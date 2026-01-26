Во время экскурсии вы познакомитесь с историей трёх республик Северного Кавказа: Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чеченской республики.
Разрушенные чеченские города не только поднялись из пепла, но и явили миру образцы архитектурного
Разрушенные чеченские города не только поднялись из пепла, но и явили миру образцы архитектурного
Описание экскурсииПуть в столицу Чеченской республики проходит по территории Кабардино-Балкарии и Северной Осетии: это даёт вам возможность познакомиться с историей и современностью не только Чечни, но и её соседей. Из рассказа экскурсовода вы узнаете, как живут республики Северного Кавказа, какие испытания пришлось преодолеть их жителям в прошлом и какие проблемы и радости они переживают в настоящем. Город Грозный Сильно пострадавший во время военных действий в 90-е годы, город сейчас полностью отстроен и впечатляет своим великолепием. Столицу Чечни даже называют «Кавказским Дубаем». Высотки «Грозный-сити» поднимаются на высоту 40 этажей, но это не предел: рядом строится небоскрёб в 102 этажа в стиле чеченских средневековых сторожевых башен. На прогулке по Грозному вы полюбуетесь на 150 тысяч цветов в Цветочном парке, побываете в храме Архангела Михаила и в мечети Сердце Чечни — одной из самых больших в мире. Мечеть расписана узорами в стиле традиционных чеченских орнаментов «бустам», её интерьер — это обилие белого мрамора, напыление золотом высшей пробы и 36 люстр с тысячами кристаллов Swarovski. В мечети одновременно могут поместиться 10 тысяч человек. Город Аргун Город-спутник Грозного. Главная достопримечательность Аргуна – мечеть Сердце Матери имени Аймани Кадыровой. Архитектурный стиль очень необычен для мечети – ультрасовременный хай-тек. В «Сердце матери» три этажа и пятитонная люстра, а своды меняют оттенки цветов в зависимости от погоды. Рядом с мечетью возведён символ ислама – сияющий золотом полумесяц со звездой и разбит небольшой, но очень живописный парк с экзотическими деревьями. Город Шали Шали расположен южнее Аргуна. В центре города – комплекс Шали-сити во главе с 21-этажной высоткой в стиле чеченской башни, а рядом – самая большая в Европе мечеть Гордость Мусульман, которая может вместить одновременно 30 тысяч человек. Мечеть в Шали в два раза больше Голубой мечети Стамбула или храма Христа Спасителя в Москве. Здание мечети полностью покрыто мрамором, центральная люстра и светильники украшены камнями Swarovski и золотом. Светильники имеют форму тюльпана – символа Аллаха. Вокруг мечети высажен парк из 2000 деревьев и настоящая долина роз. Важная информация:
- Дресс-код в мечеть: женщины — длина юбки должна быть не выше колена, также запрещена яркая косметика, необходимо иметь головной убор, лучше всего большой платок; мужчины — запрещены шорты. Вход в мечети с оголёнными плечами строго запрещён.
- Обязательно возьмите с собой паспорт!
- Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шали:
- Мечеть «Гордость Мусульман»
- Исламский парк
- Аргун:
- Мечеть «Сердце Матери»
- Парк мечети
- Грозный:
- Храм Архангела Михаила
- Сад цветов
- Смотровая площадка
- Мечеть «Сердце Чечни»
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида по маршруту следования
Что не входит в цену
- Обзорная площадка и работа гида в Грозном - 600 руб.
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Привокзальная Площадь, Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Дресс-код в мечеть: женщины - длина юбки должна быть не выше колена, также запрещена яркая косметика, необходимо иметь головной убор, лучше всего большой платок мужчины - запрещены шорты. Вход в мечети с оголёнными плечами строго запрещён
- Обязательно возьмите с собой паспорт
- Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Все отлично, к самой экскурсии претензий нет. Гид Александр отработал на отлично, информационно, с юмором. Спасибо ему за внимание и профессиональные советы. Звёздочку снизила за экскурсию по Грозному за местного
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Т
Экскурсией в г. Грозный осталась очень довольна. В городе Грозный очень красиво, уютно, атмосферно и колоритно. Весенние цветущие сады, безумно красивые открывающиеся виды с высоты 31 этажа. Прекрасно обустроенные и
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Ю
Экскурсия очень понравилась, появилось желание съездить отдельно в Чеченскую республику и насладиться ее красотой. По дороге в Грозный Людмила очень интересно рассказывала про республики которые проезжали. Нигде не торопили, времени
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С
Экскурсовод Татьяна - внимательная и доброжелательная, что- то рассказала, что-то мы узнали. Повествует безоценочно, максимально нейтральна. Водитель Роман - профессионал высокого класса. Автобус в хорошем состоянии, мощный кондиционер - даже
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Т
Экскурсия очень понравилась. Несмотря на то, что экскурсия длительная, но комфортное вождение капитана авиалайнера и отличная подача материала экскурсоводом Татьяной превратили эту экскурсию в удивительное путешествие в восточную сказку (удивительные мечети). На протяжении всего маршрута была возможность на полноценный завтрак, обед и ужин (было вкусно). Времени хватало на всё. Спасибо за хорошо организованную экскурсию! Всем советую.
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Е
Очень понравилась экскурсия!!! Отдельное спасибо гиду- Александру за корректность, эрудированность и профессионализм!!! А также спасибо водителю за аккуратность и оперативность!!! По программе больше всего впечатлила мечеть "Сердце матери" в Аргуне- это что- то с чем-то и непохожее ни на что! Такой уют, теплота и красивая архитектура!!! Осталась очень довольна поездкой! Спасибо большое за отличные эмоции!
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