осетинские пироги! Этот джип-тур подарит вам красоту природы и наполнение души. Изюминкой нашего тура будет лавочка на Архонском перевале (2206 м. над уровнем моря). Панорама на весь Кавказский хребет
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер до дома
Проезд в мини группе в комфортных внедорожниках
Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
Что не входит
Питание в кафе (ок 500 на чел)
Сувениры
Рекомендуем взять с собой воду
Вход в термальные источники-300 р с чел на 1 час. (если все согласны)
Вход в Даргавс – 100 р
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: Привозим по вашему адресу
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно при наборе группы до 6 человек
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
С собой:
Паспорт Рф (обязательно) либо свидетельство о рождении ребенка
Удобную одежду по сезону
Спортивную закрытую обувь, воду!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно при наборе группы до 6 человек
ВИКТОР — ваш гид в Ессентуках
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