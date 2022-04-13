На комфортабельном джипе мы отправимся в эксклюзивный авторский тур, где собраны все топовые локации и пейзажи Северной Осетии. Вас ждут потрясающие кавказские горы, цветущие альпийские луга, гигантские водопады, средневековые города, крепости горцев, удивительные древние святилища и невероятно вкусные осетинские пироги! Этот джип-тур подарит вам красоту природы и наполнение души. Изюминкой нашего тура будет лавочка на Архонском перевале (2206 м. над уровнем моря). Панорама на весь Кавказский хребет