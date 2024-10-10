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что очень немаловажно, для тех, кто хочет не просто смотреть, а именно узнать. Дорога длинная, поэтому ещё огромный плюс в этой поездке, что на удобной машине, едешь себе с комфортом и наслаждаешься прекрасными видами. Погуляли по городам, паркам, утром остановились попить кофе, в Грозном поужинали в хорошем ресторане, пробуя национальные блюда. Спасибо большое Александру за прекрасную и интересную поездку.