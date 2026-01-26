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облагороженные парки и аллеи, безумно красивые скульптуры сделанные изткустарников вносят в прогулку свою ноту романтики и очарования. Побывав в мечетях г. Грозный уже никогда не сможешь стереть из памяти их величественную архитектурную красоту на которую смотришь с замиранием сердца. Высокие потолки, красиво украшенные росписью стены, что придает им особенный шарм невозможно уже вычеркнуть из памяти. Благодаря экскурсоводу Евгении и водителю Сергею я смогла увидеть и душевно прикоснуться к этому великолепию и величию г. Грозный, за что им выражаю отдельную искреннюю благодарность. г. НАХОДКА