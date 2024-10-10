Из Ессентуков - в самобытную Чечню (в группе)

За 1 день посетить в мини-группе 4 республики и увидеть знаменитые мечети
Эта будет поездка, насыщенная красивыми пейзажами, интересными местами, вкусами национальных блюд и яркими эмоциями. Вы попробуете осетинские пироги в Беслане, взглянете на Башню Согласия в Ингушетии. В Грозном, Аргуне и Шали увидите впечатляющие мечети и православный храм.
5
2 отзыва
Из Ессентуков - в самобытную Чечню (в группе)
Из Ессентуков - в самобытную Чечню (в группе)
Из Ессентуков - в самобытную Чечню (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30

Описание экскурсии

  • Для начала позавтракаем в Кабардино-Балкарии. Вы попробуете национальные блюда и полюбуетесь видами на Эльбрус и Кавказский хребет
  • В Беслане понаблюдаете, как готовят осетинские пироги, а затем, конечно, оцените их неповторимый вкус
  • В Магасе подниметесь на Башню Согласия, откуда откроется впечатляющий вид на город и его окрестности
  • В Грозном увидите мечеть «Сердце Чечни» и православный храм Михаила Архангела, а потом окажетесь на смотровой площадке «Грозный-Сити»
  • В Аргуне рассмотрите необычную мечеть «Сердце матери» в стиле хай-тек
  • Последней остановкой на маршруте будет Шали, где вы взглянете на самую большую мечеть Европы «Гордость мусульман»

Тайминг маршрута

06:00–06:30 — сбор участников группы и отправление из Ессентуков
08:00–09:00 — остановка на завтрак
10:00–11:00 — посещение Башни Согласия в Магасе
12:00–13:00 — обзорная экскурсия по Грозному, посещение смотровой площадки, обед
16:00–17:00 — посещение Аргуна
18:00–19:00 — посещение Шали
23.00–00.00 — ориентировочное возвращение в Ессентуки

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида-водителя и трансфер на автомобиле Toyota Land Cruiser, Chery Tiggo, Ford или другой аналогичной модели. Есть детские кресла
  • Дополнительно оплачиваются вход на смотровую площадку «Грозный-Сити» — 150 ₽ за чел., вход в Башню Согласия — 200 ₽ за чел., питание — по желанию
  • Остановки в Кабардино-Балкарии, Беслане и Магасе по желанию и по согласованию со всеми участниками группы
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 06:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В месте вашего проживания в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
1
Алёна
10 окт 2024
Очень хорошая экскурсия с прекрасными местами и городами. Водитель Александр всю дорогу рассказывал много интересных фактов по теме поездки, использует микрофон, чтобы было слышно всем, интересный, грамотный, хорошо знает историю,
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что очень немаловажно, для тех, кто хочет не просто смотреть, а именно узнать. Дорога длинная, поэтому ещё огромный плюс в этой поездке, что на удобной машине, едешь себе с комфортом и наслаждаешься прекрасными видами. Погуляли по городам, паркам, утром остановились попить кофе, в Грозном поужинали в хорошем ресторане, пробуя национальные блюда. Спасибо большое Александру за прекрасную и интересную поездку.

Алексей
29 сен 2024
Вчера ездили на экскурсию в Чечню. Впечатления непередаваемые. Большое спасибо нашему гиду Рамазану. Очень вежливый и приветливый человек, многознающий. Нам было не скучно,рассказал и поделился с нами о жизни всех народов республик, которые мы проезжали. Было очень интересно! Всем рекомендуем эту поездку в самобытную Чечню. И большое спасибо организатору Оксане.
Вчера ездили на экскурсию в Чечню. Впечатления непередаваемые. Большое спасибо нашему гиду Рамазану. Очень вежливый иВчера ездили на экскурсию в Чечню. Впечатления непередаваемые. Большое спасибо нашему гиду Рамазану. Очень вежливый иВчера ездили на экскурсию в Чечню. Впечатления непередаваемые. Большое спасибо нашему гиду Рамазану. Очень вежливый иВчера ездили на экскурсию в Чечню. Впечатления непередаваемые. Большое спасибо нашему гиду Рамазану. Очень вежливый и

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